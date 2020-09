Her rammes reiselivet aller hardest: – I år kommer nok mørketiden bokstavelig talt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I år kommer nok mørketiden bokstavelig talt. Vi har veldig lave bookingstall, så fra midten av oktober og ut januar ser det svært mørkt ut, sier hotellsjef ved Svalbard Hotell, Stein-Ove Johannessen.

Hotellsjefen regner med at bedriften vil ha tapt 30 millioner ved utgangen av året.

Det utgjør nesten 70 prosent av omsetningen.

I tillegg er over halvparten av hans ansatte fortsatt helt eller delvis permitterte.

– Aldri opplevd lignende

Tobias Johannisson er resepsjonssjef ved hotellet, og er en av mange som i en lengre periode har vært delvis permittert.

Tobias Johannisson er en av mange som frykter tiden reiselivsbransjen går i møte. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Først nå er han fullt tilbake i jobb igjen.

– Jeg personlig har aldri opplevd noe lignende arbeidsmessig. Jeg er urolig for hva som kommer til å skje videre.

Hotellsjef Stein-Ove Johannessen forventer at det blir ytterligere permitteringer utover høsten.

– Det blir nok dessverre det fra oktober. Det har helt klart vært tøft for de ansatte. Det er vanskelig å gå uten jobb, sier han og legger til;

– Det vi er bekymret for er at det har vært en optimisme med positive tall for reiselivsnæringa på fastlandet. Men den virkeligheten har dessverre ikke vi sett her.

Hotellsjef Stein-Ove Johannessen beskriver 2020 som et dramatisk år. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Svalbard ble hengende igjen

Krisen i reiselivet stikker nemlig dypere på Svalbard enn på fastlandet.

– Reiselivet stoppet fullstendig opp i det vintersesongen skulle starte i mars. Da hadde mange av bedriftene allerede gått et halvår på lavsesong og kanskje tømt kontoen for å holde ansatte i sving under mørketiden, og de så frem til å tjene penger igjen i mars og april, sier sjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

– Da det etter hvert kom en gradvis gjenåpning på fastlandet ble Svalbard hengende igjen på grunn av at det var strengere restriksjoner her. Vi kom derfor i gang igjen mye senere enn fastlandskollegaene våre gjorde.

Ifølge Visit Svalbard har det totale besøket i sommer gått ned med 75 prosent sammenlignet med i fjor. I tillegg har det vært et totalt bortfall av både cruise- og ekspedisjonscruise, noe som er viktig for mange av bedriftene på sommerstid.

– Det er helt surrealistisk. Vanligvis er Longyearbyen på denne tiden av året en by som pulserer med både turistansatte og turister, sier sjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

30 prosent vurderer konkurs

Og nå går Longyearbyen inn i det som virkelig er lavsesongen. Med ekstra stor mangel på bookinger, velger derfor hotellene å stenge dørene midlertidig.

– Vi stenger enda et hotell, fordi vi ikke har belegg, sier fungerende direktør i Hurtigruten Svalbard, Tore Magne Hoem.

Hurtigruten Svalbard er nødt til å stenge to av sine hoteller, ifølge fungerende direktør, Tore Magne Hoem. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

I vinter var hele 80 prosent av de ansatte permitterte.

– Vi så det ikke komme, og det ble ikke bedre enn vi fryktet. I mars og april var det absolutt ingen turister her. Det var surrealistisk.

Sjef i Visit Svalbard krysser fingrene for at vintersesongen blir noen lundenormal. Hvis ikke frykter han dramatiske konsekvenser for hele bransjen.

– Vi vet at noen av bedriftene ikke vil overleve. Omtrent 30 prosent av bedriftene her sier at konkurs er et alternativ de vurderer. Det er fryktelig stor usikkerhet blant bedriftene våre.