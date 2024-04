Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tjeldsund-ordfører Robin Ridderseth kan bli tvunget til å velge mellom jobben i sitt elektroteknikkselskap og ordførervervet, etter at Det Lokale El-tilsynet avdekket avvik i selskapet.

DLE mener at rollen som faglig ansvarlig i selskapet ikke er forenlig med jobben som ordfører.

Ridderseth reagerer sterkt på DLEs tolkning av regelverket og mener det er et angrep på demokratiet.

Advokat i Kommunesektorens organisasjon(KS), Frode Lauareid, mener saken kan ha demokratisk grunnleggende konsekvenser og kan potensielt være et menneskerettighetsbrudd.

Dersom Ridderseth blir tvunget til å velge, vil han søke om fritak fra ordførervervet.

Ridderseth opplyser at han søker etter en person til å ta over rollen som faglig leder i selskapet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det går mot politisk drama i Tjeldsund kommune i Troms.

Bare et halvt år etter at «protestpartiet» Tjeldsund Tverrpolitiske Liste gjorde brakvalg, kan dagene være talte for partiets ordfører.

Det Lokale Eltilsynet (DLE) har avdekket avvik i ordfører Robin Ridderseths (31) elektroteknikkselskap.

– Faglig ansvarlig er ikke tilgjengelig i forbindelse med ordførerverv, skriver DLE i vedtaket, som NRK har fått innsyn i.

Hovedpersonen selv reagerer kraftig på tolkningen av reglene,. Han mener det hindrer muligheten til folkevalgte å ha verv i kommunestyret.

– Når de tolker regelverket på denne måten, så er det faktisk et angrep på demokratiet, sier han til NRK.

Advokat mener saken kan være et brudd på menneskerettighetene.

Det er nettselskapet Noranett AS som er DLE i saken.

Uforenlig rolle

Det var etter et tilsyn med bedriften Paulsen Elektroteknikk, at DLE mente rollen som faglig ansvarlig ikke er forenlig med jobben som ordfører. Ridderseth er daglig leder, medeier og faglig ansvarlig i selskapet.

DLE ser på det som vanskelig hvordan Ridderseth kan utøve vervet og rollen samtidig. Bakgunn er at «dette er to meget krevende og ansvarsfulle stillinger».

Selv mener han at dette er forenlig.

VEDTAK: DLE opplyser at saken er sendt videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som på sin side sier saken fortsatt ligger hos DLE. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ridderseth holder selv kurs for elektrofagarbeidere og andre som jobber på eller nært elektriske anlegg er pålagt, og trodde aldri rollen i selskapet skulle bli noe problem da han stilte som ordførerkandidat.

– Der (i forskriften, journ.anm.) står det at faglig leder skal være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid, og ikke ha en tilsvarende arbeidstid i et annet foretak. Jeg mener at mitt privilegium som ordfører er at jeg kan være tilgjengelig når jeg vil.

Da de ansatte også utfører oppdrag et stykke unna kontoret, mener Ridderseth det ikke spiller noen rolle om han bistår de ansatte fra rådhuset eller selskapets kontor.

Tidslinje for saken Nytt parti Tjeldsund Tverrpolitiske Liste etableres.

Ordførerkandiat Tjeldsund Tverrpolitiske Liste presenterer sitt listeforslag til høstens kommunevalget. Robin Ridderseth presenteres som ordførerkandidat. Foto: Børge Hoseth / NRK

Oppretter firma Paulsen Elektroteknikk AS registreres i Elvirksomhetsregisteret. Selskapet driver med elektrisk installasjonsarbeid. Ordførerkandidat Robin Ridderseth er daglig leder, styrets leder og faglig ansvarlig i selskapet. Selskapet er en del av tidligere selskap Ridderseth har drevet. Ridderseth opplyser til NRK at han har fungert som faglig ansvarlig siden 2021.

Ny ordfører Tjeldsund Tverrpolitiske Liste gjør brakvalg, og får 34,1 prosent av stemmene under kommunevalget. Robin Ridderseth velges som ordfører. Odd-Are Hansen fra SV blir varaordfører Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Tilsyn Det lokale eltilsynet utfører tilsyn med selskapet. I rapporten registreres det avvik, da faglig ansvarlig i selskapet, Robin Ridderseth, ikke er tilstede i selskapets arbeidstid.

Forhåndsvarsel Det Lokale El-tilsyn (DLE) sender forhåndsvarsel til Paulsen Elektroteknikk AS etter tilsynet. Der gis det avvik som følge av at faglig ansvarlig, altså Robin Ridderseth, ikke var tilgjengelig innenfor foretakets/bedriftens normale arbeidstid. 11. desember kommer vedtaket fra tilsynet.

DLE svarer selskapet I svar til Paulsen Elektroteknikk AS, skriver DLE at de ser det som vanskelig hvordan man «kan utøve det faglige ansvaret og samtidig ha et ordførerverv når dette er to meget krevende og ansvarsfulle stillinger».

Advokat skriver brev Advokat i kommunesektorens organisasjon (KS), Frode Lauareid, skriver brev til DLE (Noranett AS) på vegne av kommunen, uten at kommunestyret har vedtatt å engasjere advokat i saken.

Bistand DLE ber om bistand fra DSB. Dette da DLE ser på avviket som et klart brudd. DLE presiserer i brevet at vedtaket er fattet på selskapet og ikke kommunen.

Politisk behandling Saken behandles i kommunestyret i Tjeldsund kommune, etter at saken først har vært til behandling i formannskapet. Foto: Henrik Einangshaug / NRK Vis mer

DLE er forelagt kritikken fra Ridderseth og Lauareid. På generelt grunnlag påpeker de at faglig ansvarlig er den viktigste personen for å sikre levering av el- og brannsikre elektriske anlegg.

– Faglig ansvar er ikke bare en formalitet, men noe som skal utøves, skriver Alexander Stenhaug, leder for DLE i Noranett.

Dette svarer DLE Ekspander/minimer faktaboks Alexander Stenhaug, leder i DLE, Noranett AS, skriver følgende i en e-post til NRK: - Faglig ansvarlig er den viktigste personen i et elektroforetak for å sikre at denne leverer el- og brannsikre elektriske anlegg og forskriften (FEK) beskriver hvordan blant annet hvordan det faglige ansvaret skal ivaretas. Faglig ansvar er ikke bare en formalitet, men noe som skal utøves. FEK §5 har blant annet denne utøvelsen som intensjon og har dermed flere krav for å ivareta denne rollen: (Utdrag og oppsummering fra FEK §5) Skal være tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid Kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende stilling Ikke fravær ut over 30 dager i løpet av et år Ved fravær ut over 30 dager kan det søkes dispensasjon og DSB kan gi dispensasjon opp til seks måneder. - DLE har ingen forutsetninger til å kommentere angående menneskerettigheter, og merknader fra KS advokaten er sendt til juridisk vurdering. På bakgrunn av dette ansees det heller ikke naturlig å kommentere saken ytterligere før denne er behandlet ferdig. Stenhaug presiserer at han svarer på generelt grunnlag.

Dette svarer DSB Ekspander/minimer faktaboks Seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Jon Erik Holst, opplyser at de er kjent med saken, men at det ikke er sendt inn en formell klage på DLEs vedtak. – Tilsynssaken ligger dermed fortsatt hos DLE. Derfor kan vi ikke uttale oss om saken på nåværende tidspunkt. Om vi gjør det, kan DSB ikke lenger være klageinstans for DLE, uttaler Holst til NRK, via kommunikasjonsavdelingen.

– Tenke nøye igjennom

Advokat i Kommunesektorens organisasjon (KS), Frode Lauareid, mener saken har konsekvenser som er helt demokratisk grunnleggende. Årsaken er at det da kan innvirke på muligheten til å være folkevalgt.

– Da er vi på helt grunnleggende demokratiske ting. En skal tenke seg nøye igjennom, da det er menneskerettslig vernet at du som samfunnsborger skal ha rett til å kunne engasjere deg i samfunnsstyrelsen.

Han mener de i større grad burde sett om Ridderseth ivaretar rollen og vervet, fremfor å anta at det ikke lar seg kombinere.

ENGASJERT: Advokat i Kommunesektorens organisasjon (KS), Frode Lauareid, er engasjert i saken. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Menneskerettighetsbrudd?

Dersom Ridderseth blir tvunget til å velge mellom rollen i selskapet og vervet som ordfører, mener Lauareid det kan være et brudd på menneskerettighetene. Han påpeker at retten til folkevalgte verv er menneskerettslig vernet.

– Det vil være et menneskerettighetsbrudd dersom en uten gyldig rettslig grunnlag hindrer en borger til å ha folkevalgte verv.

Han mener det er viktig med en avklaring.

– Jeg har aldri vært borti liknende saker. Og det i seg selv gjør at det er et poeng å få avklart om det virkelig skal være slik.

Advokaten mener DLEs begrunnelse, når et vedtak foreligger, har en del å si for veien videre.

– Hvis de klarer å komme av med en overbevisende begrunnelse, så får man forholde seg til det. Hvis begrunnelsen ikke er overbevisende, får vi se hvordan en skal jobbe videre med det.

DLE er forelagt uttalelsene om brudd på menneskerettighetene, og påpeker at de ikke har noen forutsetninger for å kommentere disse. Videre at advokatens merknader, i brev til DLE, er sendt til juridisk vurdering. Saken vil etter dette bli behandlet videre, opplyser de.

Søke permisjon

Dersom Ridderseth blir nødt til å velge mellom vervet som ordfører og rollen i hans private selskap, er han klar på hva han vil gjøre.

– Jeg vil naturligvis søke om fritak fra ordførervervet om DSB fatter et endelig vedtak på at jeg ikke kan være begge deler.

– Er det aktuelt å gå permanent av?

– Nei. Det jeg mest sannsynlig vil prøve på først er å søke om permisjon, og håper at kommunestyret godkjenner det, og at varaordføreren trer inn.

Ridderseth opplyser at han søker etter en person til å ta over rollen som faglig ansvarlig.

– Jeg tar ikke lett på at jeg må trekke meg som ordfører. For det er en tillit jeg har fått fra folk flest i kommunen. Det er med et stikk i hjertet at man må tenke de tankene.

Hei! Takk for at du leste saken! Har du tips til denne saken eller lignende saker? Send meg gjerne en e-post!