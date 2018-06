Vil ha isbjørn i dyrepark – møter underskrifter

– Jeg opprette gruppa i går, og det er totalt 1139 medlemmer nå. Det er mye engasjement, sier Charlotte Salamonsen som søndag startet Facebookgruppa "Nei til isbjørn i Polar Park".

– Det handler om dyrevelferd og hvordan dyr har det i det miljøet de skal leve. For isbjørn er det utrolig vanskelig å oppnå optimale forhold for å ha det bra. De trenger å være i sjøområder med havis.

Charlotte Salamonsen som får mye støtte mot isbjørn til Polar Park. Foto: Privat

– Det er utrolig mange som bryr seg. Jeg synes det er en fryktelig rar avgjørelse Bardu kommune gjør ved å støtte et slikt prosjekt, sier Salamonsen. Hun synes ikke det gjør saka bedre om man henter en isbjørn som allerede er i fangenskap.

Forskning viktigst

Daglig leder ved Polar Park, Jens-Kristian Dybwad, viser til at de lenge har hatt lyst til å tilby også isbjørn i parken. Han framhever muligheten for samarbeid med forskningsmiljøer ved Norges arktiske universitetet UIT slik at de får kunnskapsformidling og læring rundt isbjørn.

Daglig leder ved Polar Park Jens-Kristian Dybwad mener forskning og kunnskap er viktigere enn å ha isbjørn for dens egen skyld. Foto: Kjetil Janson

Dybwad viser til at Polar Park vil gi isbjørnen stor plass og så god livskvalitet som mulig. Han tror at de tidligst i 2021 kan få isbjørn på plass i Bardu.

En forutsetning for Polar Park er at de får en isbjørn som allerede er i fangenskap.

– Vi kan ikke ta imot dyr som er født i det fri, understreker Dybwad.

Rundt 25 millioner kroner er den foreløpige kalkylen for isbjørnprosjektet.

Forsker tar ikke stilling

Isbjørnforsker Jon Aars i Polarinstitutet vil ikke ta stilling til om isbjørn skal holdes i fangenskap. Han viser til at isbjørn i vill tilstand vandrer vidt omkring. De gjør det for å finne mat og reprodusere seg.

Barduordfører Toralf Heimdal viser til at de vil støtte dyreparken – som de er medeiere i – med en halv million kroner.

– Stiller Bardu kommune seg bak planene om å framskynde isbjørnprosjektet?

– Vi tar ikke stilling til rekkefølgen på investeringene. Det må styret avgjøre. Men jeg synes det er spennende med isbjørnprosjektet, sier ordføreren.

Prøvde å få isbjørnen Knut fra Berlin

Det er ikke første gangen dyreparken i Bardu prøver å skaffe seg en isbjørn. I 2007, da det var blitt født en isbjørn i fangenskap for første gang på 30 år i Berlin Zoo, var Polar Zoo blant flere som ville ha Knut, som isbjørnungen ble kalt.

Reiselivsframstøt i Berlin i 2007 for å få isbjørnen Knut (bak) til Bardu. Foto: Arild D. Moe / NRK

Polar Zoo – sammen med reiselivet i Midt-Troms – sto hardt på for å få Knut nordover. Det ble til og med arrangert en pressetur til Berlin der snømenn-dukker fra Målselv var med.

Men isbjørnen Knut døde i fangenskap i Tyskland, fire år gammel.