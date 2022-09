I løpet av de to neste årene skal privatsykehusene til Aleris doble kapasiteten sin i Nord-Norge.

Et nytt sykehus skal stå klart i Bodø i mars neste år, og i januar 2024 åpnes det som kan bli Nord-Norges største privatsykehus i Tromsø.

Utvidelsen betyr også et behov for flere ansatte, og 70 nye stillinger til helsepersonell skal opprettes.

Stortingsrepresentant for Rødt Seher Aydar er svært kritisk til etableringen. Hun frykter helsepersonell vil bevege seg over til privat sektor.

– Det offentlige vil tappes for den knappeste ressursen vi har.

– Jeg mener Aleris ikke har noen plass i helsevesenet vårt, med mindre de legger om til ideell drift, sier Aydar.

Frykter sykepleierflukt

Aydar er spesielt kritisk til at et privat sykehus etablerer seg i et område hvor det fra før er et kritisk behov for helsepersonell i offentlig sektor.

– De kan komme til å rekruttere det sårt tiltrengte helsepersonellet, sier Aydar.

Universitetssykehuset Nord-Norge er et av flere sykehus i nord som mangler helsepersonell. Foto: UNN

Helse Nord brukte i 2021 hele 415 millioner kroner på vikarer. I Tromsø kommune var det i juni over 100 ubesatte sykepleierstillinger.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) viser til at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mangler både sykepleiere og spesialister.

– Det blir ikke flere helsepersonell i Nord-Norge med flere private aktører. Det er det samme helsepersonellet som skal brukes begge steder, sier hun.

Myrseth tror også ytterligere privatisering i en tid med krevende sykehusøkonomi vil være med på å gjøre problemet større.

– Vil bli mer interessant

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, mener etableringen av sykehusene ikke vil føre til mindre helsepersonell i det offentlige helsevesenet.

Tvert imot tror hun det kan bidra til å gjøre Nord-Norge mer attraktivt.

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, tror etableringen gjør det mer attraktivt for helsepersonell å jobbe i nord. Foto: NRK

– Det er mer interessant å være helsepersonell når det er et større kompetansemiljø med muligheter til ulike karriereveier. Det gjelder både i offentlig og privat sektor, sier Tunold.

Hun tror heller ikke etableringen vil gå utover det offentlige helsevesenet.

– Vi er med på å hjelpe dem med å gjøre sitt sørge for ansvar, og det får vi veldig gode tilbakemeldinger på, både fra Helse Nord og UNN, forteller Tunold.

Avlaster det offentlige

Tunold mener etableringen vil være med på å redusere ventetiden for pasientene, og viser til at Helse Nord allerede bruker deres ledige kapasitet.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, har samme bekymring som Aydar. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vi har informert helseforetakene i nord om sykehusene, og de ønsker oss velkommen, og de bidragene vi gjør for at kan levere på sitt sørge for ansvar, sier hun.

Myrseth mener det er begrenset hvor stor forskjell de private sykehusene kan gjøre for det offentlige helsevesenet.

Hun legger vekt på at de ikke tar på seg det som koster mest i helsevesenet.

– En privat aktør tar ikke unna de dyre operasjonene, det som er kostbart i helsevesenet. Det er det offentlige sitt ansvar, vi kan ikke komme i en situasjon hvor det offentlige skal bære kostnadene på alt som er dyrt, langsiktig og krevende, mens de private aktørene skal komme og skumme fløten.

Høyre ikke bekymret

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre, er ikke bekymret for at Aleris vil ta personell fra det offentlige helsevesenet.

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre, tror ikke etableringen vil påvirke det offentlige helsevesenet. Foto: Stortinget

Han viser til at Aleris tenger 70 nye ansatte, og at det er 19 000 ansatte i Helse Nord.

– Jeg er ikke bekymret for at Aleris skal konkurrere med Helse Nord, verken på pasientbehandling eller rekruttering, sier Bøe.

Videre understreker han at private aktører ikke skal erstatte det offentlige, men være et supplement.

Ønsker å regulere

Fram til 2019 kunne Staten si nei til etableringer av privatsykehus av samfunnsmessige grunner.

Aydar og Rødt vil gå tilbake til denne praksisen, og skal foreslå på Stortinget om å regulere private sykehus.

– Det er samfunnet og samfunnets hensyn som må være viktigst, ikke Aleris sitt ønske om å tjene mer penger, sier hun.