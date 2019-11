– Det er så fryktelig kaldt, sier en av elevene ved Storelva skole som springer forbi NRKs reporter med lue, votter og skjerf.

Torsdag er det kroppsøving for 3. klasse på Storelva skole. Den foregår ikke i en gymsal, men i en fotballhall som ikke er særlig varm. Gymshorts og T-skjorte er derfor byttet ut med vinterklær.

Gradestokken viser 10 grader. Ifølge Astma- og Allergiforbundet er den ideelle innetemperatur 20–22 grader.

Gradestokken i hallen viser 10 grader hvor elevene har gymtime. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Vi må være kreative, og vi må pakke topplue og votter i gymbagen, sier kontaktlærer Cecilie Olden Johansen.

I nesten tjue år har elever og ansatte ventet på å få en oppvarmet gymsal tilknyttet skolen på Storelva på Kvaløya i Tromsø.

Som lærer og mor savner Cecilie Olden Johansen et tilbud til elevene. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Både som lærer og mor ved skolen synes jeg det er trist at elevene ikke skal ha det tilbudet. Vi må være kreative med tanke på kroppsøving. En gymsal er mer enn en plass der vi har gym. Det er både samlingspunkt på 17. mai, arena for forestillinger og teater, sier Johansen.

Også blant elevene mener flere situasjonen ikke er bra.

– Det hadde vært gøy om vi hadde hatt gymsal. Vi savner det. Vi håper bare at det kommer snart. Det skulle kommet for 20 år siden. Det er kjedelig å vente, sier elevene Aslak Lande-Gaupseth og Andreas Saura Berg.

Elevene Aslak og Andreas ønsker seg en ny gymsal. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Selv om det var 10 grader inne i hallen på torsdag, melder meteorologen at det vil bli kaldere fremover og i deler av Troms kan det bli ned mot minus 20 grader.

Skal behandles på nytt

Formannskapet i Tromsø hadde møte 29. oktober. Det var forventet at det etterlengtede vedtaket om bygging av gymsal, eller en normalhall som det heter på papiret, på Storelva skulle komme.

I april vedtok kommunestyret å gå i gang med prosjektet, noe som ble mottatt med stor glede av innbyggerne.

Men under formannskapsmøtet forrige uke ble det igjen utsatt. De ønsker mer vurdering av konkurransen som har vært rundt anbudet, og for å se på kostnadene i forhold til andre tilsvarende haller.

– Man ønsker å gjøre en grundigere vurdering i saken, og få det kvalitetssikret. Det er for å gi mer kunnskap til saken, slik at når man bevilger penger, så vet man at beløpene er rett og at det er det koster å bygge den hallen, sier utbyggingssjef i Tromsø kommune, Øystein Dale.

Øystein Dale kan ikke si noe om hva han tror utfallet vil bli etter at formannskapet har behandlet saken. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Saken skal behandles på nytt 12. november. Dale kan ikke si noe om hva han tror blir utfallet da.

– Men hvis det går gjennom, så er vi klare til å sette i gang. Vi har hatt det ute på anbud og vi har entreprenører som er klare. Vi regner med at vi vil bruke et år på bygging.

Kontaktlærer Cecilie Olden Johansen håper det da vil gå i boks.

– Det hadde vært fint med en gymsal før disse elevene går ut av 10. klasse