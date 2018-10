Terrortiltalt fembarnsfar (39) stakk fra lang narkotikadom

Fembarnsfaren er i Senja tingrett dømt til fengsel i 7,5 år. I ankesaken i Borgarting lagmannsrett nektet han fortsatt straffskyld.

Fra vitneboksen kunne han via tolk fortelle at livssituasjonen var vanskelig i perioden før han tok sin daværende kone og deres fem barn i alderen ett til åtte år fra den vesle bygda Botnhamn på Senja til et IS-kontrollert område i borgerkrigsherjede Syria i 2014.

– Skulle bosette seg i hjemlandet

På rettens dag én og to har det sentrale temaet vært om fembarnsfaren dro til Syria for å bosette seg, eller for å krige for terrororganisasjonen IS, slik påtalemyndigheten hevder.

– Han har tilknytning til det syriske riket. Han er ikke oppvokst i en eller annen gate i Fredrikstad, som en menighet. Han er derfra. Han dro hjem, uttalte den tiltalte 39 åringens forsvarer Nils Christian Nordhus i sitt innledningsforedrag.

I sin forklaring gjentok 39-åringen at formålet med å reise til hjemlandet Syria var å bosette seg der og bli borger av den islamske stat, ikke å krige for IS.

Tiltalen mot 39-åringen Ekspandér faktaboks Straffeloven (1902) § 147a fjerde ledd jf. første ledd, jf. § 12 første ledd nr. 3 bokstav a) for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik straffbar handling som nevnt i straffeloven (1902) § 148 (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes), eller § 231 jf. § 232 (grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter) eller § 233 (drap), med hensikt om å skape alvorlig frykt i en befolkning og eller urettmessig å tvinge offentlige myndigheter til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet. Straffeloven (1902) § 147d, jf. § 12 første ledd nr. 3 bokstav a) for å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Dømt for grov narkotikaforbrytelse

Mannen, som kom til Norge i 2003 under falsk identitet, innrømmet at han var en konservativ muslim som tolker Koranen etter bokstaven.

Han uttalte at han har hatt et ønske om å krige mot Assad og hans regime i Syria, fordi de henrettet en av brødrene og hans folk.

– Jeg elsker at det skal opprettes en islamsk stat som skal styres etter Sharia, slik det var før, uttalte han i aktors utspørring om hans egen ideologi.

Likevel hevdet han at det var en feiltakelse at familien havnet i et IS-kontrollert område.

Han hadde bodd sammen med kone og etter hvert fem barn i Botnhamn siden 2006 og jobbet på et fiskemottak.

Det var ifølge tiltalte flere grunner til at han nå ville tilbake til hjemlandet. Han hadde for det første familie i Syria.

I perioden før de dro hadde ekteparet ifølge tiltalte et betydelig inkassokrav hengende over seg. I tillegg skulle han snart sone en toårig fengselsstraff for grov narkotikakriminalitet, det vil si salg av narkotika.

I retten sa han at han følte seg som en fange i Botnhamn og at han elsket hjemlandet Syria.

Han skaffet flybilletter til Tyrkia og ordnet overnatting i Istanbul, men kjøpte ingen returbillett. Han avsluttet strømabonnementet og sa opp barnehageplassene til barna – uten konas viten, ifølge hennes forklaring til politiet.

Familien dro videre fra Tyrkia til Suluk i Syria og siden Raqqa – maktbasen til IS, hvor ekskona mener familien ble holdt mot sin vilje mens mannen trente med IS.

Bilde av halshugde soldater og våpentrening

Dette er ifølge aktor, førstestatsadvokat Jan Glent, den fjerde saken i norsk rettssystem som omhandler kombinasjonen planlegging av terrorhandling ved å inngå terrorforbund, samt deltakelse i terrororganisasjon.

Det er et omfattende bevismateriale som nå legges frem i den totalt ni dager lange rettssaken. Bevisføringen omfatter blant annet bilder, chattelogg fra Facebook og lydfiler.

Under aktoratets utspørring ble tiltalte konfrontert med bilder politiet har beslaglagt på hans mobil. Det er bilder som blant annet viser halshugde hoder av soldater i det syriske forsvaret, foretatt av «løvene i Den islamske stat».

Fembarnsfaren fikk forklaringsproblemer under utspørringen og uttalte at han ikke visste hvordan bildene hadde havnet på hans mobil.

Påtalemyndigheten har videre oversikt over kontakt som tiltalte skal ha hatt med personer tilknyttet ISIL før han reiste.

Aktor poengterte at tiltalte har endret sin forklaring underveis. Det går spesielt på formålet med reisen og hva han faktisk gjorde da han var i treningsleirene i Suluk og Raqqa.

Påtalemyndigheten mener tiltalte fikk våpentrening i leirene, noe tiltalte bestrider. Han hevdet han fikk opplæring i islamsk tro.

Under forsvarerens utspørring sa han også at han ble overrasket da han skjønte at han og familien skulle til en leir da de kom til Syria. Planen var hele tiden å finne en bolig.

Ekskona er nøkkelvitne

Bevisopptak fra forklaringen til ekskona Ruth Meyer Johansen fra Senja er helt sentralt i aktoratets bevisføring. Hun har forklart at hun trodde familien skulle på ferie til Tyrkia, og at de skulle møte eksmannens mor på grensa til Syria. Men slik gikk det ikke. Istedenfor skal hun og barna ha blitt plassert i et IS-hus for kvinner og barn i Syria.

Etter en måned ble det yngste barnet alvorlig syk, og familien fikk til slutt lov til å dra hjem til Norge.

I mellomtiden hadde ekskona sendt flere meldinger hjem til moren i Norge der hun fortalte at de var bortført.

Eksmannen ble pågrepet av politiet da familien ankom Gardermoen i september 2014.

I NRK Brennpunkt fortalte ekskona detaljert om det som skjedde:

Ruth Meyer Johansen i NRK Brennpunkt oktober 2016. Du trenger javascript for å se video. Ruth Meyer Johansen i NRK Brennpunkt oktober 2016.

Tiltalt for bortføring av familien

Mannen er siden i fjor høst også tiltalt for bortføring av familien, men denne saken er stilt i bero til terrorsaken er avgjort. Han nekter straffskyld.

I retten tirsdag la aktor frem en melding fra aktoratets bevismateriale der tiltalte skrev at «min kone vet ikke hvor vi er på vei».

Tiltaltes forsvarer Nils Christian Nordhus reagerer kraftig på at påtalemyndigheten lar en slik tiltale ligge – uten at tiltalte får muligheten til å svare på anklagelsene mot ham i en rettssal.

– Det er enormt kritikkverdig, sier han til NRK.

Lang saksbehandlingstid og liggetid medfører ofte strafferabatt i straffesaker.