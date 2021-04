– Man kan jo så vidt gå ut døren uten å bli trakassert. Vi vil jo ikke være avfallsbøtter for verbalt piss. Vi er lei av det. Gå og kast bosset et annet sted, sier Hermine Svortevik Oen.

13-åringen fra Bergen tok denne uken et oppgjør med trakassering blant unge. Det gjorde hun ved å henvende seg til «guttepappaen».

I et debattinnlegg i BT skriver ungdomsskoleeleven og skuespilleren at hun er lei av at gutter hver eneste dag kaller jenter på hennes alder for «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» eller «flyplass».

Hun ber nå fedre sette seg ned og ta en prat med sønnene sine.

– Målet mitt er at alle guttene skal kunne få litt mer forståelse for hva de formidler med disse ordene, og tenke seg om.

– Dette var dråpen

Oen forklarer at det var under en joggetur rundt Tveitevannet i Bergen sammen med en venninne, at begeret rant over for henne.

Noen gutter fra en av byen russebusser kjørte forbi og ropte «løp, jævla feite horer».

– Jeg kjente at dette var dråpen som fikk det til å renne over hos meg. Dette finner jeg meg ikke i.

Russegutten som ropte etter henne har tatt kontakt og beklaget etter at innlegget ble publisert i avisen.

– Jeg tok imot beklagelsen og sa jeg håper han ikke snakker slik igjen.

PÅ VEI TIL SKOLEN: 13-åringen går på ungdomsskole i Bergen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Ikke alene

Oen forklarer at hun som regel skriver ned ting på notater når hun blir sint. Denne gangen ville hun få ut budskapet.

– Jeg blir først og fremst utrolig forbanna. Jeg kjenner at jeg ikke helt vet hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg kan ikke sitte alene med dette.

Hun sier hun ikke ønsker å sette russen i et dårlig lys, og kaller det hele for et samfunnsproblem.

– Jeg er jo dessverre på ingen måte alene om dette. Det skulle vært et helt unødvendig innlegg å måtte poste i 2021 synes jeg, men her er vi.

GJEST PÅ P1: 13-åringen fra Bergen tok denne uken et oppgjør med «guttepappaen». Etter debattinnlegget ble publisert, var hun gjest i Hordaland i dag. Du trenger javascript for å se video. GJEST PÅ P1: 13-åringen fra Bergen tok denne uken et oppgjør med «guttepappaen». Etter debattinnlegget ble publisert, var hun gjest i Hordaland i dag.

Enorm respons

Etter innlegget ble publisert har hun fått hundrevis av meldinger av både jenter og gutter.

– Det er alt fra gutter som er lei seg for oppførselen sin og vil beklage, fedre som tatt praten med sønnene sine. Jenter på ni år har også sendt meg meldinger og fortalt om hvordan de ikke tør å si ifra.

– Hvordan er det å stå i det?

– Det er veldig tungt. Særlig når det skal normaliseres, og man får høre at man er så hårsår.

Oen sier slike hendelser skjer daglig med jenter på hennes alder, og legger til at det går utover den mentale helsen.

Håper russen oppfører seg

Celina Sæle, som er viserussepresident i Bergen og Hordaland, synes det Oen skriver om er trist.

– Det er veldig dumt at det er blitt sånn. Det har blitt mer normalisert hvert år at både guttebusser og jentebusser snakker nedlatende. Som oftest om yngre jenter.

Sæle tror det kan komme av at mange yngre har lyst til å være med bussene, og at det fører til at selvtilliten til de som er på bussene blir veldig høy.

Hun sier hun selv ikke har kjent så mye på det Oen beskriver.

MER NORMALISERT: Celina Sæle, som er viserussepresident i Bergen og Hordaland, sier det har blitt mer normalisert hvert år at både guttebusser og jentebusser snakker nedlatende om yngre jenter. Foto: Privat

– Men jeg vet om andre som har opplevd at gutter han snakket nedlatende om dem fordi de er jenter.

Oppfordringen frem mot russetiden er klar.

– Jeg håper at russen klarer å oppføre seg, og at man ikke går rundt og krenker andre bare fordi man er russ. Man har et liv etter russetiden også. Det er dumt om dette skal ødelegge for deg resten av livet.

– Varierer fra skole til skole

Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i Barnevakten, som er en ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier. Hun roser innlegget til Hermine.

– Det er bra at unge skriver det de mener, og de blir hørt på. Det er noe vi prøver å kommunisere til barn og unge, at de må bruke stemmen sin, sier Tønnesen.

ROSER HERMINE: Faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, roser innlegget til Hermine, men mener det er stor variasjon fra sted til sted. Foto: Studio 1 fotografene

Hun synes det er synd at Hermine opplever å få så mye slengt mot seg, men mener om at den språkbruken ikke bare finnes hos yngre gutter.

I tillegg advarer Tønnesen mot å skjære alle over en kam, og mener det er store variasjoner i trakasserende oppførsel.

– Det er veldig forskjellig fra miljø til miljø og skole til skole. Vi ser også at det ikke bare er et guttefenomen, men også jenter og gutter ovenfor hverandre. Dette er et fenomen vi i Barnevakten kanskje kjenner aller best fra nett, forklarer Tønnesen.