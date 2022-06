Studie: Mops ikke lenger en «vanlig hund» og har ekstremt utseende

At hunderasen mops er utsatt for ulike sykdommer og fysiske lidelser har vært kjent lenge.

Forskere ved The Royal Veterinary College har i en fersk studie tallfestet hvor dårlig stilt det egentlig er.

Mopsen har ifølge studien 51.3 ganger så stor sannsynlighet for å lide av innsnevrede nesebor.

Men det stopper ikke der:

13 ganger så stor sannsynlighet for å lide av sår på øyet

11 ganger så stor sannsynlighet for å lide av hudfoldsbetennelse

9.6 ganger så stor sannsynlighet for å lide av øreflod

I tillegg har mopsen økt sannsynlighet for å lide av allergisk hudsykdom, persisterende melketenner og fedme.

– Hundene er mennesket beste venn. Vi er ikke hundens beste venn. Dette må stanses, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Problemer skapt av mennesker

Studien fra Storbritannia har tatt utgangspunkt i 4308 tilfeldige mopser. Informasjon om disse hundene er sammenlignet opp mot 21.835 andre hunder av en annen rase.

Forskerne mener tiltak bør iverksettes umiddelbart for å bedre mopsen helse.

– Det er på tide at vi fokuserer på hundens helse fremfor eiernes innfall når de skal velge hvilken type hund de skal eie, sier Dr Dan O’Neill, en av forskerne bak studien.

Ifølge den britiske studien har mopsen dobbelt så stor sjanse for å bli syk sammenlignet med andre hunderaser. Foto: JC Gellidon / Unsplash

Han får støtte av Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

– Når har vi fått ordentlige tall på mopsens helse. Det er dobbelt så stor sjanse for at en mops har en eller flere lidelser sammenlignet med andre hunder, sier hun og understreker:

– Det er veldig stor sannsynlighet for at de blir syke.

Det vanligste problemet for mopsen er pusteproblemer. Dette skyldes en kombinasjon av flate nese og hodeform.

MÅ ENDRE AVLEN: Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge mener avl på mops må endres. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen Norge

– De har ikke lenger plass til de viktige organene de skal ha i hodet. Og dette er ikke skapt fra naturens side, sier Roaldset.

– Dette er menneskeskapt.

Har satt inn nye krav

Nina Brogeland Laache, veterinær og avdelingsleder for helse og registrering hos NKK, mener studien viser at dette må tas på alvor.

– Forskningen understreker behovet for ansvarlig oppdrett med strenge krav, regler og dokumentasjon. Det er det bare raseoppdretterne som gjør i dag. Dette er avgjørende viktig for både eiere og hunder, sier hun til NRK.

Mops er en populær hunderase. Rasens motto er «multum in parvo», som betyr «mye hund i lite format» skriver NKK på deres hjemmesider. Foto: Mink Mingle / Unsplash

Laache sier uansvarlig og udokumentert avl uansett hundetype rammer både eiere, hunder og samfunn.

– Der må politikerne sette rammer. Myndighetene må følge opp. Og hundekjøpere må ta bevisste og velinformerte valg.

Veterinæren understreker at NKK tar utfordringene med mopsen alvorlig.

– Ingen tar disse problemene på større alvor enn NKK. Ingen er mer opptatt av helse, enn oss som lever og brenner for hund

Løsningen er ifølge Laache ansvarlig oppdrett. Hun peker på at NKK allerede har innført nye krav i forbindelse med oppdrett av mops.

– Når den er dokumenterbar, kunnskapsbasert og underlagt strenge krav, jobber du generasjon for generasjon med å luke ut problemene. Derfor er det et klart krav i NKKs etiske regler at hunder med BOAS-grad 3 ikke skal brukes i avl.

BOAS-gradering Ekspandér faktaboks BOAS-graderingen er utviklet av University of Cambridge. NKK benytter seg av dette i sitt screeningprogram. Forskningen omfatter så langt rasene mops, fransk bulldogg og engelsk bulldogg. Grad 0 Klinisk uten anmerkning. Har ikke symptomer fra luftveiene.

Grad I Klinisk uten anmerkning. Milde BOAS-symptomer fra luftveier, men påvirker ikke aktivitet.

Grad II Klinisk påvirket. Hunden har moderate symptomer fra luftveiene og disse bør følges med på. Hunden kan ha behov for behandling, inkludert vekttap og kirurgi. Når veterinæren gir grad II til en hund, oppfordres han/hun til å kommentere om det er en mild eller sterk grad II. Grad III Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Alvorlige tegn fra luftveier som følge av BOAS. Hunden bør undersøkes grundig av veterinær og behandles. Kilde: www.nkk.no/gradering/category1342.html

Dyrebeskyttelsen Norge spør om tiden kanskje er moden for å pare mopsen med andre raser.

– Alle vet at ekstrem innavl gir sykdom. Hos mops har man en uheldig kombinasjon av høy innavl og høy sykdomsbyrde. Individene i rasen er for like og for syke til at videre avl innad i rasen gir mening, sier Åshild Roaldset.

Hun legger til at Dyrebeskyttelsen Norge mener det å tviholde på raserenhet går på bekostning av hundens helse og velferd.

– Det betyr ikke at vi ønsker å utrydde mopsen, men man må starte kryssavl og helse må veie tyngre enn utseende i avlsarbeidet.

– Har jobbet over flere år for å forbedre helsen

1. januar 2023 innfører NKK et krav om øyelysing og BOAS-gradering av mopser.

Norsk Mops Klubb (NMK) sier til NRK at de over flere år har jobbet for å forbedre mopsens helse.

– I Norge har vi mange flotte hunder uten helseutfordringer, sier Kai Christoffersen, leder av NMK til NRK.

Han ble leder av klubben i år og påpeker de allerede har fått godkjent registreringskrav med øyelysning og BOAS-test.

Christoffersen understreker at alle som skal drive med avl på mops må følge helsekravene til NMK og NKK.

I tillegg påpeker han at de prøver å gjøre det enklere for de som ønsker å være seriøse.

– På klubbens spesialutstilling i august tilbyr vi alle medlemmer å BOAS-teste hundene til halv pris. De useriøse som ikke er medlem av klubben kommer nok ikke.

Under utstillingen i august gjennomføres det også 100-meter for hunder.

– Jeg har en tispe med uoffisiell norgesrekord på 7.6 sekunder. Om mopsene har det så forferdelig som noen ønsker å fremstille det, så hadde ikke det vært mulig, sier Christoffersen.

Christoffersen sier det finnes mange friske mopser i Norge og at NMK jobber for å bedre helsen også i tiden fremover. Foto: Tale Hauso

Han legger til:

– Rasen har utviklet seg med bedre helse. Klubben med dens oppdrettere har stort fokus på å fortsette dette arbeidet i samarbeid med NKK.