Sykehusdirektør føler seg truet til å ansette overlege han mener ikke er kvalifisert

Gjennom flere år har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø vært preget av interne konflikter.

Det handler om pasientsikkerhet, om hvordan sykehuset håndterer tilsynssaker og om hvordan sykehuset behandler ansatte som varsler om kritikkverdige forhold. Utfordringene ved UNN har vært så store, at både Fylkesmannen i Troms og Helse- og omsorgsdepartementet har grepet inn.

Sentralt i konflikten er forholdet til Legeforeningen, som ved flere anledninger har refset sykehusledelsen offentlig.

Nå hevder UNN-ledelsen at ansettelsessaken til en jobbsøkende lege er hovedgrunnen til det betente forholdet mellom Legeforeningen og ledelsen ved sykehuset.



Legen har gjentatte ganger søkt jobber ved sykehuset uten å nå opp, og ifølge Legeforeningen skyldes det vedkommendes tidligere rolle som tillitsvalgt ved UNN.

– Denne saken har vært sentral i konflikten. Samarbeidet om andre saker har blitt vanskeligere enn det normalt ville vært, sier sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen til NRK.

– Utelatt fordi han var tillitsvalgt

Konflikten mellom UNN-ledelsen og Legeforeningen synliggjøres i et brev fra UNN til Sivilombudsmannen, datert 22. august 2017.

I februar 2017 utlyste UNN en overlegestilling ved sykehuset i Tromsø. Stillingen ble kun utlyst internt, via sykehusets intranett. Men det kom også inn en ekstern søknad, fra en tidligere lege og mangeårig tillitsvalgt ved UNN.

Søknaden fra legen ble imidlertid ikke tatt i betraktning av sykehuset, fordi stillingen var utlyst internt.

Dét ble dårlig mottatt av Legeforeningen, som protesterte på beslutningen overfor sykehuset. Legeforeningen mente UNN hadde plikt til å lyse stillingen ut eksternt, på grunn av det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet gjelder for offentlig sektor, og sier at den best kvalifiserte søkeren til en stilling skal tilsettes.

18. mai 2017 valgte Legeforeningen også å påklage saken til Sivilombudsmannen.

I klagen skriver Legeforeningen at den omtalte legen var kvalifisert til jobben, men at han bevisst ble utelatt fra ansettelsesprosessen. Ifølge Legeforeningen henger dette sammen med legens tidligere rolle som tillitsvalgt ved UNN.

Legeforeningen skriver videre i klagen at legen også tidligere har søkt stillinger ved sykehuset, uten å bli vurdert.

«Det etterlater et bestemt inntrykk av at hans person eller rolle som tillitsvalgt har betydning for de gjentatte ganger han har blitt avslått eller ikke vurdert i søknadsprosesser», skriver Legeforeningen i klagen til Sivilombudsmannen.

Som en følge av klagene fra Legeforeningen valgte sykehuset til slutt å utlyse den omtalte overlegestillingen på ny, da også eksternt. Samtidig ble flere andre overlegestillinger ved sykehuset i Tromsø også utlyst. Den omtalte legen søkte nok en gang jobben som overlege, men nådde ikke opp da tilsettingene ble gjort i juli og august.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen avviser at den omtalte legen ikke fikk jobb fordi han tidligere hadde vært tillitsvalgt ved sykehuset, men fordi han ikke var kvalifisert.

– Vedkommende er ikke kvalifisert til de stillingene han har søkt ved UNN. Det handler om egenskapene til å samarbeide i team, og samarbeidsevnen med andre ansatte generelt, sier sykehusdirektøren til NRK.

I brevet til Sivilombudsmannen lister sykehuset opp elleve eksempler på hendelser vedrørende legen som er varslet fra ansatte og ledere ved UNN. Hendelsene strekker seg tilbake til 2008.

I brevet, som NRK har fått tilgang til, skriver sykehuset:

«Det finnes klare likhetstrekk i disse sakene: det omhandler aggressiv og truende opptreden både verbalt og nonverbalt, noe som har ført til at noen ansatte ikke vegrer eller blir skjermet fra møter med NN alene. NNs adferd blir i disse sakene gjennomgående referert som nedlatende, respektløs og ufin overfor sine kolleger og ledere ved UNN».

– Ensidig gjengivelse

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen har ved flere anledninger det siste året diskutert samarbeidsforholdet mellom ledelsen og de tillitsvalgte ved UNN. Også i disse møtene skal den nevnte ansettelsessaken ha blitt tema.

Ifølge Spekters prosjektdirektør Lars Haukaas' egne notater, gjengitt i brevet fra UNN til Sivilombudsmannen, skal Legeforeningens representanter blant annet ha uttalt:

Det blir ikke ro på UNN før NN er ansatt i en overlegestilling.

Uroen på UNN skyldes NN-saken og at en løsning for NN vil kunne løse problemet ved UNN.

NN-saken er en kjempeutfordring for arbeidsmiljøet.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen mener uttalelsene er et forsøk på press fra Legeforeningens side.

– Vi oppfatter uttalelsene som en trussel som har til hensikt å presse oss til å sette kvalifikasjonsprinsippet til side i vår vurdering av denne jobbsøkeren, sier Ingebrigtsen.

NRK har forelagt de tre nevnte sitatene Lars Duvaland, avdelingsdirektør for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. Duvaland var en av dem som representerte Legeforeningen i møtene med Spekter.

Duvaland eller andre i Legeforeningen ønsker ikke å stille til intervju, men i en e-post til NRK, skriver Duvaland:

«Spekters ensidige gjengivelser er til dels feil, til dels ufullstendige. Dette var fortrolige møter mellom partene hvor det ikke ble ført referat. De ensidige gjengivelsene må stå for Spekters regning».

Duvaland avviser også alle påstander om trusler:

«Nei, det har vi selvsagt ikke gjort. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i påstanden», skriver Duvaland.

Medarbeiderundersøkelser

Også på sykehusets personalmøter har den omtalte ansettelsessaken vært tema. I februar 2017 skulle medarbeiderundersøkelsen (MU) for 2016 diskuteres ved en av UNNs avdelinger.

I etterkant sendte foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening, Elisabeth Olstad, et oppsummerende brev til ledelsen.

I brevet skriver Olstad at en stor del av legene skal ha gitt uttrykk for at medarbeiderundersøkelsen ikke adresserte det største arbeidsmiljøproblemet i avdelingen – «at det begås urett fra ledelsen overfor mangeårig tillitsvalgt NN, ved at han ikke får jobb som overlege i avdelingen ...(....). Videre ble det hevdet at denne uretten må håndteres før man kan ta tak i andre sider ved arbeidsmiljøet».

Olstad bekrefter brevets innhold overfor NRK. Samtidig mener hun at UNN-ledelsen forsøker å bagatellisere problemene ved sykehuset ved å fokusere på én enkeltsak på én avdeling.

– Dette viser at UNN-ledelsen ikke erkjenner og tar innover seg alvoret i situasjonen. Dette dreier seg ikke om en enkeltsak. Den er bare et symptom på noe langt større, sier Olstad.



Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen står imidlertid fast på at det er nettopp bråket rundt den omtalte legen som har det meste av skylden for den mangeårige konflikten mellom Legeforeningen og UNN-ledelsen.

– Vi oppfatter at denne konflikten har vært en sterk medvirkende årsak, og egentlig hovedutfordringen i vårt samarbeid med Legeforeningen, sier Ingebrigtsen.

– Ansettelse vil ikke løse UNNs problemer

Ifølge Legeforeningen vil en ansettelse av den omtalte legen kanskje føre til ro rundt hans person, men understreker samtidig at en ansettelse ikke vil løse resten av sykehusets utfordringer. Avdelingsdirektør i Legeforeningen, Lars Duvaland skriver følgende i en e-post til NRK:

«Problemene ved UNN dreier seg først og fremst om sviktende pasientsikkerhetskultur – et lederklima preget av manglende åpenhet, tillit og samarbeid. Dette er det direktøren og ledelsen ved UNN som har det overordnede ansvaret for.



Denne saken kan ikke løse alle problemene ved UNN. Det har vi vært tydelige på i vår kontakt med UNN og Spekter.



Dette er bare en av en rekke saker som viser utfordringene ved sykehuset. Legeforeningen, Helsetilsynet, Fylkesmannen og andre instanser har pekt på problematiske forhold ved UNN. Måten sykehuset håndterer dette på bekrefter den alvorlige situasjonen», skriver Duvaland.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen benekter at sykehuset bruker den omtalte ansettelsessaken for å få fokus vekk fra hvordan tilsynssaker håndteres og hvordan sykehuset behandler ansatte som varsler om kritikkverdige forhold.

– Det avviser jeg bestemt. UNN gjør som andre sykehus feil og det er helt naturlig at det tiltrekker seg medieoppmerksomhet. Men de sakene som har handlet om ytringskultur, som har dreid seg om påstander om gjengjeldelser mot tillitsvalgte, osv; - vi oppfatter at de mediesakene i veldig stor grad har hatt sitt utspring i denne enkeltstående saken, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

NRK har flere ganger de siste dagene forsøkt å få kontakt med den omtalte legen, via telefon, SMS og e-post, samt via Legeforeningen, men har foreløpig ikke fått svar.