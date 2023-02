De beste tipsene for å redusere matsvinn hjemme

CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Onsdag 1. februar gjorde matprisene i Norge et nytt hopp. Når maten blir dyrere, kan det være lurt å passe på at man får utnyttet maten man har kjøpt til det fulleste.

Vi har samlet noen av NRK-lesernes beste tips til hvordan du kan redusere matsvinnet hjemme.

Planlegging, planlegging, planlegging

Å kaste mat er å kaste penger, skriver Odd Magne. Ikke la de spontane kjøpene løpe løpsk – planlegg handleturen, og ikke handle flere varer enn du klarer å bruke opp. Mange av oss går på matbutikken daglig, det er ikke nødvendig.

Prøv å handle mat bare en gang i uka. På den måten kan du også «tvinge» deg selv til å få brukt opp varene som gjemmer seg bakerst i skapet og nederst i fryseren før neste handletur.

Bruker du ofte tid på butikken på å tenke over hva du skal handle? Det kan være lurt å ha bestemt seg allerede før man kommer inn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kjøp grønnsaker i løsvekt

Grønnsaker kommer ofte i pakninger som for mange, og kanskje spesielt enslige, blir for store til at man rekker å bruke dem opp før de blir dårlige.

Else tipser blant annet om å handle i butikker som selger grønnsaker i løsvekt, slik at du selv kan bestemme hvor mye du har bruk for. Det er også ofte lavere kilopris på disse grønnsakene.

Frys det ned

Kiloprisen på råvarer er ofte lavere når man kjøper i større mengder. Har du plass i fryseren, kan det være en idé å kjøpe store pakninger med eksempelvis kjøtt og ost, dele det i mindre porsjoner og fryse det, påpeker Ida.

På samme måte kan man lage store porsjoner med pastasaus og gryter og fryse ned porsjoner av dette til senere. Da får man brukt opp råvarene fort, uten at noe går til spille.

Grønnsaker fås også i løsvekt mange steder. Det kan være en god idé å utforske matbutikker du ikke har vært på før for å se etter gode tilbud og andre typer varer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Oppbevar maten riktig

Mange av oss opplever at mat blir liggende for lenge i kjøleskapet til den får skorpe eller på andre måter mister konsistens og fremstår uappetittlig. Egne bokser til eksempelvis kjøttpålegg og ost kan hjelpe med å holde maten frisk.

Grønnsaker kan med fordel oppbevares i papirposer, for eksempel de som kommer med brød, foreslår Linea.

Lær deg å sylte mat

Rester av ulike frukter og grønnsaker som for eksempel løk kan syltes istedenfor å gå i søpla, skriver Bjørg. Også reddik, paprika, gulrøtter og mye annet kan syltes.

Det krever svært liten innsats, og blir til deilig snacks eller garnityr som piffer opp brødskiva. Her kan du lese mer om hvordan du blir en ekspert på sylting!

Syltet og fermentert mat er i vinden, og kan enkelt lages med rester av frukt og grønnsaker hjemme. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Følg med på kastinga

Vil du minimere matsvinnet, kan du følge med på hvor mye du faktisk kaster. Marius skriver at han veier maten som kastes, og på den måten får et forhold til hvor mye som går i matsøpla. Da kan man utfordre seg selv med å oppnå et bedre resultat i neste uke eller måned.

Vær fordomsfri i billigdisken

Nordmenn handler mer kasteklar mat enn noen gang. Det gjelder å være åpen for å prøve nye ting når man går gjennom den prisreduserte maten, skriver Malin.

Man kan gjøre det til en morsom utfordring å kjøpe noe man vanligvis ikke ville ha kjøpt, på den måten får man også utvidet horisonten, og man kan lære seg å lage en ny rett.