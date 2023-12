Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sivilombudet har kritisert Tjeldsund kommune for å ha krenket lærer Marita Kvanlis ytringsfrihet i forbindelse med en Halloween-spøk hun delte på sosiale medier.

Spøken besto av et bilde av en venninne utkledd som rådmannen med et skilt som sa "Død over distriktene", noe som vakte sterke politiske reaksjoner i kommunen.

Kommunen vedtok å innhente en juridisk vurdering av innlegget for å se om det kunne anses som trakassering av kommunedirektøren, og tok avstand fra at ansatte skulle ytre sine meninger på denne måten.

Ordfører Robin Ridderseth har uttalt at han tar Sivilombudets uttalelse alvorlig, og har beklaget til Kvanli.

Kommunen brukte rundt 40.000 kroner på saken, penger ordføreren sier han gjerne skulle brukt på andre formål.

Kvanli håper at saken vil føre til en endring, slik at alle kan ytre seg uten å oppleve frykt for konsekvenser.

– Jeg tar svaret alvorlig.

Det sa ordfører i Tjeldsund kommune, Robin Ridderseth, da kommunestyret i forrige uke behandlet en spøk som har preget kommunen og satt sinnene i kok.

Nylig kom Sivilombudet med en knallhard dom av kommunens håndtering av lærer Marita Kvanlis ytring i sosiale medier.

Det var på Halloween i fjor at Kvanli, på sin private Facebook-side, delte en bilde av venninnen Ann Kristin Olsvik utkledd som rådmannen, hvor det på et skilt sto: «Død over distriktene».

Videre skrev læreren: «Det skumleste man kan få på døra.., Rådmannen Selveste. Med budskapet «død over distriktene.» Dagens beste kostyme.»

LÆRER: Marita Kvanlis bilde på halloween i 2022 endte med sak i formannskapet og møte med ledelsen i Tjeldsund kommune. Foto: Privat

«Kommunen krenket den ansattes ytringsfrihet», heter det i ombudets uttalelse.

– Jeg ble utrolig lettet. Jeg har gått og ventet på det her, sier Kvanli til NRK, før hun fortsetter:

– Jeg synes det var en stor seier, for dette er virkelig en seier for ytringsfriheten. I denne saken har jeg opplevd å få munnkurv, rett og slett.

Nå, for første gang etter Sivilombudets uttalelse, uttaler også daværende ordfører seg om saken som skapte kraftige politiske reaksjoner i den lille kommunen i Sør-Troms.

Se hele bildet her:

RÅDMANN: Ann Kristin Olsvik, venninnen til Marita Kvanli, kledde seg på halloween i fjor ut som rådmannen i Tjeldsund kommune, noe Kvanli tok bilde av. Foto: Marita Kvanli

Tok avstand

Bildet vakte sterke politiske reaksjoner i kommunen, som i et formannskapsmøte vedtok å innhente en juridisk vurdering av innlegget. Dette for å se om det kunne anses som trakassering av kommunedirektøren.

Formannskapet vedtok også, uten å ha avklart om Kvanli kunne uttale seg på en slik måte, å ta avstand fra at «ansatte i kommunen skulle ytre sine meninger på den måten».

– Jeg syntes ikke det var greit der og da, det syntes jeg ikke, sier tidligere ordfører Helene Johanne Berg Nilsen, som tar ombudets konklusjon til etterretning, i tillegg til at hun beklager det som skjedde.

BEKLAGER: Tidligere Ap-ordfører Helene Johanne Berg Nilsen beklager det som skjedde. Foto: Mathis Eira

Legger seg flat

I ukens kommunestyremøte understreket nytilsatt ordfører at han beklager til Kvanli, og betegnet saken som alvorlig.

– Når man ser på Sivilombudets uttalelse, så er det en sak som ikke skulle vært en sak. Det er en sak som, ifølge Sivilombudet, skulle vært stoppet, sier ordfører Robin Ridderseth.

Selv ble Ridderseth en del av politikken i Tjeldsund etter høstens valg, og var ikke involvert i de aktuelle prosessene.

ALVORLIG: Ordfører Robin Ridderseth betegner saken som alvorlig, og beklager til læreren for hendelsen som fant sted før han ble ordfører. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

En som derimot var aktiv i Tjeldsund-politikken, og som satt i det aktuelle formannskapet, var Senterpartiets Hugo Edgar Heimgård. Fra talerstolen i kommunestyret, var han klar på at saken er en av de han er minst stolt av å ha vært med på.

– Vi har ikke annet valg enn selvfølgelig å legge oss flat, og beklage det vi har vært delaktig igjennom vedtak.

BEKLAGER: Hugo Edgar Heimgård (Sp) satt selv i formannskapet som behandlet saken. Fra talerstolen ga han tydelig beskjed om hva han i ettertid mener om saken. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

I møtet la ordføreren, på vegne av flere partier, fram forslag om at: «kommunestyret oppfordrer kommunedirektøren, som ansvarlig for kommunens personalpolitikk, om å ta kontakt med den berørte ansatte for en samtale om saken og frembringe en unnskyldning».

Selv har Ridderseth beklaget personlig til de berørte, forteller Kvanli.

– Han har ringt meg og Ann Kristin og beklaget, også venter jeg på – som de sa i kommunestyret – at de skulle sende en skriftlig beklagelse fra administrasjonen eller ledelsen. Så gjenstår det å se om vi får en muntlig beklagelse fra øverste leder, slik de oppfordret i kommunestyret.

40.000 kroner

Bare få timer før kommunestyret ble orientert om saken, møtte de Statsforvalteren i ROBEK-møte. Dette som følge av at kommunen er en av tolv kommuner i Norge, hvorav fire av dem ligger i Troms og Finnmark, som er på ROBEK-registeret.

Kommunen er med det, som følge av at budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023–2026 ble vedtatt i ubalanse, underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Ridderseth opplyste i møtet at kommunen brukte rundt 40.000 kroner på Halloween-spøken. Penger han gjerne skulle brukt på andre formål.

– Det er enkelt å si i etterpåklokskapens navn. Det er 40.000 kroner som er brukt i den juridiske vurderingen og møte med den ansatte.

Ytringsfrihet

Kvanli er ikke i tvil om at saken, som vakte voldsomt engasjement langt utenfor Tjeldsunds grenser, har skadet kommunen.

– Jeg er ikke i tvil om at saken har gjort en endring når det gjelder hva du kan ytre deg om, eller hva som er innenfor å ytre seg om. Vi har satt fokus på noe som, etter min mening, har vært et stort problem. Det er at folk rett og slett ikke tør å ytre seg, da de er redde for konsekvenser, sier Kvanli, og sikter til konsekvensene saken fikk for hun og venninnen Ann Kristin.

Nå håper hun at saken vil, slik kommunen lover, føre til en endring.

– Hovedpoenget mitt med å gjøre det her, er at det skal skje en positiv endring. Det at alle skal kunne ytre seg uten å oppleve den fryktsituasjonen som jeg følte, i hvert fall i begynnelsen, og egentlig den uroen jeg har følt nå i et år, helt fram til uttalelsen fra Sivilombudet kom.

Fisker opprørt over kommentarfelt Fiskar opprørt over kommentarfelt: – Folk går litt frå konsepta