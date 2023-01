NRK har spurt Rema, Coop og Norgesgruppen om hva de mener om dumpster diving. Her er det de svarte:

Rema:

– Butikkene våre ønsker selvfølgelig ikke å kaste mat, og matavfall er det siste og minst ønskelige utfallet for maten vi håndterer. Det er positivt at mat blir spist, men å dumpster dive etter maten er vi ingen tilhenger av, sier Leder for samfunnsansvar og bærekraft, Emilie Våge.

– Det er mange utfordringer og risikoer knyttet til å spise det vi definerer som matavfall. Blant annet er det risiko for at mennesker skader seg, eller blir syke, i tillegg til at mat på avveie kan tiltrekke seg skadedyr, noe vi ikke ønsker. Det stilles en rekke krav til mat som skal gis bort, blant disse er krav om sporbarhet. REMA 1000 gjør en rekke tiltak, for å redusere matsvinn. Alt er også nevnt i ansvarsrapporten vår som finnes på rema.no.

– REMA 1000 har mellom 2015 og 2021 redusert matsvinnet sitt med 34 prosent, som betyr at vi ligger foran delmålet på 30 prosent i 2025 og godt på vei mot bransjeavtalens mål på 50 prosent innen 2030. Dette er vi veldig fornøyd med.

Coop:

– Juridisk sett er det riktig at mat som ligger i avfallet, ikke lenger regnes som næringsmiddel. Avfallet er butikkeiers eiendom og dumpster-diving kan derfor betraktes som tyveri. Dette er imidlertid ikke det sentrale for vår del. Vi er opptatt av risikoen som er knyttet til å spise mat som er kastet. De som plukker matvarer ut av avfallet har ingen mulighet til å bedømme om varene fortsatt er trygge å spise, da de ikke kjenner årsaken til at de blitt kastet, sier Knut Lutnæs, Seniorrådgiver kommunikasjon og myndighetskontakt.

– Et annet moment, er selvsagt risiko for at de som dykker i avfallet kan skade seg, eller påføre skader på utstyr og materiell. Videre kan dette også medføre at matavfall spres utenfor containere og tiltrekker seg skadedyr, som er svært lite ønskelig. Vi har også hatt episoder med brann i og ved søppelcontainere, noe vi selvsagt må unngå.

– Coop, i likhet med resten av dagligvarehandelen, har gjennom en årrekke iverksatt en rekke tiltak for å redusere matsvinnet. Noen av tiltakene er ikke synlige, som automatisk varesupplering, bedre prognoser, bedre emballasje for lenger holdbarhet, mm. Nedprising av varer med kort holdbarhet har vist seg som et svært effektivt og populært tiltak. Dette gjør at stadig flere produkter blir solgt og at kundene gjør en god «deal». Vi solgte nedprisede varer til en verdi på over 1 mrd. i 2022. Den absolutt største kategorien i verdi er kjøtt og delikatesse. Dette er produkter med relativt høyt klima- og miljøavtrykk og det er således viktig at disse blir spist. I tillegg solgte vi 450 000 «forundringsposer» i samarbeid med Too Good To Go.

– Vi mener det er verdt å ha med seg at dagligvarehandelen har klart å redusere mengden matsvinnet i tråd med målene i bransjeavtalen og at de store volumene matsvinn finnes i de tusen hjem. Vi er, som beskrevet, bekymret for konsekvensene av dumpster-diving, og ønsker ikke at dette foregår.

Norgesgruppen:

– Hovedårsaken til at vi ikke ønsker at folk skal gå i søppelkassen er jo at det stort sett er en grunn til at disse varene er kastet. Og vi er veldig opptatt av trygg mat, og så lenge disse produktene fortsatt befinner seg på vårt område, er de også vårt ansvar at det er trygge. Sånn sett, ved at varene er kastet, har jo noen definert dem som at de ikke lenger skal spises. Derfor ønsker vi heller ikke at noen skal gå i søppelkassene. Vi kan ikke gå god for at den maten er trygg. Det er jo også greit å nevne at det heller ikke er lov. Vi kan ikke tillate det. Det vil aldri bli aktuelt å åpne for, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

– Matsvinn er veldig høyt på agendaen hos oss. Vi har et hårete mål om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2025. Vi har redusert matsvinnet med 30 prosent, så vi er på god vei. Nedprising av varer som nærmer seg utløpsdato er et av de viktigste grepene. Og det ser vi at kundene har fått stadig mer øynene opp for. Vi ønsker definitivt ikke å kaste spisbar mat, så vi må jobbe enda mer med å redusere kastingen av spisbar mat i enda større grad.

– Vi har stor forståelse for at mange opplever at maten har blitt dyr. Prisene har økt kraftig. Og det skyldes først og fremst at råvareprisene og varene inn til oss har blitt dyrere, og at matbutikkene også har fått høyere kostnader. Men vi ønsker ikke at noen skal gå i søppelkassene våre, vi oppfordrer heller kundene til å følge med i de nedprisede diskene våre. Særlig kanskje etter en helg vil det være veldig mye bra i veldig mange butikker. Så vi oppfordrer folk til heller å gjøre det på den måten, som jo også er en tryggere måte å gjøre det på.