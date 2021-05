NRK har bedt henne om en kommentar til tekstlinjer av typen «jævla hore, sett deg ned på kne før jeg slår deg ned». Sitatet stammer fra en russelåt som er bestilt av en guttegjeng i Alta.

Statsministeren synes de drøyeste tekstene nå går for langt.

– Det er ikke for å være partybrems. Det finnes mange amerikansk raptekster som er vel så grove som norske russelåter. Men det er viktig å si at det er ikke noe fint i noen kultur å glorifisere overgrep mot jenter – eller gutter.

Solberg mener resultatet kan bli galt, selv om hensikten ikke er nødvendigvis er vond:

– Ja, det er på kanten, pirrende, morsomt – men det vipper over i det som er en form for glorifisering av voldtekt.

Hun mener tekstene må ses i lys av at overgrep er et samfunnsproblem.

– Det har ikke nødvendigvis med russelåten å gjøre, men det er dessverre sånn at kombinasjonen av alkohol, festing og russetid hvert eneste år medfører at noen opplever veldig uønsket seksuell oppmerksomhet – og i noen tilfeller grove overgrep.

Linda Tangen fra Alta mener voksne kvinner må stille seg bak unge jenter i kampen mot kvinnefiendtlige holdninger. Foto: Privat

– Orker de ikke si noe?

Mange har engasjert seg etter at NRK fortalte historien om russelåten fra Alta, der faren til en av guttene forsvarte den drøye teksten.

I en pressemelding tar politiet i Finnmark sterk avstand fra teksten i russelåter som har seksuelt krenkende innhold.

Trebarnsmor Linda Tangen er skremt over at mange trekker på skuldrene over dagens russelåter.

– At unge jenter er blitt så vant til å få slengt hore etter seg at de ikke orker å si noe, og at de trekker på skuldrene over å figurere som voldtektsofre i russelåter, det skremmer meg, sier Linda Tangen.

Hun har skrevet et innlegg i bloggen sin hjerteskribenten.

I april tok 13 år gamle Hermine Svortevik et oppgjør med trakasseringen blant unge. Hun var grundig lei av at hun og jenter på hennes alder blir kalt for «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» eller «flyplass».

– Da jeg leste dette, ble jeg så glad, sier Tangen.

– Jeg tenkte at nå skjer det noe, nå kommer mange andre og støtter henne. Men nei, det ble helt stille. Jeg savner at unge kvinner og andre voksne står opp for jentene, som selv synes det er vanskelig å si fra.

– Vi ser at russelåter som glorifiserer voldtekt, vold, trusler og overgrep mot barn har eskalert de siste årene. Så vil noen ufarliggjøre det og si at det bare er en «russelåt-sjanger». Men det er med på å skape en dynamikk, et gruppepress og er med på å normalisere alvorlig kriminalitet, sier politistasjonssjef i Finnmark politidistrikt Øyvind Lorentzen i en pressemelding. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Sårbar målgruppe

Metoo traff verden i år 2017, og kvinner verden over tok et oppgjør med seksuell trakassering. Nå, fire år senere, synes Tangen det er merkelig at russen fortsatte forfekter et dårlig kvinnesyn.

– Metoo-oppgjøret har åpenbart ikke nådd russebussen, sier Tangen.

– Jeg synes ærlig talt de som lager disse låtene har et stort ansvar. Deres målgruppe er unge mennesker i sin mest sårbare fase i livet, som sliter med å finne ut hvem de vil være, sier hun.

Låtskriverne Rackstarr og DJ Pøssycat står bak sangen som har vakt oppsikt i Alta.

Rackstarr sier at russegjengene generelt etterspør grove tekster.

– Grove tekster er noe russegruppene ofte forlanger. Man kan sjekke statistikken for å se at det ofte er de groveste som gjør det best. Grove tekster blir også skrevet med tanke på sjokkfaktor. Målet for musikken er å skape reaksjoner, sier han til NRK.

Det har nærmest blitt normalt at russen danser til grove russelåter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Elsker kvinner

Han mener at tekstene er så grove at alle må skjønne at dette ikke kan tas seriøst.

– Visse ting som blir sagt er så dumme at man rett og slett må være dum selv for å tro at vi er seriøse. Livet er også for kort til å gå rundt å bry seg og bruke energi på noe som blir sagt i en russesang, sier musikeren.

Han avviser at sangene handler om vold og overgrep mot kvinner.

– En hore kunne like greit vært en mann. Vi elsker alle kvinner. Musikken er heller ikke lagd for folk som ikke tåler å høre litt grov tekst. I så fall kommer mange til å bli provosert ved tanke på låtene som slippes nå i nær fremtid, sier han.

Jo grovere, dess mer blest

DJ Pøssycat sier at jo grovere en låt er, dess mer oppmerksomhet får den.

– Vi har fått flere forespørsler om å lage låter som har vært såpass drøye at de havner i avisa. Når slike låter får oppmerksomhet av mediene, så blir det bare mer av dem. Jeg tror drøye russelåter er her for å bli, sier han.

– Jeg skal ikke legge all skyld på russen, for det er fortsatt vi som lager låtene, men folk må forstå at dette er tull og aldri ment seriøst.

Artist Hanna Krogh-Reinsnes, mest kjent fra gruppa Biru baby, sier at hun forsvarer alle musikeres rett til å lage det de vil. Men akkurat når det gjelder disse låtene, så sier hun at de verken interesserer eller provoserer henne.

– Jeg bryr meg rett og slett ikke, og jeg vil ikke ta på meg en offerrolle jeg mener at jeg ikke har. Jeg håper bare at andre jenter kan joine meg i den gjengen og skjønne at vi har makt. Disse guttene skriker jo etter oppmerksomhet fra jentene, sier artisten.

Hanna Krogh-Reinsnes (midten) er artist i gruppe Biru baby. Foto: Johannes Andersen / Pressebilde

– Vil dø ut

Hanna Krogh-Reinsnes sier at hun skjønner at det for unge jenter kan være lettere sagt enn gjort å ta avstand fra ting man kanskje ikke føler er greit.

– Vi er flokkdyr og mange vil bare være med i gjengen. Men for min egen del har jeg alltid turt å gå mot flokken og ta den posisjonen jeg tar. Men selv om det kan være vanskelig, så håper jeg de bruker den makta de har, sier hun.

– Hvordan skal de gjøre det?

– De kan bare overse det og henge med de guttene de selv synes er greie. Da vil dette dø ut av seg selv, sier hun.