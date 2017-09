To fra en av Norges minste kommuner på Stortinget

Lavangen kommune som ligger i den indre delen av Sør-Troms har vært spesiell i årets stortingsvalg, for to av listetoppene i fylket kommer fra nettopp Lavangen.

Og når nesten alle stemmene i Troms er opptalt er både Cecilie Myrseth (Ap) og Sandra Borch (Sp) inne på Stortinget.

– Det er kjempeære å få representere det beste fylket på Stortinget. Det blir veldig spennende i tiden som kommer, sier Myrseth til NRK mandag kveld.

– Skulle jeg få en plass på Stortinget ville det være en fantastisk tillitserklæring, sier Borch til NRK mandag kveld.

Stortingsrepresentanter i Troms RESULTAT 95 % opptalt Cecilie Myrseth 33 år , Arbeiderpartiet Kent Gudmundsen 39 år , Høyre Per-Willy Amundsen 46 år , Fremskrittspartiet Sandra Borch 29 år , Senterpartiet Martin Henriksen 38 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Torgeir Knag Fylkesnes 42 år , Sosialistisk Venstreparti

– De er jo laga i Lavangen

Ordfører i Lavangen, Bernt Halvorsen tror det kan ha med det politiske miljøet i kommunen å gjøre.

– De kom begge to tidlig på banen som ungdomspolitikere og har utviklet seg svært positivt. De har engasjert seg tidlig og nådd langt, sier Halvorsen til NRK.

Ingen av dem bor i Lavangen nå, men har flyttet til Tromsø. Halvorsen tror likevel valgresultatene i Lavangen vil speiles av at Borch og Myrseth kommer der fra.

– Det er jeg fullstendig overbevist om, for de er jo laga her i Lavangen i tillegg til å være oppfostret og påvirket av det politiske miljøet. Jeg tror de to partiene de representerer får flest stemmer i Lavangen, sa han mandag kveld.

Stor framgang for Senterpartiet

Og tallene viser at Bernt Halvorsen fikk rett i sine spådommer. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk 30,1 prosent hver med nøyaktig like mange stemmer, 183 stemmer til dem begge viser tallene når 99,8 prosent av stemmene er opptalt.

Senterpartiet har en framgang på 14,2 prosent fra stortingsvalget 2013, mens Arbeiderpartiet går tilbake med 8,6 prosent.

Senterpartiet er også det partiet som har størst framgang i Troms etter at 95 prosent av stemmene er opptelt. De vinner ett nytt mandat og får nå et stortingsmandat.

Arbeiderpartiet er største parti med en oppslutning på 24,1 prosent, et fall på 7 prosentpoeng. Det gir to stortingsmandater, som betyr ingen endring.

Høyre får nest flest stemmer med en oppslutning på 20,6 prosent (tilbake 1,7 prosentpoeng), som gir ett mandat (tilbake ett).

Fremskrittspartiet (tilbake 1,3 prosentpoeng) er tredje største parti i Troms med en oppslutning på 18,3 prosent.

Det siste mandatet går til Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, mens Sosialistisk Venstreparti er inne med utjevningsmandatet i fylket.

Mandatfordeling: Ap 2 (uendret), SV 1 (uendret), Sp 1 (+1), H 1 (-1), Frp 1 (uendret).