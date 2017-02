Marcus har blant annet funnet gleden med å spille piano, noe som har hjulpet han ut av de mørke banene sine. Foto: Petter Strøm / NRK

Ut av mørket 17 år gammel ble Marcus dømt for drapstrusler og innbrudd. Han torturerte og drepte en kanin. Alle rundt ham var bekymret for hva som eventuelt kunne bli det neste.

Petter Strøm Journalist

– Jeg var så lei av å skade meg selv at jeg måtte ta det ut på noe eller noen. Det var ikke noe jeg planla lenge, det bare skjedde.

Hele livet har Marcus slitt med en lungesykdom som kan ta livet av ham dersom han ikke tar medisiner og følger et til tider krevende opplegg. Det koster for en tenåring som bare ønsker å kunne gjøre som han vil.

Marcus var lei av å gå rundt og tenke på hvor lenge han egentlig skulle leve.

Likevel valgte han å ikke dele tankene sine med vennene sine, eller med familien. Han bar bekymringene inni seg. Begynte å skade seg selv. Satt oppe hele natten. Tegnet. Mangelen på søvn, kanskje kombinert med alkohol, fikk han til å se og høre ting som ikke var der, ting han fikk ned på tegnearket som mørke, dystre bilder.

– Når du føler du ikke vil bry andre med problemene dine, bygger det seg opp. Du sitter der og tenker uten å finne svar. Til slutt blir du sinnssyk, sier han.

Han var 17 år da han ble dømt for drapstrusler, innbrudd, og for å ha torturert og drept en kanin. Detaljene var så bestialske at lokalavisen ikke kunne gjengi dem.

Siktedes handlinger og tanker rundt drap og blod bør ikke få utvikle seg fritt. Senja tingrett

En perfekt kandidat

Om vinteren jobber Arne-Markus Svendsen som skismører for landslaget. Resten av året jobber han i politiet, da spesielt med ungdom. Han visste godt hvem Marcus var. Politimannen hadde hatt en del kontakt med den unge gutten. De hadde rykket ut da tenåringen hadde kommet med drapstrusler hjemme. De hadde rykket ut da han og en kompis hadde brutt seg inn på en lokal gjestegård flere ganger. Det skulle også vise seg at Marcus hadde satt seg ned for å spille på gjestegårdens piano under noen av innbruddene.

– Det var en gutt som befant seg i en mørk tilstand, forteller Arne-Markus.

Samtidig så han noe mer i gutten med de mørke øynene. Arne-Markus så en gutt han mente hadde potensial, selv om flere av kollegaene hans i politiet og Konfliktrådet i Troms mente Marcus var en tapt sak.

Arne-Markus Svendsen i politiet mener metodene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan brukes på notorisk kriminelle voksne også. Foto: Monica Olaisen / NRK

I juli 2014 ble det etablert et nytt straffealternativ til fengsel og samfunnsstraff for kriminell ungdom: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Et tilbud for ungdom mellom 15 og 18 år, som enten gjør ting som kvalifiserer til minimum tre år i fengsel eller som stadig begår nye lovbrudd. Målet er å få ungdommene ut av den kriminelle banen de er på vei inn i, gi dem struktur i livet, andre ting å leve for.

– De fleste ungdom er som oss voksne, vi ønsker ikke å bli straffet. Dersom vi skulle ende opp i fengsel eller få en bot, gjør vi neppe det samme igjen. Men så har du dem som ikke bryr seg. De som bare fortsetter å gjøre dumme ting. Vanlig straff er ikke noe for dem, sier Arne-Markus.

Slik fungerer ungdomsstraff og ungdomsoppfølging Ekspandér faktaboks Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble innført som alternativ straff i juli 2014, og er et tilbud som gis til ungdommer mellom 15 og 18 år.

Ungdomsstraff tilbys til ungdom som normalt ville blitt idømt ubetinget fengsel, eller strengere samfunnsstraffer.

Ungdomsoppfølging tilbys unge lovbrytere mellom 15–18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger og der det vurderes at en tett oppfølgning vil kunne forebygge en videre kriminell karriere.

Målet er å endre adferd og forebygge ny kriminalitet, og det blir ofte gjennomført tverrfaglige kartlegging og/eller en personundersøkelse for å vurdere om ungdommen er egnet for denne reaksjonen.

Ungdommen får en skisse på hvordan ungdomsplanen vil se ut. Både ungdommene selv og verge må samtykke til en slik straffereaksjon. Straffereaksjonen idømmes av domstol (ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging som betinget dom med vilkår) eller påtalemyndighet (påtaleunnlatelse med vilkår eller overføring til konfliktråd).

Reaksjonen bygger på tre elementer: Ungdomsstormøte , ungdomsplan og oppfølgingsteam.

, og I ungdomsstormøte møter siktede de fornærmede i saken, for å se konsekvensene av lovbruddet.

Så utformes det en ungdomsplan, i samarbeid med politi, kriminalomsorg, familiekontor, barnevern og andre fra ungdommens nettverk. Planen skal inneholde krav om for eksempel frammøte på skolen, ulike typer behandlingstilbud (sinnemestringskurs, ruskontroll) og fritidsaktiviteter.

Oppfølgingsteamet sørger for at ungdommen følger planen. Dersom kravene i ungdomsplanen ikke følges opp, kan det få konsekvenser i form av strengere kontroll og justering av tiltak i planen. Ungdommen kan også måtte sone den resterende straffen i fengsel, dersom bruddet er alvorlig nok, gjentagende eller innebærer nye straffbare handlinger.

Ungdomsstraff kan idømmes inntil tre år, ungdomsoppfølging inntil ett år.

Han mente en slik straffereaksjon var perfekt for Marcus.

Som å ta i en brøddeig

Arne-Markus kalte inn Marcus og hans mor til et møte før saken skulle opp i retten. Målet var å få dem til å samtykke på ungdomsoppfølging. For ingen får denne straffereaksjonen uten å samtykke til det. Å ta gutten i hånden var som å ta i en brøddeig, slapt, kaldt og klamt. 17-åringen så ned i bordet. Snakket minst mulig, mens Arne-Markus la fram planen sin han hadde for Marcus.

– Dette er dritbra! Du kan være med å designe din egen straff, argumenterte politimannen.

Unggutten ga uttrykk for at han ikke brydde seg. Han visste jo ikke om han skulle leve eller dø neste dag. Hva han gjorde var ikke så viktig.

– Men inni meg brydde jeg meg egentlig. Jeg ville jo ikke i fengsel, forteller Marcus.

Men etter litt press fra mamma sa han ja til tilbudet og retten kunne dømme han til ungdomsoppfølging i ett år. Den alternative straffen var 60 dagers betinget fengsel.

Forsker Morten Holmboe er kritisk til flere punkter ved ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Foto: Kjetil Solhøi

Det er her den første innvendingen mot ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kommer. For å få en slik straffereaksjon må ungdommene og de foresatte samtykke til at de skal gjennomføre en skreddersydd og tidsbestemt ungdomsplan. Modellen bygger på at ungdommen selv skal utforme ulike tiltak som skal utgjøre selve straffereaksjonen sammen med flere andre instanser. Det kan være barnevern, skole, politi, Konfliktrådet og andre i ungdommens nettverk. Ungdomsplanen skal inneholde konkrete mål som skal oppfylles. Som at ungdommene skal gå på skolen hver dag eller at de skal holde seg rusfri. I stedet for å henge i belastede miljøer, skal de for eksempel trene eller gjennomføre andre positive aktiviteter på fritiden

– I mine øyne er det vanskelig for de dømte å vite hva de samtykker til. Det er nesten slik at de signerer på en plan som ikke er laget ennå, sier Morten Holmboe, førsteamanuensis ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen.

– Som om de signerer på et blankt ark Ekspandér faktaboks – I mine øyne er vanskelig for de dømte å vite hva de samtykker til. Det er nesten slik at de signerer på en plan som ikke er laget ennå. Det foreligger selvsagt antydninger for hvordan planen blir seende ut, men helt ferdig er den ikke når ungdommene signerer, sier Morten Holmboe, førsteamanuensis ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen. Nasjonal koordinator i konfliktrådet, Ketil Leth-Olsen, er ikke enig. – Blir du dømt til samfunnsstraff, får du for eksempel vite at du skal ha 90 timer, men du vet ingenting om hva du skal gjøre. Blir du dømt til fengsel, vet du at du blir kalt inn til soning i et eller annet fengsel, en eller annen gang, men du vet ikke når, hvor eller hva soningen vil inneholde, sier Leth-Olsen. Han var ansvarlig for et prøveprosjekt på ungdomsoppfølging før straffereaksjonen ble lovbestemt og iverksatt. – Dersom du blir vurdert som aktuell for ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging blir du så raskt som mulig kalt inn til et formøte med en ungdomskoordinator fra Konfliktrådet som skal informere deg om hva dette går ut på. Et informasjonshefte blir grundig gjennomgått, før dere sammen skal utarbeide et forslag til ungdomsplanen. Disse punktene viser hvordan planen mest sannsynlig vil bli seende ut. Vi skulle gjerne satt opp alle punktene, men vi også forholde oss til de mulighetene og eventuelle avvik som er i kommunen ungdommen bor, samt at ungdomsplanen skal godkjennes i ungdomsstormøtet. Nylig fikk Konfliktrådet også laget en hefte som skal brukes i disse samtalene, som skal sikre ungdommene selv skal forstå hva opplegget går ut på.

Tvunget til å ta skolen alvorlig

– En ting er hvordan rammene for denne straffereaksjonen ser ut på papiret, men i praksis fungerer det ikke slik. Jeg har fortsatt til gode å møte en ungdom som er overrasket over innholdet i ungdomsplanen når vi sitter i ungdomsstormmøte, sier Elisabeth Holthe, ungdomskoordinator i Konfliktrådet i Troms.

Elisabeth Holthe, ungdomskoordinator i Konfliktrådet i Troms, forteller at hun i starten var skeptisk til om de ville lykkes med «Marcus». Foto: Petter Strøm / NRK

Første gang hun møtte Marcus hadde han hetta over hodet, og et skjerf tullet rundt store deler av ansiktet. Svarene han ga var korte, hvis han svarte i det hele tatt.

Slik fortsatte han også i det første møtet med oppfølgingsteamet sitt. I en sirkel sammen med Marcus satt blant andre Elisabeth Holthe fra Konfliktrådet, mora til Marcus, politiet, en representant fra barnevernet og en representant fra skolen. Hvordan skulle de få gutten på rett kjøl igjen?

Marcus selv hadde ingen formeninger om hva ungdomsplanen burde inneholde. Som mange ungdom i hans posisjon var han negativ til autoriteter og nye mennesker. I tillegg skulle disse personene nå blande seg inn i livet hans.

En del som blir tilbudt ungdomsstraff eller -oppfølging velger avslå tilbudet, blant annet fordi de føler de da vil få for mange folk som skal blande seg inn i livene deres. Fremmede som skal bestemme hva de skal gjøre, hvor de skal være og hvem de skal være sammen med.

Da den store barneraner-saken gikk for retten i Oslo tingrett i 2014, var det bare én av de 19 tiltalte som samtykket til ungdomsstraff.

Marcus og oppfølgingsteamet ble enige om at han skulle prøve å holde seg rusfri. Han skulle følge lærerplanen på skolen, oppfølgingsteamet fikset han en jobb, og han måtte følge reglene der han bodde.

– Som oftest er det viktigste med disse planene å gi ungdommene en struktur i hverdagen og en grunn til å stå opp om morgenen. Dersom du går en hel dag uten formål, eller uten at noen har behov for deg, da kan du føle deg rimelig lite verdt, sier Elisabeth Holthe.

At ungdom som samtykker til ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff får individuelle opplegg fører også til reaksjoner. I realiteten kan to personer som dømmes for det samme straffes forskjellig.

– Ikke likhet for loven Ekspandér faktaboks Morten Holmboe ved Politihøgskolen er kritisk til at ungdom som begår det samme lovbruddet kan få forskjellige straffereaksjoner, ved å samtykke til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. – På det viset blir det ikke likhet for loven, sier Morten Holmboe ved Politihøgskolen. – I tillegg står det i lovteksten at ungdomskoordinatorene fra Konfliktrådet kan bestemme at ungdommene skal utføre samfunnsnyttig arbeid. Med andre ord kan de bestemme om de dømte ungdommene skal gjøre samfunnsstraff, noe som er rettens jobb i andre saker. Politibetjent Arne-Markus Svendsen har jobbet med ungdomsoppfølging på flere ungdommer. Han mener det faktisk har lite for seg å straffe alle likt. – Ser vi på ungdommer som får bøter, så er det som regel foreldrene som betaler disse. Havner de i fengsel, hjelper det lite for å få dem bort fra de kriminelle banene. Med ungdomsstraff og-oppfølging straffer vi ikke ungdommen for å straffe dem, men for å få dem til å endre seg, sier han, og får støtte fra Ketil Leth-Olsen i Konfliktrådet: –– Når det gjelder lengden på straffen, idømmes denne av domstolen eller ilegges av påtalemyndigheten. De skal i utgangspunktet behandle like saker likt, men når det gjelder selve innholdet skal vi jo sørge for at dette er individuelt tilpasset og skreddersydd rundt den enkelte ungdom, der målet er å forhindre ny kriminalitet. Mennesker er forskjellige, og det må settes inn forskjellige tiltak ut i fra en tverrfaglige vurdering av risikofaktorer og behov. Her finnes ingen fasitsvar eller standardløsning. Også statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp), mener det er viktig med individuell tilpassing for å gi et best mulig tilbud. – Ungdommene er forskjellige, har ulike utfordringer og trenger ulik hjelp og grad av oppfølging. Samtidig må ikke reaksjonene oppleves urimelige eller urettferdige. Det er likevel temaer vi har oppmerksomhet på, og vi vil vurdere tiltak og eventuelle endringer for å sikre at reaksjonene utformes og gjennomføres med hensyn til barnets beste, sier hun.

Men politibetjent Arne-Markus Svendsen mener det faktisk har lite for seg å straffe alle likt.

– Ser vi på ungdommer som får bøter, så er det som regel foreldrene som betaler disse. Fengsel hjelper lite dersom målet er å få dem bort fra de kriminelle banene. Med ungdomsstraff og -oppfølging straffer vi ikke ungdommene bare for å straffe dem, men for å få dem til å endre seg, sier han.

Noe skjedde

Siktede har trolig store utfordringer på det emosjonelle planet, herunder i forholdet til empati overfor både mennesker og dyr. Senja tingrett

– I starten hadde ikke Marcus livsgnist. Han svarte kun i enstavelsesord og hadde et slags hat mot alle autoritetspersoner. Etter hvert så vi at den gutten han egentlig er begynte å tre frem. For eksempel begynte han å snakke normalt til oss, og han begynte å snakke om fremtiden som noe positivt, forteller Arne-Markus Svendsen i politiet.

Marcus var ikke lenger bare på skolen for å være der, han var der for å gjøre noe. Han vokste i jobben oppfølgingsteamet hadde skaffet han, manerene endret seg. Mora hans kjøpte et elpiano. Hun likte å spille da hun var yngre. Kanskje Marcus kunne finne glede i det. Han hadde jo satt seg ved pianoet da han hadde brutt seg inn på gjestegården.

Marcus ga det et forsøk. Han spilte på gehør, og han spilte bra. Han spilte ut følelsene sine.

– Jeg spilte hver dag. Det var liksom det livet mitt dannet seg rundt. Jeg fikk muligheten til å uttrykke følelsene mine, det var noe med friheten, forteller han.

Miljøarbeideren på skolen tok han med til Musikkonservatoriet i Tromsø. Gutten som pleide å låse seg inn på rommet sitt med mørke tanker, satt nå og pratet om musikk og fremtid med to fremmede. De lovet han plass på konservatoriet hvis han fullførte videregående og lærte seg noter.

Marcus sluttet å tegne. Kastet alle de mørke tegningene. Depresjonen slapp taket.

Ville nok ha eskalert

I oktober i fjor var Arne-Markus Svendsen på nattevakt i politiet. I desember året før ble oppfølgingen av Marcus avsluttet. Patruljen stakk innom en av de lokale utestedene for å sjekke om alt sto bra til der inne. I det mørke lokalet fikk han øye på en kjenning, den litt hengslete gutten som en gang hadde nektet å se han i øynene. Det luktet øl av pusten til Marcus da han ga politibetjenten en stor klem.

– Takk for det du har gjort for meg.

Ett drøyt år etter at han var ferdig med oppfølgingen sin forteller Marcus om punkbandet han synger i, at han har fått seg noen nye venner, og kvittet seg med noen av de gamle vennene sine. De som hadde dårlig innflytelse på han. Marcus har fortalt om planene etter videregående, at han skal jobbe og øve på piano ett år før han søker seg inn på Musikkonservatoriet.

– Å studere musikk tror jeg vil være fint, sier han.

– Hadde du vært der du er i dag uten oppfølgingen?

– Det er vanskelig å se reflektert på hvordan jeg var da. Det er en så stor forskjell sammenlignet med den jeg er i dag. Det er nesten så jeg skulle reist tilbake i tid og banket litt vett inn i mitt eget hode. Men uten ungdomsoppfølgingen, og god hjelp fra psykologen min, ville jeg nok fortsatt vært den jeg var.

– Tror du det ville eskalert?

– Mest sannsynlig.

Navnet til gutten vi forteller om i denne reportasjen er egentlig ikke Marcus, men av hensyn til gutten selv og hans familie har vi valgt anonymisere han.