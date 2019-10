Statsadvokaten henlegger bortføringssak mot terrordømt fembarnsfar

Årsaken til at statsadvokaten i Troms og Finnmark henlegger den mye omtalte bortføringssaken, er at de ikke har klart å bevise at bortføring er straffbart i Syria.

– Jeg forstår ikke hvorfor, for det er masse bevis på at han bortførte oss, sier Meyer Johansen til NRK.

Anker til Riksadvokaten

Johansen opplyser til NRK at hun anker saken til Riksadvokaten, som er det øverste leddet i påtalemyndigheten i Norge.

– Jeg håper saken går igjennom, at vi kan få en rettssak og at han får straff for det han gjorde mot oss.

Statsadvokat Torstein Lindquister sier han har full forståelse for at Johansen reagerer slik.

– Denne saken har også vært et mareritt for politiet.

– Trodde familien skulle på ferie til Tyrkia

I februar i fjor ble eksmannen (40) dømt til seks år og seks måneders ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett for å inngå terrorforbund, samt deltakelse i terrororganisasjonen IS.

Den norsk-syriske mannen har siden 2016 også vært tiltalt for frihetsberøvelse av familien.

Bakgrunnen er at han sommeren 2014 tok sin norske daværende kone og deres fem barn fra Botnhamn på Senja med til Tyrkia. Familien dro videre til Raqqa – maktbasen til IS i Syria, hvor Johansen mener de ble holdt mot sin vilje mens mannen trente med terrorgruppen IS.

Til politiet har Johansen forklart at hun trodde familien skulle på ferie til Tyrkia, og at de skulle møte eksmannens mor på grensa til Syria.

Istedenfor skal hun og barna ha blitt plassert i et IS-hus for kvinner og barn i Syria.

I NRK Brennpunkt fortalte Johansen detaljert om det som skjedde:

Mannen, som hele tiden har nektet straffskyld, ble frikjent for frihetsberøvelse i Senja tingrett i 2016. Statsadvokaten i Troms og Finnmark anket dommen.

Torsdag denne uka fikk Ruth Meyer Johansen beskjed om at saken henlegges.

Krav om dobbel straffbarhet

– Henleggelsen skjer på bakgrunn av at vi ikke har klart å dokumentere en rettstilstand i Syria som går på frihetsberøvelse, sier statsadvokat Torstein Lindquister til NRK.

Den tidligere straffeloven (straffeloven 1902), som gjaldt da bortføringen skal ha funnet sted, ga anledning til å straffe handlinger av norske statsborgere begått i utlandet.

Men så kom en lovendring i 2015. Etter den loven kan en rekke alvorlige straffbare handlinger, blant annet frihetsberøvelse begått av norske borgere i utlandet, bare straffes dersom overtredelsene også er straffbare etter loven i landet der handlingen er foretatt (dobbel straffbarhet).

– Det vil si at vi må bevise at det foreligger en tilsvarende bestemmelse i syrisk straffelovgivning, sier Lindquister.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra justisministeren uten å lykkes.

Ruth Meyer Johansen har tidligere uttalt til NRK at det har vært tungt for familien å vente på rettssakene.