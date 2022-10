Det opplyser politiet i en pressemelding.

Det var 11. oktober at de fire russiske statsborgerne ble pågrepet. Før pågripelsen skulle noen ha observert russerne fotografere mot kystvaktbasen på Sortland.

– Under ransakelse av bilen deres ble det funnet en god del fotoutstyr, samt et relativt omfattende bildemateriale, sier politiadvokat Gaute Rydmark i en pressemelding.

Dermed ble russerne varetektsfengslet. Men nå løslates de. Politiet finner ikke noen grunn til å be om videre fengsling.

Til NRK sier Rydmark at politiet gjorde funn av en del analogt fotoutstyr, sammen med mobiltelefoner, datamaskiner og annet elektronisk utstyr.

– Politiet har så langt ikke funnet fotografier av skjermingsverdige objekter, sier Rydmark.

Fotoutstyret blir nå gitt tilbake til russerne fra politiet, opplyser Rydmark.

Dermed har politiet styrket hypotesen om at russerne er turister. Men til tross for løslatelsen, og at de ikke har funnet noen bevis på at skjermingsverdige objekter er fotografert, blir ikke saken henlagt.

Nå overtar PST etterforskningen, opplyser Rydmark. Blant annet skal PST se denne saken i sammenheng med andre saker.

– Påtalespørsmålet og den videre etterforsking vil foretas av PST, sier Rydmark.

Det var tirsdag forrige uke at de fire russerne ble pågrepet i Mosjøen. De fire forklarte at de var i Norge som turister. Foto: Monika Våg Lorentzen

Har hevdet de var turister

Forsvarerne Allan Bruland Rognan, Christian Wulff Hansen, Tarjei Magnus Hugaas og Arne Johansen har tidligere bekreftet at løslatelsen kom til å skje fredag.

VG meldte om saken først.

– Min klient er varslet løslatt i morgen, sa Rognan til NRK torsdag kveld.

De fire russerne ble pågrepet tirsdag i forrige uke. De har alle forklart at de var i Norge som turister.

Noen dager etter ble de varetektsfengslet for å ha tatt bilder et sted med fotoforbud.

Fortsatt siktet?

Forsvarer til en av de varetektsfengslede russerne, Christian Wulff Hansen, forteller at hans klient ikke vet hva hun har gjort galt.

Wulff Hansen har vært sammen med henne torsdag. Han opplyser til NRK at han ikke fått noe info om siktelsene droppes.

De fire er siktet etter lov om informasjon paragraf 6 første ledd, jf. paragraf 3 annet ledd:

for å ha gjort opptak av eller på annen måte brukt informasjon som gjelder bestemte angitte skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter.

Helgeland tingrett ga fredag 14. oktober politiet medhold i å varetektsfengsle dem for syv dager.

Advokat Christian Wulff Hansen er forsvarer for en russisk kvinne. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det har vært nye avhør torsdag. Det ble bestemt at hun ikke skal framstilles for ny periode. Jeg vil tro at om de har noe sterke mistanker om henne så hadde de ikke risikert at hun hadde dratt til Russland, sier Wulff Hansen.

Og legger til:

– I bunn og grunn er hun fri og frank. Planen er at hun skal fraktes til Mosjøen der de ble pågrepet.

Nedstemt

Wulff Hansen forteller at kvinnen har vært nedstemt i tiden etter at hun ble pågrepet.

– Det har vært tøft for henne. Hun sier hun er behandlet godt, og har det etter forholdene bra. Men hun har ønsket å ha kontakt med familien sin. Særlig moren for å kunne si at hun har det bra. Det er godt å kunne ringe familien og fortelle at alt er greit igjen. Hun har gledet seg veldig til det, forteller advokaten.

Også advokat Tarjei Magnus Hugaas, som forsvarer den tredje russeren, opplyser til NRK at han har fått bekreftet av påtalemyndigheten er at hans klient skal løslates fredag.

– Da løslates han uten restriksjoner, sier han til NRK.

Arne Johansen representerer den fjerde pågrepne russeren. Han sier til NRK at det er riktig at det går mot løslatelse.

– Når politiet ikke begjærer ny fengsling er det nærliggende å tro at ikke lenger skjellig grunn til mistanke om noe straffbart. Det har hele tiden vært min klients holdning til saken.