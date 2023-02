– Jeg har tross alt vært heldig, selv om jeg ble hardt skadd, sier maskinkjøreren Eiríkur Orri Hermansson.

Det var den islandske nettavisen RÚV som først skrev om den dramatiske hendelsen.

Hermansson og tre kolleger i Mesta var fredag 17. februar i Bakfjorden i Måsøy kommune for å åpne stikkrenner langs veien i forbindelse med siste tids mildvær.

Ifølge Hermansson var det tilsynelatende tørt og fint i terrenget da de gikk i gang.

Plutselig begynte smeltevann å flomme ut i veibanen.

– Jeg prøvde å komme meg unna, men jeg var for sen. På et øyeblikk var hele hytta på maskinen fylt opp med sørpe. Og jeg ble sittende fast. Da kjente jeg at maskinen begynte å skli ut mot kanten. Så tippet vi over, sier han.

Slik så gravemaskinen Eiríkur Orri Hermansson satt i etter turen ned den bratte skråningen. Foto: Tommy Arnesen / Mesta

Knust skulder

Hermansson var hjelpeløst fanget inne i gravemaskinen der den rullet nedover den bratte skråningen.

Etter noen titalls meter ble han kastet ut i en elv av snø og vann.

– Jeg trodde det var det siste. Jeg måtte kave og svømme alt jeg kunne for å holde hodet over vann. Og det klarte jeg, sier maskinkjøreren, som skadene til tross mener han har vært heldig.

– Jeg har et kutt i hodet og en knust skulder. Og jeg har blåmerker over alt. Men jeg er bare takknemlig for at jeg overlevde. Oddsen for å overleve i slike saker er neppe spesielt høy, sier han.

I området Hermansson jobbet er det veldig dårlig dekning. Verken mobilnettet eller nødnettet har signal.

Derfor ble en kollega av ham nødt til å kjøre et godt stykke for å få ringt etter krisehjelp. Nå har Hermansson bare én bønn:

– Dette bør utbedres.

Både Hermannsson og kollegaen ble sendt med redningshelikopter til sykehuset i Hammerfest for behandling og sjekk.

To ansatte i Mesta, en bil, en gravemaskin og en steamer ble tatt av sørpeskredet i Bakfjorden i Måsøy kommune fredag. Foto: Trond Jøran Nilsen / RegObs

– Gjorde alt riktig

Det er Mesta som er entreprenør på strekningen mellom Smørfjord i Porsanger kommune og Havøysund i Måsøy kommune. Byggherre er Troms og Finnmark fylkeskommune.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Mesta, Hulda Tronstad, bekrefter at de hadde fire personer i arbeid sør for Bakfjorden fredag.

– Folkene våre håndterte hendelsen svært profesjonelt og har etter det vi kan bedømme gjort alt riktig i en dramatisk situasjon. Vår hovedoppgave har i ettertid vært å ta vare på de ansatte som har vært involvert i saken, sier Tronstad.

Kommunikasjonslederen sier videre at de ansatte får jevnlig kursing i å håndtere nettopp slike situasjoner.

– De har nylig vært på skredkurs. Vi vil at folkene våre skal være best mulig rustet til å håndtere de ulike oppgavene de står overfor når de er ute på veiene. Mesta har som motto at vi skal få folk fram. Også når naturkreftene spiller mot oss, sier Hulda Tronstad.

Fire ble tatt av sørpeskredet

Det var Politiet i Finnmark som fredag meldte på Twitter at fire personer var tatt av et sørpeskred. I tillegg til en gravemaskin, en personbil og en steamer.

– Vi fikk melding klokken 23.15 om at det hadde gått et ras med sørpe og vann i området Bakfjorden, sør for Havøysund og nord for Snefjord.

Det sa operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til NRK etter at de hadde sendt ut Twitter-meldingen.

I tillegg til politi og ambulanse ble Hovedredningssentralen, Røde Kors og norske redningshunder varslet.

Alle de fire hadde klart å berge seg selv ut før redningsmannskapene kom til stedet.

Politiet opplyste at de hadde tatt seg videre til en brøytestasjon i Snefjord.

– To av de fire ble fløyet videre til Hammerfest sykehus. Skadeomfang er ikke kjent, men tilsynelatende ikke alvorlig, uttalte Syversen.

Sørpeskredet gikk langt utover sletta før den stoppet. Personbilen ble fraktet lengst. I midten kan vi skimte steameren. Gravemaskinen ligger begravd ved foten av bakken. Foto: Trond Jøran Nilsen / RegObs

Skredutfordringer

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hanssen (Ap), er glad for at det gikk bra med alle de involverte.

De følger nå opp hendelsen overfor entreprenøren.

Masternes Hanssen sier videre at fredagens sørpeskred tegner et bilde av skredutfordringene langs veiene i Troms og Finnmark.

Det er årsaken til at fylkeskommunen har et fokus på skredsikring.

– Dette bekrefter bekymringene om skredutfordringene og at vi må få sikret veiene godt nok, sier fylkesråden.

Masternes Hanssen sier det jobbes med å få midler til skredsikring igjennom Nasjonal Transportplan (NTP).