Fredag kontrollerer tollerne allerede de første russiske fiskefartøyene som ligger til havn i Tromsø.

– Vi har iverksatt arbeidet med økt, uniformert tilstedeværelse fra Tolletaten i de aktuelle havneområdene, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Børmer forklarer at de nå prioriterer kontroller på russiske fartøy ytterligere, noe som vil kunne avdekke alle former for regelbrudd knyttet til varer.

Torsdag bestemte regjeringen at russiske fiskefartøy kun har havneadgang i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

Fiskefartøy som denne kommer til å bli kontrollert av tollvesenet når de ankommer havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

91 prosent leverte til unntakshavnene

Men bortsett fra kontrollene kommer nok ikke hverdagen til de russiske trålerne til å endres. Det meste av den russiske fisken leveres allerede ved de tre havnene regjeringen har gitt unntak for – Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

Tall fra Norges Råfisklag viser at rundt 90 prosent av russisk fisk levert så langt i år ble levert til havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Dette omfatter torsk, hyse og sei.

Resten ble levert til Sortland, omtrent 9000 tonn av totalt 97800 tonn russisk fisk.

Professor på havrett ved UiT, Tore Henriksen, mener at Norge ikke har rettslige forpliktelser til å la russiske båter lande fangster i Norge. Han tror at regjeringens avgjørelse er en balansegang mellom de som krever full forbud og de som ønsker å videreføre samarbeidet.

– Her er fokuset på å hindre smugling av varer og utstyr som da er omfattet av sanksjonene til EU og Norge.

– Får denne havnebegrensingen konsekvenser?

– Ikke umiddelbart, men det kan få andre typer konsekvenser ved at fartøyene skal inspiseres både av tollvesenet og politi. Det kan oppfattes som en mistenkeliggjøring og neppe føre til å forbedre et dårlig forhold mellom Norge og Russland, mener Henriksen.

Tore Henriksen tror at regjeringens vedtak kan oppfattes som mistenkeliggjøring av Russland og russiske fiskere. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Mener tiltaket er konkurransevridende

Noen som kommer til å merke konsekvenser av regjeringens avgjørelser er Harstad Mekaniske Verksted (Hamek). Verkstedet har flere langsiktige vedlikeholdsavtaler med russiske rederier. De hadde fulle ordrebøker frem til neste sommer.

Skipsverkstedet risikerer nå å miste oppdrag for om lag 100 millioner kroner og må i så tilfelle permittere omtrent 60 ansatte.

Årsaken er utestengelsen av russiske fiskefartøy og varslede innskrenkinger i oppdrettsnæringen.

– De to kundegruppene utgjør over 70 prosent av vår omsetning. Når én stenger igjen pengesekken og den andre blir borte, så sier det seg selv at det rammer oss veldig hardt.

Det sier administrerende direktør Jan Oddvar Olsen. Han mener regjeringens vedtak er konkurransevridende.

– To av de havnene som er tillatt besøkt har verft. Hvis disse kundene flytter seg dit og gjør verkstedarbeid der, så er det helt klart konkurransevridende, sier han.

Administrerende direktør ved Hamek, Jan Oddvar Olsen, forteller at verkstedet risikerer å miste oppdrag for 100 millioner kroner. Foto: Børge Hoseth / NRK

– Forventer en dialog

Under et videomøte med fiskeriminister Bjørnar Skjæran fikk Olsen og Harstads ordfører, Kari-Anne Opsal, legge frem sine bekymringer. Opsal trekker frem at vedtaket også kan få ringvirkninger for underleverandører til verkstedet.

– Jeg forventer en dialog, jeg forventer at de tar oss på alvor når vi varsler, sier ordføreren.

Stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Svardal Bøe, er enig med regjeringens vedtak. Han er likevel klar på at beslutningen får konsekvenser for bedrifter med aktivitet knyttet til russiske fartøy.

– Jeg er opptatt av om regjeringen har tenkt på kompenserende tiltak, når en god del av disse bedriftene og kommunene får reduserte sitt inntektsgrunnlag, sier han.

Svardal Bøe trekker da også frem Hamek i Harstad. Han mener det er viktig at regjeringen følger med på konsekvensene av vedtaket.

