Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er tydelig at folk synes det er kjedelig å sitte inne. Det er nok årsaken til at de skaffer seg flere kjæledyr.

Richard Johannessen i dyrebutikken Zoo-Hjørnet i Fredrikstad viser frem en stor øgle. Reptiler, kaniner, fugler og fisk er noen av dyrene de selger mye av om dagen.

Richard Johannessen kan smile bredt over økt omsetning under korona-krisen. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Butikken har økt omsetningen kraftig de siste ukene.

– Vi ligger mellom 20 og 30 prosent i økning. Jeg var bekymret da koronaen kom. Men vi har hatt en god utvikling, selv om det som skjer nå er en stor tragedie.

Også frivillige dyreorganisasjoner har merket mer interesse fra folk. Adopsjon av dyr har økt under koronakrisen.

Overrasket over veksten

Situasjonen til Johannessen er ikke unik. Dyrebutikker over hele landet har økt omsetningen under koronakrisen. Hos Musti, som er Nordens største dyrebutikk-kjede med over 270 butikker, har omsetningen økt med 20-30 prosent den siste måneden.

– Vi har en omsetningsvekst som overrasker oss, spesielt i Norge. Det er en veldig tydelig trend i alle markeder, men en spesielt økende interesse for kattunger og hundevalper, sier daglig leder Erik Ringen Skjærstad i Musti Norge.

Daglig leder Erik Ringen Skjærstad i Musti Norge sier at interessen for hundevalper og kattunger har vært økende den siste måneden. Foto: Martin Kull

Norges Zoohandleres Bransjeforening bekrefter samtidig at flesteparten av de rundt 160 medlemsbutikkene har økt omsetningen den siste tiden.

Butikkene har særlig økt salg av utstyr til dyrehold og katte- og hundefôr.

Leder og generalsekretær Svein A. Fosså kan ikke kan se at det har vært noen eksplosiv omsetningsøkning av levende dyr i butikkbransjen totalt sett, men han tviler ikke på at flere har kjøpt kjæledyr som de lenge har hatt lyst på når de har mer hjemmetid.

– Vi kan dessverre ikke utelukke at noen også handler dyr på impuls, men jeg håper butikkene gir fornuftige råd slik at det ikke skjer. Dyrehold er et ansvar som vil vare langt utover korona-tiden, sier han.

Ekstrem pågang

Musti Norge selger ikke levende dyr selv, og Skjærstad sier at de derfor ikke kan dokumentere dyresalget på samme måte som salg av fôr og utstyr.

Men de har fått klare tilbakemeldinger fra sin egen oppdretterklubb, med rundt tusen oppdrettere fra hele landet:

– Det er signaler fra oppdretterne om at det er en ekstrem pågang og interesse for kjøp av kattunger og hundevalper. Vi har også merket en spesielt høy utvikling i produkter til hund og katt, sier Skjærstad og legger til:

– Vi er hundre prosent sikre på at det er koronarelatert. Økningen er helt usystematisk, det kan ikke sammenlignes med noe av det vi har sett de siste årene.

Frykter at mange dyr dumpes

Trenden gjør at Dyrebeskyttelsen Norge blir bekymret for dyrevelferden når koronakrisen er over.

– Vi vet at en god del av dyrene som blir kjøpt nå, blir dumpet senere og havner hos oss, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset.

Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret for dyrevelferden. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Hun tror mange har urealistiske forventninger til hva smådyr som kanin og hamster krever av plass og stell.

– Kaniner krever for eksempel minst like mye som en hund, og kaniner lever like lenge som hunder. Og å kjøpe et dyr til barn, det skal man ikke gjøre. Barn kan ta del i stell og pleie, men det er de voksne som må stå ansvarlig, sier Roaldset.

Hun frykter mange dyr kommer til å lide i tiden fremover og legger til at ID-merking hadde gitt disse dyrene mye bedre rettssikkerhet.

– Hverdagen kommer

Erik Ringen Skjærstad i Musti Norge deler bekymringen til Dyrebeskyttelsen Norge.

– Vi har stadig vekk nye kjæledyreiere i våre butikker som sier at det å skaffe seg kjæledyr var noe annet enn de trodde. Det er hyggelig å få et kjæledyr i hus nå, men hverdagen kommer, og da kreves det oppmerksomhet, stell og oppfølging, sier han.

Richard Johannessen i dyrebutikken Zoo-Hjørnet minner kjøperne på at de må ta ansvar for dyrene også når hverdagen normaliserer seg.

– Vi setter krav til de som er innom. Vi prøver å passe på at det ikke et impulskjøp og så informerer vi om levetid og om hvor stort ansvar de knytter seg til over tid.