Mener dyr som PuseFINN ikke burde være i reklame

Flate neser, små, bøyde ører og store øyne.

Det er naturlig at mennesker synes det er søtt på dyr. Men det fører også til helseutfordringer.

Det har lenge vært kjent at hunderasen Mops er utsatt for ulike sykdommer og fysiske lidelser.

Dyrebeskyttelsen Norge mener reklamebransjen bør holde seg unna slike dyr.

De er redd det påvirker folk til å ønske seg disse rasene.

Det gjelder blant annet den folkekjære reklamekatten til finn.no.

Finn-katten bør ikke brukes i reklame

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, sier det er et problem i Norge at reklamebransjen velger søte dyr, som ikke nødvendigvis har god helse.

– En del usunne raser som har høy sykdomsbyrde blir ansett som søte. Derfor blir de brukt mye i reklame. Vi tror det er en pådriver for at disse rasene blir populære og folk synes de er søte.

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, sier det burde være regelverk for dyr i reklame på lik linje med det som finnes når dyra er med i konkurranse. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen Norge

Det gjelder spesielt kortsnuta hund, katt og kanin og kaniner med hengeører.

– De som er avlet syke vil vi ikke at skal bli brukt i reklame. Et eksempel er katten brukt i Finn-reklamer.

Katten, kjent som puseFINN, er av rasen Scottish Fold. Denne rasen har en genetisk defekt som forstyrrer dannelse av bein og brusk, ifølge dyrebeskyttelsen. Foto: Skjermdump

– Det er ulovlig å avle katter med foldede ører. Den bør ikke brukes i reklameøyemed i det hele tatt, sier Roaldset i Dyrebeskyttelsen.

Finn: – En folkelig katt

Finn.no fikk katten PuseFINN i 2011.

Guro Birkeland Tangen, seniorkomunikasjonsrådgiver i Finn, sier at de da var på jakt etter en folkelig type. En katt som kunne bodd i nabohuset, men som hadde noe distinkt ved seg.

De landet derfor på Scottish fold, som er tilsynelatende lik en huskatt, men med foldede ører.

– Undersøkelser som ble gjort på tidspunktet kunne ikke peke på noen utfordringer knyttet til valg av denne rasen, sier Tangen.

Guro Birkeland Tangen, seniorkomunikasjonsrådgiver i FINN peker på at PuseFINN er en frisk Scottish Fold. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Vi har i senere tid blitt klar over at det finnes dyr av denne rasen som ikke har god helse, og det er vi, i likhet med Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen, veldig lei oss for.

FINN om rasen Schottish Fold Ekspandér faktaboks FINN sier selv at de aldri var noe ønske om å promotere eller markedsføre rasen til reklamekatten deres. Det gjøres i underkant av 800 søk etter “scottish fold” på FINN hver måned, ifølge nettstedet selv. Til sammenligning foretas det rundt 9000 søk per måned på "maine coon" og over 80.000 søk på ordet "katt" per måned.

– Ifølge Mattilsynet er ikke Scottish fold forbudt i Norge. Det er heller ikke noen regelendringer på høring med tanke på katteraser som skal forbys, sier seniorrådgiveren.

Men selv om rasene ikke er ulovlige, er behandling av disse dyrene en stor del av hverdagen til veterinærene.

Det sier Frauke Becher, kommunikasjonsrådgiver i Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

– Det er av og til en utfordring for veterinærer å kunne ha en god og konstruktiv dialog med dyreeiere og oppdrettere om dette temaet.

På grunn av perserens korte, flate ansikt, med små nesebor og en for lang bløt gane, kan de få pusteproblemer og problemer med rennende øyne. Foto: VADIM GHIRDA / AP

– Rasestandarder skal fremme god helse. Det er viktig å ha et helhetlig bilde av for eksempel en hunds helsestatus dersom denne skal brukes i avl, skriver Becher i en e-post til NRK.

Nå jobber de blant annet med å få innført en generell helseattest som et vedlegg til alle avlsrelaterte attester.

- Styrer unna raser med helseproblemer

Janne Brenda Lysø, kreativ leder i reklamebyrået POL, sier at det er krevende å jobbe med dyr i reklame i Norge, nettopp fordi det er så viktig for bransjen at dyrene har det bra.

Dyrene har for eksempel rett til mye hviletid i filmperioden, derfor tar filming med dyr lengre tid.

Men byrået har likevel i det siste jobbet med reklamehunden Otto, som reklamerer for Lotto.

Lysø i reklamebyrået POL sier hunderasen er viktig for de som ser på reklamene. Foto: Jørgen Nordby / Norsk Tipping

– Otto er en Jakt Golden Retriever. Det er ikke tilfeldig. Bruker man en utsatt hund, reagerer folk på det.

–Vi passer på å bruke de rasene som har det best, og styrer unna å promotere raser der det er mye helseproblemer knyttet til.

Hun får støtte fra Guri Neby i produksjonsselskapet Einar Film.

Hun har en gang opplevd å måtte trekke en reklamefilm der det var brukt en mops. Annonsøren ville ikke bli forbundet med manipulerte raser. Foto: Colourbox.com

– Folk er veldig følsomme på dyr, så man tar høyde for det. Alle produsenter opptatt av at dyr blir behandlet på ordentlig måte.

Ønsker norsk bransjenorm

Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge er likevel bekymret for at reklamebransjen mangler kunnskap om dyrevelferd.

– I Norge finnes det ikke noe regelverk for bruk av dyr i reklame og film.

Fransk Bulldog er også en rase som har helseutfordringer knyttet til fedme og pusebesvær. Foto: Geo Chierchia / Unsplash

Derfor ønsker Dyrebeskyttelsen Norge at vi skal se til England.

Der har de utarbeidet en brosjyre om bruk av dyr i reklame og film. Den tar for seg både kortsnuter, og dyr i uegna miljø, som en kanin med gulrot.

Dyrebeskyttelsen Norge har nå planer om å oversette den engelske brosjyren om dyr i film og reklame, slik at også norske reklameselskap kan ha nytte av den.