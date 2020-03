– Tiltaket er nødvendig for å begrense smitten. Men følgene for reiselivet vil være katastrofale, sier leder for reiselivsorganisasjonen Visit Svalbard, Ronny Strømnes.

Fredag bestemte Sysselmannen på Svalbard å sette i verk strenge tiltak for å unngå koronasmitte på øygruppa. Samtlige reisende som ikke er hjemmehørende i Norden, nektes nå adgang til Svalbard. Beslutningen er gjort i samråd med Justisdepartementet.

Sysselmann Kjerstin Askholt. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Sysselmann Kjerstin Askholt mener det er en riktig beslutning, blant annet fordi Svalbard har en lav grunnberedskap sammenliknet med fastlandet. I tillegg kan et eventuelt utbrudd ramme det sårbare samfunnet hardt.

– Nå gjelder det å håndtere vår egen befolkning og studentene her. Turister og andre tilreisende gir en tilleggsbelastning som vi er usikre på om vi greier å håndtere lokalt. Derfor ønsker vi at de ikke kommer hit opp nå, sier Askholt.

80 personer fikk ikke være med flyet

Tiltaket som ble satt i verk fredag morgen, innebærer at samtlige reisende til Svalbard først blir kontrollert på Gardermoen og i Tromsø. Personer som kommer fra land utenfor Norden får ikke være med flyet til Longyearbyen.

For å være på den sikre siden, blir det også gjennomført en ID-sjekk av samtlige reisende i ankomsthallen i Longyearbyen.

Ifølge flyplassjef i Longyearbyen, Carl Einar Ianssen, fikk tiltaket umiddelbare konsekvenser. 80 personer som skulle reise med SAS til Longyearbyen fredag formiddag, fikk ikke være med flyet.

Samtidig satt rundt 100 utenlandske turister i hotell-karantene på Svalbard. Noen av turistene kom med fly til Longyearbyen så sent som natt til fredag, og ble da sendt rett på rommet.

– Det er svært beklagelig for gjestene som har kommet for å oppleve Svalbard, og som nå er isolert på hotellene, sier sjef for Svalbard Hotell Polfareren og The Vault, Stein-Ove Johannessen. På sine hoteller har han over 20 turister i karantene.

Nå jobber reiselivsorganisasjonen Visit Svalbard på spreng med å få sendt de korona-faste passasjerene hjem så snart som mulig.

– Vi jobber med å skaffe billetter, slik at de kommer seg hjem og slipper å sitte i karantene her, sier styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes til NRK.

Styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes frykter konsekvensene for innreiseforbudet. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Her blir det permitteringer

Samtidig frykter han at innreiseforbudet vil få dramatiske følger for reiselivet på Svalbard.

– Flere selskaper vil miste livsgrunnlaget, og her vil det bli permitteringer, sier Strømnes.

Daglig leder i Spitzbergen Adventures, Doreen Lampe, forteller om en desperat situasjon.

– Vi har mellom 10 og 20 prosents sjanse til å overleve, sier Lampe til NRK.

Selskapet har valgt å gjennomføre sine utflukter på Svalbard, men har innført strenge regler når det gjelder renhold av utstyr og lokaler.

– Alle står fritt til å kansellere. Men så lenge gjestene ønsker det (å dra ut på tur, journ.anm.), og det er greit for guidene, så gjør vi det. Vi er rett og slett nødt, sier Lampe.

Sjef for Svalbard Hotell Polfareren og The Vault, Stein-Ove Johannessen, sier det slik:

– Mars og april er de to viktigste månedene i året. Her har vi 50 prosent av omsetningen vår. Nå gjelder det å redusere alle mulige kostnader for at vi skal overleve som bedrift, sier Johannessen.

Han forteller at han nå må permittere ansatte, noe som igjen vil få store konsekvenser.

– Vi er i en bransje hvor lønnsnivået i utgangspunktet er lavt. Folk sliter med å få endene til å møtes i en normalhverdag. Med redusert lønn, frykter jeg at jeg mister medarbeidere, fordi de ikke har råd til å bo her lenger, sier Johannessen.

Frykter at mange mister inntekten helt

Lokalstyreleder Arild Olsen støtter beslutningen om å nekte utenlandske turister adgang til Svalbard så lenge korona-epidemien pågår. Men også han erkjenner at konsekvensene for næringslivet og samfunnet generelt vil være dramatiske.

Lokalstyreleder Arild Olsen bekrefter at et utbrudd kan ramme samfunnet hardt. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Mange av de ansatte i turistnæringen i Longyearbyen kan nemlig stå helt uten lønn dersom de blir permitterte. Årsaken er at vanlige trygdeordninger ikke gjelder på Svalbard. Arbeidstakere som ikke er EØS-borgere eller har oppholdstillatelse på fastlandet, har ikke krav på dagpenger. Trolig gjelder dette over 300 personer i Longyearbyen.

– Vi kan dermed få et stort antall personer som står uten inntekt i en periode. Og vi vet jo ikke hvor lenge dette varer, sier Olsen.