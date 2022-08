– Jeg var i en posisjon hvor jeg elsket yrket mitt, men jeg tenkte: Dette er faktisk ikke holdbart.

Midt i en pandemi var Wenche Wiik nyutdannet sykepleier. Hun kjente raskt på en stor arbeidsbelastning da hun kom i jobb. Med mange arbeidsoppgaver var hun utslitt og gikk rundt med dårlig samvittighet hele tiden.

Til slutt flyttet hun til Stockholm med samboeren og valgte å begynne i et vikarbyrå. Wiik sier at hun hadde hørt om vikarbyrå tidligere, men at det hele hørtes for godt ut til å være sant.

– Jeg gikk lenge og trodde at det var svindel. At det ikke gikk an å jobbe på denne måten.

Tjente 45.000 kroner

Nå har Wiik vært omreisende vikar i et år. Hun har jobbet på Østlandet, Vestlandet og i Havøysund i Finnmark. Da hun var i Nord-Norge begynte hun å dele om livet sitt som omreisende vikar, eller travelnurse, på TikTok.

– En travelnurse det er egentlig en vikarsykepleier. Det vil si at jeg tar oppdrag som er lengre eller kortere i ulike deler av Norge for å dekke opp et akutt behov.

Og det er godt betalt.

I sommer tjente Wiik 45.000 kroner før skatt i løpet av én uke.

Wiik understreker at det kke er vanlig å tjene så mye på én uke. Den uken hun tjente nærmere 50.000 kroner hadde hun mange ekstravakter og mye overtid.

Deler om yrket på TikTok Du trenger javascript for å se video.

– Helt avhengig av vikarene

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier at hun kan forstå at sykepleiere velger å bli omreisende vikarer, både med tanke på lønn og fleksibiliteten man får.

– Norske helsetjenester har gjort seg helt avhengig av vikarene. Vi har ikke nok sykepleiere i Norge, vi mangler omtrent 7000 sykepleiere.

For helsetjenestene koster det omtrent dobbelt så mye å ansette en vikar via et vikarbyrå som en fast ansatt. Sverresdatter Larsen understreker at det er sykepleiers marked, og at det ikke er deres ansvar å sikre de offentlige helsetjenestene.

– Men samtidig er det en fare hvis det blir en utarming av de offentlige helsetjenestene, for da betyr det at helsetjenestene blir dyrere for folk generelt.

Hun sier at de ser en dreining mot mer private helsetjenester og vikarbyrå.

– Vi ønsker at politikere på lokalt og nasjonalt nivå skal ta grep for å sikre en lønn som tilsvarer ansvar og risikobelastning, og ikke minst en ledelse og en faglig utvikling som gjør at folk har lyst å bli værende i offentlig sektor.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, sier seg enig med Sverresdatter Larsen. Derfor vil regjering utarbeide en plan for heltidlig og god bemanning i eldreomsorgen. Det skal også jobbes med modeller for mindre vikarbruk.

– Vi har også nylig satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan kommersiell drift kan fases ut i skattefinansierte velferdstjenester.

Regjeringen skal også ha oppnevnt en egen helsepersonellkommisjon.

– Den skal foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og ikke minst beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet. Når det gjelder spørsmålet om lønn, er dette et tema for partene i arbeidslivet, sier Rønning-Arnesenl

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, kan forstå hvorfor sykepleiere går over til å være vikar. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Kan gi 100 prosent

Vikarsykepleieren Wenche Wiik tror at flere kommer til å bli omreisende vikarer i fremtiden. Hun har allerede fått nesten 1000 henvendelser fra andre sykepleiere som følge av sine videoer på TikTok.

– De har blitt inspirert og ser at det finnes andre løsninger for oss som elsker yrket – og som vil fortsette, men som ser at det ikke er holdbart på den måten det er i dag.

Hun tror selv at hun ikke skal tilbake til offentlig sektor med det første. Arbeidsbelastningen er fortsatt den samme, men fordi hun nå tjener bedre, kan hun selv velge når hun vil ta lengre friperioder.

– Når jeg da er på jobb, har jeg mer arbeidskapasitet. Jeg kan ta ekstravakter og gi 100 prosent, i stedet for at jeg går som en zombie, som jeg gjorde som fast ansatt, sier Wiik.