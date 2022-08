– Å leie inn vikarer, gjerne på kort varsel, koster oss veldig mye. Det er kanskje dobbelt så dyrt å leie inn fra byrå, forteller Lena Nymo Helli.

Hun er styreleder i Finnmarkssykehuset, som har brukt 141 millioner kroner mer enn budsjettert i løpet av årets første halvår.

Fra januar til juli har sykehusene i Nord-Norge til sammen brukt over en halv milliard mer enn de skulle.

Styreleder i Finnmarkssykehuset, Lena Nymo Helli, sier at vikarbruk har kostet dem dyrt. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Nå skal det kuttes.

Lengst nord, i Finnmarkssykehuset, er det besluttet at innleie av helsepersonell fra byråer stoppes umiddelbart.

Sykepleiernes representant i styret stemte også for vedtaket, men tror det kan bli vanskelig å løse i praksis.

– Jeg er ikke så sikker på at all bruk av vikarbyrå forsvinner. Men det er veldig bra at man gjør en innsats for å få folk i fast jobb, sier Kicki Eriksson Nytun.

Kristina «Kicki» Eriksson Nytun er ansattrepresentant i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Vurderer eget bemanningssenter

Hvordan man skal klare å løse bemanningsfloken uten bemanningsbyråer, er ikke klart, men Finnmarkssykehuset skal fortsatt bruke vikarbyrå hvis situasjonen er kritisk, eller beredskapen er i fare.

Finnmarkssykehuset vurderer å opprette sitt eget bemanningsbyrå.

– Da vil man kunne ivareta, jobbe på en bedre måte og ha bedre kontroll over bemanningen, mener styreleder Lena Nymo Helli.

Overforbruk i Helse Nord Ekspandér faktaboks I løpet av første halvår 2022, har sykehusene i Nord-Norge brukt over 500 millioner kroner mer enn budsjettert. NORDLAND: Helgelandssykehuset – 92,1 millioner kroner

Nordlandssykehuset – 85,1 millioner kroner TROMS OG FINNMARK: Universitetssykehuset Nord-Norge – 248 millioner kroner

Finnmarkssykehuset – 141,3 millioner kroner Kilde: Helse Nord

Et eget bemanningssenter er imidlertid et stykke unna.

Arbeidet med å vurdere opprettelsen av et slikt senter er ikke påbegynt.

Det er personal og organisasjonsavdelingen (PO) som skal lede dette arbeidet, får NRK opplyst. En arbeidsgruppe skal opprettes med ansatte fra PO, representanter fra klinikkledelsen og tillitsvalgte.

Planen er at denne gruppen skal ha en konklusjon klar i løpet av desember 2022.

Utsetter byggestart

De økonomiske problemene får også konsekvenser for to av sykehusprosjektene i Nord-Norge.

Byggestarten for nye UNN Åsgård i Tromsø er utsatt i minst ett år.

Utsatt blir også det nye Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, forteller styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

– Styret har sagt at de store investeringsprosjektene må settes på hold foreløpig. Det betyr at vi ikke kan sette i gang lånesøknader for denne perioden.

– Prosjektene ligger fremdeles først, men det betyr at vi får litt bedre tid. Vi kan ikke levere lånesøknader i år med den økonomiske situasjonen som vi har nå, sier Larsen.

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, sier hun håper de kan være klare til å levere lånesøknader igjen neste år. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Også i fjor meldte Helse Nord om enorme underskudd.

For Nordlandssykehusets del hadde utgiftene til innleie økt fra 57 millioner kroner i 2017, til 143 millioner kroner i 2021. Tallene for Finnmarkssykehuset viste en økning i samme periode fra 37 millioner til 100 millioner.

Norsk Sykepleierforbund har tidligere slått alarm om den dyre vikarbruken.

– Norske helsetjenester har gjort seg helt avhengig av vikarene. Vi har ikke nok sykepleiere i Norge, vi mangler omtrent 7000 sykepleiere, sier leder Lill Sverresdatter Larsen.