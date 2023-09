– Vi ble faktisk tilbudt 50.000 kroner rett i hånda hvis vi kunne ordne jakt fra 10. september. Det måtte jeg dessverre takke nei til. Det er jo ikke sånn det fungerer.

Frank Bakke i Karasjok driver en av flere reiselivsbedrifter i Finnmark, som tar imot jegere og legger til rette for jakt.

Frank Bakke innrømmer at det er fristende å la seg rive med av pengene, men mener det er viktig å ha magemål og tenke langsiktig. Foto: Privat

– Da nyheten sprakk satt jeg helt sikkert ti timer i telefonen. Med en gang jeg la på, så ringte det en ny en. Det var helt vilt hvor mange forespørsler vi fikk.

– Har du opplevd slik pågang tidligere?

– Ikke i nærheten. Vi hadde flere telefoner på to dager enn hele året.

Frank Bakke er daglig leder i Viddeliv i Karasjok, og han anbefaler gjestene sine til å handle lokalt av mat og utstyr for å støtte lokalsamfunnet. Foto: Frank Christian Bakke / privat

Nyheten som Bakken omtaler er som følger:

Det er rett og slett et knallår for ryper i nord, mens i Sør-Norge stanses årets jakt.

Men selv om Finnmark kan få det beste rypeåret siden tidlig på 2000-tallet, så advarer Bakke mot å slippe for mange jegere løs.

– Selv om vi er i et toppår, så betyr det ikke at vi kan ta ubegrenset med jegere inn hit og skyte ned alt sammen. Da sitter vi like fri som dem i sør om et år eller to, sier han.

– Aldri hatt så mange

Nils Arne Hætta er også i bransjen som ordner leir og transport til rypejegere.

Han drifter i Kautokeino og fikk kjenne på trøkket før årets jakt.

– Når de stengte rypejakta sørpå så kokte telefonen. Det gikk i ett.

– Jeg har aldri hatt så mange forespørsler.

Nils Arne Hætta er daglig leder i Hættas Opplevelser i Kautokeino. Det ble mange spørsmål om han kunne skaffe jaktkort og ordne turer før årets jakt. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Flere som reiser for å jakte

Antall jegere som reiser for å jakte i Finnmark er større i år.

Det forteller leder for utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen (FeFo), Einar J. Asbjørnsen.

– Grunnen er nok at det ser dårlig ut med rype mange andre steder i Norge nå.

Han forteller at pågangen etter jaktkort har vært ganske stor, sammenlignet med de siste årene.

Pågangen i år har vært stor da kortsalget startet, men er roligere nå. – Finnmark er stort og det fortsatt ledige kort i mange felt, sier Einar J. Asbjørnsen i FeFo. Foto: Pressebilde / FeFo

Ønsker mer måtehold

Eva Cathrine Nilsen er en ivrig rypejeger fra Finnmark.

Hun ønsker tilreisende jegere velkommen til nord, men hun skulle sett at det hadde vært færre kvoter i år.

Og det handler om rypebestanden.

– Det er ikke noe rypebonanza, slik som FeFo kanskje skal ha det til.

Hun viser til FeFo som omtaler året som et toppår for bestanden.

For man er ikke tilbake til de gode rypeårene som godt voksne jegere kan mimre om, selv om det i år bedre enn på lenge.

– Jeg hadde sett at man beholder måtehold i gode år også, sier Nilsen.

– Det er ikke mange som trenger femti ryper i fryseren, sier jeger Eva Christine Nilsen. Foto: PRIVAT

Asbjørnsen i FeFo mener det er innafor å kalle det for toppår.

– Vi prøver å gi et så riktig bilde som mulig, ut fra den kunnskapen vi sitter på.

Han forteller at FeFo beregner antall kvoter med måtehold og regulerer ut fra tilreisende jegere. Og understreker følgende angående kvoten:

– Vi vet at gjennomsnittsjegeren skyter en til to ryper om dagen. Så når vi setter en dagskvote på seks ryper, så er det få jegere som feller så mange.

Slik blir årets rypejakt i Finnmark Ekspander/minimer faktaboks Reguleringer for årets jaktsesong er som følger: Dagskvote gjeldende for alle jegere på 6 ryper og skogsfugl (fjellrype, lirype og skogsfugl samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Av dagskvoten kan inntil 2 være skogsfugl. Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 50 ryper og skogsfugl (fjellrype, lirype og skogsfugl samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Av sesongkvoten kan inntil 5 være skogsfugl. Sesongkvote ryper for tilreisende jegere på 25 ryper og skogsfugl (fjellrype, lirype og skogsfugl samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Av sesongkvoten kan inntil 3 være skogsfugl. På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy:

- Innkortet jakttid ryper: 10. september - 23. desember På Ingøy og Loppa øy gjelder antallsbegrensning også personer bosatte i Finnmark. Et begrenset antall jaktkort for tilreisende ble lagt ut for salg 1. august. Noe flere kort blir lagt ut fra 1. september klokka 13. I vurderingen tas det hensyn til bestand, jakttrykk, tidligere høstingsrater og reindrift.» Kilde: FeFo

– Det handler om å ikke bli for revet med

Frank Bakke i Karasjok har fikset noen flere camper i år enn det han pleier. Men det ble likevel en del avvisninger da han ble nedringt før jakta.

– Vi må dessverre avvise en god del. Vi må ta vare på dem som har booket og man har et ansvar for å vedlikeholde rypebestanden vi har her oppe.

Rypejakta starter 10. september. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Han innrømmer å kjenne på fristelsen til å tjene enda mer penger, men mener det er viktig å besinne seg.

– Det handler om å ikke bli for revet med når man får denne type bestillinger. Det er selvfølgelig fristende å tjene de pengene, men jeg tror det er viktig at man tenker langsiktig, sier Bakke.