Terrortiltalt fembarnsfar fra Norge dømt til fengsel for IS-deltakelse

Mannen er tidligere dømt til 7,5 års fengsel i tingretten for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå terrorforbund, og for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

I ankesaken i Borgarting lagmannsrett la påtalemyndigheten ned påstand om 8,5 års fengsel.

Juryen svarte for to uker siden ja på skyldspørsmålet på begge tiltalepunktene. Onsdag var utmålingen klar. Lagmannsrettens tre fagdommere og tre jurymedlemmer mente det var riktig å sette straffen til seks år og seks måneders fengsel.

De har lagt vekt på at etterforskningen har tatt lang tid, og reduserer straffen med ett år.

Tok familien med til krigsherjet land

Mannen nektet straffskyld da saken gikk for Borgarting lagmannsrett. Han hevdet han skulle til Syria for å bosette seg der og livnære seg som baker, ikke for å slutte seg til IS.

Det er en forklaring juryen ikke fester lit til.

I 2014 tok han sin daværende kone Ruth Meyer Johansen fra Senja og deres fem barn i alderen ett til åtte år fra den vesle bygda Botnhamn på Senja til et IS-kontrollert område i borgerkrigsherjede Syria.

Ekskona har forklart at hun trodde familien skulle på ferie til Tyrkia, og at de skulle møte eksmannens mor på grensa til Syria. Istedenfor skal hun og barna ha blitt plassert i et IS-hus for kvinner og barn i Syria.

Etter en måned fikk familien lov til å dra hjem til Norge fordi det yngste barnet var alvorlig syk.

Mannen er siden i fjor høst også tiltalt for bortføring av familien, men denne saken er stilt i bero til terrorsaken er avgjort. Han nekter straffskyld.

Ekskona lettet

Ruth Meyer Johansen er lettet over at eksmannen nå er dømt i terrorsaken også i lagmannsretten.

– Jeg synes det er bra at han blir dømt for det han har gjort. I lagmannsretten kom det frem opplysninger som jeg ikke visste noe om. Blant annet har han sendt og mottatt sms-er på arabisk om at han var på vei til Syria med meg og barna. Det synes jeg er skremmende, sier Meyer Johansen til NRK.

Hun sier det har vært tungt å vente på rettsakene. Hun forteller at de eldste barna fortsatt sliter psykisk etter det som skjedde i 2014 og at de fortsatt får behandling av psykolog.

– Det skal bli veldig godt å endelig bli ferdig med alt sammen, fordi det har vært utrolig slitsomt.

