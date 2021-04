Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mannen hadde ikke gjennomført pålagt innreisekarantene på Gardermoen, etter at han kom til Norge fra London torsdag.

– Det er brudd på covid-forskriften, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Mannen fikk ikke forlate flyplassen i Longyearbyen etter ankomst, før han måtte returnere til Gardermoen.

Assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Det til tross for at han hadde gjennomført hurtigtest på Gardermoen før han reiste. Den var negativ.

Pålegget om retur til Fastlands-Norge ble gitt etter faglige råd fra smittevernoverlegen ved Longyearbyen sykehus.

Svalbard har så langt unngått å få ett eneste registrert smittetilfelle.

Longyearbyen med Universitetssenteret på Svalbard. Svalbard lufthavn Longyear helt bak i bildet. Foto: Line Nagell Ylvisåker

– Veldig alvorlig

– Det var grensekontrollen som varslet at en person som hadde kommet til landet fra London i går, reiste videre med fly til Svalbard, sier Elvedahl.

Hun sier en karantenetid på ti dager på fastlandet skal gjennomføres, selv om man kan vise frem en negativ hurtigtest.

– Det er fordi vi har en helseberedskap med begrensninger i Longyearbyen. Vi råder over få ressurser og gjør derfor det vi kan for å unngå å få smitte hit.

Elvedahl sier det er første gang Sysselmannen har grepet inn for å sende en person i retur ved landing, og at mannen kan vente seg en reaksjon brudd på forskriften.

– Hvor alvorlig er det at folk ikke overholder innreisekarantenen før avreise til Svalbard?

– Vi anser dette som veldig alvorlig. Det kan utsette hele befolkningen på Svalbard for fare. Det er en grunn til at det er laget så strenge regler, og siden strammet dem inn for Svalbard spesielt.

Sykehuset i Longyearbyen er et akuttmedisinsk beredskapssykehus som yter primær- og spesialisthelsetjenester. Foto: oda viken / nrk

Ekstra strenge regler

I mars i fjor ble det iverksatt strenge tiltak for å unngå koronasmitte på øygruppa.

Samtlige reisende som ikke var hjemmehørende i Norden, ble nektet adgang til Svalbard.

I januar i år skjerpet regjeringen reglene for innreise til Svalbard. Det ble advart mot alle unødvendige reiser til øygruppen.

For dem som likevel reiser til Longyearbyen, kom det krav til negativt prøvesvar på covid-test tatt innen 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på fastlandet.

Om man reiser til Norge fra utlandet, sier forskriften at man også skal ti dager i karantene.

Operasjonsleder Tom Sandberg i øst politidistrikt sier at personen er returnert til Oslo lufthavn Gardermoen med første fly, og at han nå er anmeldt.

– Han ble informert i passkontrollen ved ankomst om at han måtte være i karantene og at han ikke kunne dra til Svalbard. Men han dro likevel.