Siste: Geologer er på tur til området. Været gjør det vanskelig å bruke drone.

Ny vurdering blir gjort klokka 14.

Svært skredutsatt veistrekning

Søndag morgen gikk det et nytt sørpeskred ved Ytterkleiva på rv. 80 mellom Bodø og Fauske i Nordland.

Dette er et svært skredutsatt område ved Kistrand.

Politiet melder at det er snakk om et lite sørpeskred.

– Veien er sperra av Mesta. Skredet er gått ca. 50 meter øst for kommunegrense til Fauske. Vi har ingen info per nå om varighet på sperring. skriver politiet.

– Omkjøring er via fylkesvei 812 fra Saltdalen og over til Tuv. Der er noe dårlige forhold der også, men foreløpig går trafikken greit, opplyser trafikkoperatør i Statens vegvesen, Kristin Lunga.

Trafikkoperatør: – Forventes flere skred

Trafikkoperatør ved Statens vegvesen, Stine Øksendal, fortalte til Avisa Nordland tidlig søndag morgen at det ventes større skred i området.

– Det forventes flere skred.

– Det som har skjedd tidligere er at det har kommet et lite skred og så venter vi et større etterpå.

For et par uker siden gikk det et større sørpeskred på den samme rasutsatte veistrekninga.

Dårlig vær i Nordland gjør at flere ferger er innstilt søndag formiddag , blant annet Lødingen – Bognes og Bognes – Skarberget.

Vi oppdaterer saka