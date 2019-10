For andre året på rad skal TILs damer spille kvalifisering for 1. divisjon – i år mot Viking borte og eventuelt Frigg hjemme.

Likevel må TIL-damene betale for å trene på Alfheim stadion, og jobbe en god del dugnad. Og: bruke en garderobe uten hverken dusj og toalett.

Lagkaptein i TIL damer Birgitte Mannsverk Dahle syns det er på sin plass at damelaget får bedre garderobeforhold. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Jeg har spilt fotball i ganske mange år, og det har vært en veldig utvikling på det med å satse på damer. Men vi kan ikke legge skjul på at det er noe som fortsatt gjenstår, sier lagkaptein Birgitte Mannsverk Dahle (34) til NRK.

Garderobene som er til bruk for A- og B-laget på herresiden har damene ikke fått benytte. A-lagets garderobe ble pusset opp for et par år siden – etter at Trond Mohn dekket utgiftene.

– De garderobene får ingen andre bruke, men jeg syns det er på sin plass at vi også får en garderobe. Særlig når vi er i en situasjon hvor vi satser, og forhåpentligvis rykker opp i divisjonene etter hvert, sier kaptein Dahle.

Ifølge daglig leder i TIL, Kristian Høydahl, har ledelsen sett på flere mulige løsninger. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Ifølge daglig leder Kristian Høydahl i TIL kan ikke damelaget bruke herrelaget sin garderobe.

– Det er umulig. For her har guttene tingene sine, skoene, godlukta sine og alt de trenger for å komme gjennom dagen. Så garderoben må guttene nesten få ha i fred, sier Høydahl til NRK.

Det er stor forskjell på garderobene på Alfheim. Dette er garderoben til A-laget på herresiden. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Dette er garderoben til B-laget på herresiden på Alfheim – med dusj og toalett. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Får bortelagsgarderoben

Men ledelsen i klubben tar nå likevel grep om situasjonen.

– De skal få bortelagsgarderoben som til vanlig brukes på matcher når A-laget til herrelaget har kamper. Nå får de tilgang til den til trening og kamper fra neste sesong, sier Høydahl.

Han legger til at dette har vært en prosess, som har pågått over tid. Og ledelsen i TIL har sett på flere mulige løsninger.

– Vi satser på damene. Men det er forskjell på interesse og økonomien i herrefotball kontra damefotball. Nå har vi rokert på ressursene, slik at det er mulig å gi kvinnene en egen garderobe, sier Høydahl.

Det er lagkaptein Dahle fornøyd med.

– Det er kjempeflott, og jeg synes det er på tide, sier Dahle.

Se mer fra garderoben her: