Aldri har det landet et så stort fly på Troll i Antarktis

Natt til torsdag landet charterflyet fra flyselskapet Norse Atlantic på Troll med 45 passasjerer og 12 tonn forskningsutstyr.

Direktør i Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, sier dette er en stor operasjon og en milepæl for flytrafikk til Dronning Maud Land.

– Å ta ned et så stort fly åpner for helt nye muligheter for logistikken til Troll, noe som også vil bidra til å styrke norsk forskning i Antarktis, sier Brekke i ei pressemelding.

– Miljøgevinst

Norsk Polarinstitutt driver forskningsstasjonen som ligger i Jutulsessen i Dronning Maud Land, cirka 235 kilometer fra kysten.

Årlig tar de ned mellom 6 og 8 fly av forskjellige størrelse til Troll, men dette er det største til nå.

– Aller viktigst er miljøgevinsten vi kan ta ut ved å benytte store og moderne fly av denne typen til Troll. Dette kan bidra til å redusere totale utslipp og miljøavtrykket i Antarktis, sier Brekke.

Troll-stasjonen i Antarktis Ekspander/minimer faktaboks Troll er Norges forskningsstasjon i Antarktis, og ligger på isfri berggrunn på 72 grader sør, 1275 moh. og 200 kilometer fra kysten i Dronning Maud Land. Den eies av Statsbygg og drives av Norsk Polarinstitutt.

Stasjonen ble bygget som sommerstasjon i 1990.

I januar 2003 besøkte daværende miljøvernminister Børge Brende Troll, som første norske minister. Senere samme år kunngjorde han at Troll skulle få helårsdrift.

Helårsstasjonen ble åpnet 12. februar 2005 av dronning Sonja. Hun åpnet også Troll Airfield, en 3000 meter lang flystripe på blåisen et par kilometer fra stasjonen.

Kong Harald besøkte Troll i forbindelse med tiårsjubileet i 2015.

Troll er base og utgangspunkt for biologisk, glasiologisk og geologisk feltarbeid i sommersesongen og helårsbase for langtidsovervåking innenfor meteorologi, stråling, atmosfære, miljøgifter og seismologi.

Seks personer overvintrer på Troll, og holder stasjonen i drift gjennom vinteren. Fra slutten av februar til starten av november er de helt isolert, uten flyforbindelse (kun telefon- og internettkontakt med omverdenen). Om sommeren er det høysesong på Troll, med rundt 45 mennesker i aktivitet (driftspersonell). I tillegg kommer forskere som arbeider med ulike prosjekter.

Trollhaugen-observatoriet, en målestasjon for luft og atmosfære, er drevet av Norsk Institutt for Luftforsking (NILU), og ligger 1 kilometer fra forskningsstasjonen.

Meteorologisk Institutt har en meteorologisk stasjon her.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) driver TrollSat, som ble åpnet av daværende statsminister Jens Stoltenberg 19. januar 2008. Data som lastes ned her, brukes blant annet til forskning, værmelding, klima- og miljøovervåkning, skipsovervåkning, søk og redning, navigasjon, forsvarsvirksomhet og observasjon av romvær.

Norsk Polarinstitutt driver også feltstasjonen Tor, som ligger i Svarthamaren verneområde, 90 kilometer fra Troll. Den ble etablert i 1992 og er base for langtidsovervåkning av Antarktispetrell. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Troll Arfield er laget på isen. Flystripa er 3000 meter lang og er åpen i den antarktiske sommersesongen mellom oktober og mars.

– En flyoperasjon på dette nivået vil også gjøre Norsk Polarinstitutt mer attraktiv som samarbeidspartner og tilbyder av også flytjenester for andre nasjoner som opererer i Antarktis. På flyet som landet i natt var det passasjerer fra flere nasjoner som skulle videre til andre stasjoner, sier direktør for operasjon- og logistikkavdelingen i Norsk Polarinstitutt, John Guldahl.

Flere av flypassasjerene skulle videre til den tyske forskningsstasjonen Neumayer III.

I forslag til statsbudsjett for neste år bevilget regjeringa 25 millioner kroner til oppstart av arbeidet med ny forskningsstasjon i Antarktis. Troll-stasjonen, som ble bygd i 1990, skal erstattes med en helt ny stasjon, som etter planen skal stå ferdig om syv til åtte år. Stasjonen vil koste rundt 2 milliarder kroner.