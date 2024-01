– Gummibåten punkterte, den tålte ikke vekten. Og så begynte det å blåse opp. Vi etterlot båten og gikk tilbake til leiligheten og tok oss noen drammer.

Slik fortalte Tromsø-mannen seg i rettssaken i Nord-Troms tingrett. Han og seks andre står tiltalt for grov narkotikavirksomhet som del av et organisert kriminelt nettverk.

Bare tre av dem får saken sin behandlet nå. De har erkjent helt eller delvis straffskyld for å ha innført 339 kilo hasj og 12 kilo marihuana til Norge.

Innførslene har skjedd ved en rekke vellykkede turer til fots over fjellet – flere mil – fra Sverige og til Norge. Og noen bomturer.

Dette området ble brukt for å komme seg ubemerket over grensa fra Sverige til Norge.

Lå i telt i ni dager

Rettssaken pågår i to uker. På rettens første dag gikk aktor nøye gjennom all dokumentasjon og bevis de har funnet.

Blant annet har politiet hatt kommunikasjonskontroll på 14 personer og gjennomgått dekryptert data fra Sky Ecc som viser dialogen mellom nettverket.

Og de har funnet bevis på innkjøp av en mengde turutstyr som telt, GPS, jaktradio, sekker og gåstaver.

Det ble også kjent at det var en tilfeldig promillekontroll som var opptakten til hele saken.

Tirsdag fortalte den antatte hovedmannen i Spania om høyt press for å levere varer og penger, til tross for at hasj-kvaliteten var «søppel».

– Jeg slet med hasj med dårlig kvalitet, og hadde mindre og mindre penger. Og større og større problem. På et tidspunkt så ga jeg mer opp, og satt i min egen kokain- og alkoholrus, sa mannen i retten tirsdag.

Onsdag forteller en av de medtiltalte, som var sentral i selve innførselen, hvordan de organiserte og bar narkotikaen på ryggen over fjellet.

Om en tur der han ventet i et telt i Sverige i ni dager på en leveranse som skulle komme i posten, men måtte gå over fjellet med uforrettet sak.

Og om en gummibåt som punkterte fordi det ble for tungt.

Den tiltalte mannen som onsdag forklarer seg tok en selfie i teltet mens han ventet på en leveranse som aldri kom. Han var der i ni dager før han gikk tomhendt over fjellet. Foto: privat

Tre menn – og 228 kilo hasj

For etter noen bomturer og noen småparti med narkotika, ballet det på seg. Den nye smuglerruten ble omtalt som en «suksess».

Nå fikk de et nytt og større oppdrag.

– Jeg ble veldig overrasket over mengden. Jeg tenkte kanskje vi skulle frakte 50 kilo, sier han.

Men i en leid leilighet via Airbnb på Riksgrensen i Sverige kom det utenlandske menn med flere bager, med totalt 228 kilo hasj, som ble tømt ut på gulvet.

Dette skulle den tiltalte og to andre få med seg inn til Norge. Over fjellet.

De pakket hasjen inn i 10-kilossekker med søppelsekk, gaffateip og hyssing for å lage håndtak.

De brukte en gummibåt for å frakte deler av partiet til sjøs over innsjøen Torneträsk i Nord-Sverige for å spare noen kilometer.

Dette er båten som ble brukt til å frakte deler av hasjen. Foto: politiet

Men det ble for tungt for båten, så den punkterte. De parkerte og bar narkotikaen opp til et gjemmested i terrenget på svensk side.

Så gikk de tilbake til leiligheten de leide, tok seg en dram og en joint, og forberedte seg på å ta med de resterende 60 kiloene i ryggsekker dagen etterpå.

Neste dag bar de ryggsekkene på ryggen, og 10-kilossekkene fra depotet i hendene, og gikk opp til et nytt depot ved DNT-hytta Lappjord i Norge.

– Det var tungt, langt og bratt, sier han.

Området rundt denne hytta, som eies av Den Norske Turistforening, ble brukt som deponisted for narkotikaen mens de fraktet den ned til Bardu. Foto: UT.no

«Sjefen» satt rusa i Spania

Samtidig satte den antatte hovedmannen i Spania og «svømte» i alkohol og kokain.

– Jeg tenkte at de får en helvetes tur ned fjellene.

Han visste at den hasjen de nå bar på, etter all sannsynlighet var søppel og så å si ikke salgbar.

Men presset økte fra alle kanter mot den antatte hovedmannen. Han hadde ikke fått solgt alt de allerede hadde innført, og han måtte bestille ny leveranse på «krita». Denne store leveransen skulle være den som fikset opp i problemene.

Fjellfølget måtte gå flere turer for å frakte ned noen 10-kilossekker med hasj via Stordalen og til parkeringsplassen i Bardu i Indre Troms for videre transport.

Sporing viser hvor turfølget har gått. Foto: politiet

«Hvordan var turen ned?» spurte aktor Kirsti Jullum Jensen i utspørring av mannen som i dag forklarer seg.

– Det var litt surmuling for at vi ikke tok oss så mye tid til å stoppe opp og tenne bål og grille pølser.

Han beskriver at de var slitne, og at det kokte litt over.

– Vi var lei trynene på hverandre og ville bare bli ferdig med skiten.

Planen var å hente resten av depotet senere. Men på grunn av hasjtørke sørpå måtte de bare noen dager etterpå tilbake til Lappjordhytta.

Og nå hadde det begynt å bli snø på fjellet. Derfor leide de seg en ATV med henger for å sluttføre oppdraget.

Ett år etterpå fant politiet deler av denne hasjen i ulike boliger knyttet til de tiltalte. Den var så dårlig at den ble gjemt bort.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen er aktor i saken. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Et esel i narkoligaen

Det kriminelle nettverket består blant annet av en gjeng barndomskompiser og familie.

13 personer har vært siktet i tilknytning til det profesjonelle narkotikanettverket. En av disse er allerede dømt, en har vært sentral, men er nå død, to har fått saken henlagt og et par har ikke fått saken sin prøvd ennå.

Begge de to som til nå har forklart seg, har lagt mye av ansvaret og «sjefsrollen» over på den avdøde siktede.

– Han styrte med jernhånd. Det var han som hadde ansvaret og var sjefen. Han sa det var viktig at jeg forsto det, sier mannen som forklarer seg onsdag.

Hvilken rolle hadde du da, spurte aktor.

– Jeg har tenkt og mange ganger følt meg som et esel på disse turene. Når han (den avdøde) ble syk, så ble jeg nødt til å overta hans rolle.

Rettssaken som nå pågår varer i to uker. De tiltalte risikerer fengsel på mellom 3 og 15 år.