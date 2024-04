Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Yr varslet sommerlignende temperaturer på Østlandet, men en feil gjør at tallene ikke stemmer.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Folk kan regne med at de kan justere ned temperaturen 3–4 grader fremover, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed.

Før helgen varslet Yr at det skulle bli 20 varmegrader flere steder rundt Oslofjorden mandag. Men prognosene stemmer ikke.

Årsaken en kalibreringsfeil for makstemperaturen på Yr, ifølge meteorologen.

– Varslene fra Yr kommer fra en datamodell som har et godt grunnlag, og som er utarbeidet av forskere. Men dataene stemmer ikke helt korrekt nå, og det kan skje når været er ustabilt, sier Ovhed.

Han forteller at de jobber med å rette feilen.

– Det her er ikke noe som blir lagt inn manuelt, da må vi prøve å rette opp justeringen som blir lagt til varslingene. Selv om justeringen nå er feil rundt Oslofjorden, så kan dem være helt korrekte andre steder.

Typisk vær i april

– Normalt er april en måned det er vanskelig å varsle temperaturene riktig, det kan skifte veldig raskt. Det kan ligge snø flere steder, også er det ganske kalde hav- og vannflater, sier Ovhed.

Områder rundt Oslofjorden er utsatt for uriktig varsling av temperaturer i dag, og i dagene framover.

Magnus Ovhed er meteorolog i Meteorologisk institutt. Han beklager feilen og sier værmeldingstjenesten skal rette opp feilen så godt det lar seg gjøre. Foto: Magne Velle

– Det var meldt 20 grader mandag i Oslo, og det blir vel 13–14 grader. Samtidig så er det meldt 20 grader i Oslo på fredag, det blir det neppe. Årsaken er at det er ganske kaldt hav i Oslofjorden, det kan få justeringen til å slå feil ut.

Han forklarer at marka kan bli varmet opp av solen kjapt, og at det kan gjøre det komplisert at prognosene blir riktig.

Gult farevarsel for snøfokk

Til tross fra at gradene ikke vil stige til 20 grader på Østlandet, så er de ventet temperaturer på 14–15 grader. Ifølge meteorologen vil det bli perioder med sol og nedbør.

– Våren kommer i rykk og napp. Det er veldig mange lavtrykk om står på tur fremover. Selv om det blir mildt i perioder, så kan det bli kalde perioder også.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk i fjellene i Sør-Norge. Meteorologen anbefaler folk å være bevisst på at været skifter fort.

Det kan være lurt å beholde vinterdekkene hvis du skal på fjellet. Onsdag er det sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk i fjellene. Foto: Meteorologisk institutt

Høye temperaturer i nord: – Tallene er til å stole på

De siste ukene har det vært kaldt i Nord-Norge. Men i løpet av tirsdag og onsdag vil gradestokken bikke over til plussgrader.

– Det har vært ganske mye nedbør i Nordland, men også der ser det ut som det blir varmt og pent vær. Helgelandet og Trøndelag kan vente 13–14 varmegrader. De tallene kan folk stole på, understreker Ovhed.

Men på Vestlandet er det ventet flere lavtrykk, vestavind og mye nedbør.

– Det er ventet regn neste hver dag, men det kan bli perioder med opphold og temperaturene rundt 15 grader.

Ovhed ber folk smøre seg med tålmodighet, og sier at våren og sommertemperaturene vil komme etter hvert.

– Våren er her absolutt, men folk må ikke glemme at dette været er typisk for april.