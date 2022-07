– Vi har 26 avdelinger og flere av disse melder om at de er på et bristepunkt. Vi sliter med å ta hånd om alle dyrene som er dumpet, sier leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Salget av kjæledyr økte under pandemien. Allerede den gangen var organisasjon bekymret for at dyr skulle bli forlatt når samfunnet åpnet opp igjen.

Roaldset forklarer at det i juli 2022 er meldt om over 9000 familiedyr på avveie i hele landet. En tredjedel av disse dyrene er funnet, men ikke gjenforent med eier.

– 90 prosent av dyrene vi hjelper er katter, vi hjelper så mange dyr vi har kapasitet til, men det er store mørketall.

Provosert og irritert

Hos Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) er situasjon så kritisk at de er tom for fosterhjem.

– Vi merker veldig godt at det er sommer og jeg tror at vi merker de såkalte koronadyrene. Det har ikke vært et stort problem tidligere, men nå før sommeren ser vi at det er mange som har dyr de ikke kan ta vare på lengre, sier styreleder i DBT, Therese Rye.

Kombinasjon av hjem som vil bli kvitt dyrene sine og 21 syke katter de harr hentet inn fra fra Finnmark gjør at kapasiteten er sprengt.

– Vi vet at det er ekstremt mange som har fått seg dyr i koronatiden. En del av dem burde nok ikke hatt det, sier Rye.

Dyrevernsorganisasjonen kan få opptil tre forespørsler daglig fra familier som vil kvitte seg med dyrene sine.

Rye forklarer at den store pågangen kommer av ulike grunner. Noen fordi folk flytter eller har blitt allergisk.

En av to fosterkattene som blir tatt vare på av Dina Lindberg. Per nå er de redd og nervøs, men Lindberg jobber med å få de klar til adopsjon. Foto: Privat

– Noen er helt ærlig på at de har fått seg dyr og ikke har tenkt over dyrepass i ferien. De sier de ikke har noen til å passe katta når de skal reise bort, sier Rye.

Og legger til:

– Vi blir ganske provosert og irritert. Jeg synes det er helt utrolig spesielt at voksne mennesker skaffer seg et dyr og ikke tenker mer enn et halvt år fram i tid.

Hun oppfordrer dyreeiere til å være ansvarlig og ikke tenke at ferien er viktigst.

– Det å få seg et dyr er ikke noe man skal gjøre på impuls, det skal være gjennomtenkt og planlagt, sier hun. Ta vare på dyret ditt og prøv å finn løsninger.

Sommer med syke katter

Dina Lindberg (21) bruker deler av sommerferien på å være fosterhjem til to syke katter.

– Jeg har hatt de siden slutten av mai og blir å ha dem helt til de er klar for å bli adoptert. Så er det bare å få sosialisert de og få de til å stole på mennesker, sier hun.

Samtidig som hun er fosterhjem er Lindberg også frivillig hos DBT.

– Alle som er fosterhjem blir litt automatisk litt frivillig. Jeg har bil så jeg kan kjøre litt, også tar jeg telefonvakter, sier hun.

Dina Lindberg (21) jobber både frivillig hos Dyrebeskyttelsen Tromsø og er fosterhjem. Hjemme har hun to katter. Foto: Elena Berg Hansen / NRK

Med to syke katter kan Lindberg likevel ta seg en tre ukers ferie i sommer.

– Det som er fint med å være fosterhjem er at Dyrebeskyttelsen hjelper med å finne pass til dyrene. Vi som er frivillig og fosterhjem hjelper hverandre.

Tross mangel på fosterhjem oppfordrer hun til å ta kontakt med organisasjon om man planlegger å reise fra katten sin.

– Ikke slipp ut katten, ikke gjør den til en villkatt. Jeg tenker vi ikke alltid har like mye tid til å ta vare på kattene, men det er alltid verdt et forsøk. Det er bedre det enn å ty til løsninger som ikke er bra for dyret.

Økende tall over hele Norge

På nettsiden Dyrebar kan man registrere dyr som er mistet og funnet. Tall hentet fra nettsiden viser at det over hele Norge har vært en økning av dyr som er registrert funnet mellom 2021 og 2022.

Portalansvarlig på Dyrebar, Anders Brochmann, sier det har vært en eksplosiv økning med trafikk på nettsiden de siste årene. Han oppfordrer å melde fra om kjæledyr man finner til nettsiden.

Anders Brochmann er Portalansvarlig på Dyrebar.no. Han mener det er viktig å registrere dyr som er mistet og funnet. Foto: Privat

– Engasjementet for kjæledyr på avveie er veldig stort, så det er et hundretalls frivillige knyttet til nettsiden vår, sier han.

Han tror det blir en økning av dyr som blir funnet i sommer.