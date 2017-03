Slik vil regjeringa styrke reiselivet

For første gang på 17 år legger regjeringa fram ei reiselivsmelding. I meldinga foreslås det å legge til rette for gode rammebetingelser for reiselivsnæringa. Det blir blant annet lettelser i formuesskatten for hoteller og overnattingssteder, i form av økning i verdsettelsesrabatten.

Næringsminister Monica Mæland (H). Her med regjeringens reiselivsmelding. Foto: MARIT EILERTSEN / NRK

– Det betyr i klartekst mindre skatt for dem som driver hoteller og overnattingssteder. Bygningene er ofte maskinen i reiselivet. De er dyre i drift, og inntjeningen i reiselivet er fortsatt ganske lav. At de som driver hotell og overnattingssteder, spesielt i distriktene, skal betale mindre skatt er viktig for å få bedre drift. Det betyr at man kan investere pengene i egne bedrifter i stedet for å betale skatteregninger, sier næringsminister, Høyres Monica Mæland, til NRK.

2016 var et rekordår for reiselivet i hele landet. Men særlig i Troms og på Svalbard har antall utenlandske gjester økt markant, med henholdsvis 32 og 23 prosent.

Troms topper fylkeslisten over størst vekst i hele landet. Nordlyset, det grønne og lilla lyset som danser over himmelen er den største årsaken til økningen.

Tilsyn med næringa

Regjeringen vil kartlegge tilsynspraksisen med næringen. Det skal gi grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å redusere belastningen på næringen.

– Det som er viktig framover er å legge til rette for en bærekraftig vekst. At vi får mange flere turister er kjempebra, men det gir oss også noen utfordringer. Det er at ansvar alle må ta, næringslivet må ta det, og vi fra offentlig side må ta det, sier Mæland.

I turistmeldingen legges det også opp til at lokale myndigheter samarbeider med relevante aktører for å forurense mindre, samt bidra til å redusere utslipp av klimagasser i cruisenæringa.

Ingen turistskatt

Samtidig innføres ikke den etterspurte turistskatten. En rekke norske byer og kommuner har jobbet for en slik avgift som mange byer i Europa har. Avgiften legges på hotellregningen og går til finansiering av såkalte fellesgoder.

– Økte kostnader er ikke svaret på de utfordringene reiselivet har. Vi har allerede et høyt kostnadsnivå, og det er viktig at vi holder det nede hvis vi skal være konkurransedyktig med andre land, og da er turistskatt ikke svaret, sier næringsministeren.

Skal profilere Norge

Innovasjon Norge skal fortsatt profilere Norge som reisemål. Oppdraget skal utføres i samarbeid med reiselivsnæringen. Staten skal finansiere et arbeid for å måle effekten av profileringsarbeidet, og hvilken verdiskapning dette får for reiselivsnæringen.

Regjeringen viderefører satsingen på Innovasjon Norge som en viktig kompetanse-, utviklings- og markedspartner for norsk reiseliv.

Ifølge reiselivsmedlinga viderefører regjeringa forskning på reiseliv, i samarbeid med forskningsmiljøer og Norge forskningsråd.