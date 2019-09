– Trym kom heim og spurte kvifor er det ingen som vil vere med heim til han og leike?

Mora til Trym, Lena Kristine Kvile og mannen har fem born, kor Trym på elleve år er yngst.

– Trym har ein sjeldan genfeil som heiter Delesjon 15q 11.2. Han manglar nokon viktige genar som føre til blant anna alvorleg epilepsi og ADD. Det har vore mykje inn og ut av sjukehuset. Han er eit typisk sjukehusborn, seier Kvile.

Fyst når Trym var åtte år fant legane ut at han hadde fleire hundre epileptiske anfall i døgnet. Det har difor vore mykje besøk til sjukehuset. Foto: Privat

– Han trenger mykje ein-til-ein-kontakt hele dagen, trenger rettleiing for å utføre sine daglegdagse aktivitetar, seier Kvile.

– Handlar om livsglede

Etter kvart som Trym blei eldre så han korleis klassekameratar besøkte kvarandre etter skolen og i helgene.

– Han klarar å måle seg sjølv med andre og ser han kjem til kort. Difor tenkte vi at vi måtte finne ein fritidsaktivitet han kunne vere med på, seier Kvile.

Det skulle vise seg å vere vanskelegare enn antatt. I to heile år leita foreldra før dei til slutt fant speidaren som ein aktuell fritidsaktivitet.

Familien er glad for at Trym har funnet speidaren og ser korleis han har vokse på den tida han har vore med. Foto: Privat

– Det var mykje fortviling og tårar i søket etter ein aktivitet. Fotball blir litt for organisert for Trym, medan allidrett blir for lite organisert igjen. Speidar tenkte vi derfor var midt i blinken, seier Kvile.

Familien fekk avslag hos to speidargrupper før dei fekk ja hos den siste.

– Da blei eg så glad at eg gråt. Vi er så takknemlege for at de tok han inn. At de valde å sjå på moglegheitene og ikkje avgrensingar. Det handlar om våre overordna mål for Trym er at han skal ha livskvalitet og livsglede for det livet han lever. Det hadde han ikkje før speidaren.

– Det er så smertefullt å tenke på alle de ungane som sit rundt omkring og føler seg einsam.

Ifølgje Redd Barna er ikkje Trym den einaste.

Her er Trym med EEG-måling for å sjå hjerneaktiviteten. Han har blant anna alvorleg epilepsi og ADD. Foto: Privat

Får alle born og unge delta?

Redd Barna har undersøkt kva kommunar i Noreg gjer for å inkludere born på fritidsarenaer. Det kom det fram at mange har ein lang veg å gå når det gjeld tilrettelegging av fritidsaktivitetar.

Redd Barnas kommuneundersøking Ekspandér faktaboks Redd Barna har spurt norske kommunar om kva dei gjer for å sikre ein inkluderande fritidsarena. Dei mest sentrale funna blir synt fram i rapporten.

116 av 276 kommunar har svart på undersøkinga.

Spørjeundersøkinga blei sendt direkte til personen som har ansvaret for å koordinere det frivillige og offentlege arbeidet i kommunen som er retta mot born og unge.

32 prosent (112 svar) av kommunane svarer at dei ikkje har økonomiske støtteordningar for å sikre at born og unge får delta på fritidsaktivitetar.

86 prosent (107 svar) av kommunane oppgir at dei ikkje har transportordningar til og frå fritidsaktivitetar og 63 prosent (73 svar) tilbyr ikkje økonomisk støtte til slik transport.

Berre to kommunar (av 102 svar) oppgir at dei har informasjon om fritidsaktivitetar i kommunen på andre språk enn norsk. Berre fire kommunar seier dei har informasjon om økonomiske støtterordninger på fleire språk.

Mange kommunar har utlånsordningar for diverse utstyr til fritidsaktivitetar, men eit generelt fellestrekk er at opningstidene gjer det vanskeleg for born og foreldre å nytte slike låneordningar.

Det er generelt få kommunar som har eit transporttilbod til born med behov for tilrettelegging. Kjelde: Redd Barna

Monica Sydgård er leiar for Redd Barnas Norgesprogram og syns det er alvorleg at det er store forskjellar på kommunane.

– Ein kan trekkje ein vinnar og ein tapar-lodd ut ifrå kva side av kommunegrensa du bur på, med tanke på korleis det er tilrettelagt. Det er mange kommunar som jobbar med det, men det er ein lang veg igjen, seier Sydgård.

Monica Sydgård i Redd Barna syns funna i undersøkinga er alvorleg og at det er særleg ein gruppe born som stadig hamnar utanfor. Foto: Redd Barna

Det som blir anbefalt i rapporten er å lage ein handlingsplan for ein inkluderande fritid i kommunar.

– Eg trur at alle vil få det til, men det krev ein konsentrert innsats, for det er ikkje tilfeldig kven som hamnar utanfor. Det er gjerne born med lav inntekt, minoritetsbakgrunn og born med nedsett funksjonsevne. Det er veldig alvorleg, seier Sydgård.

Dette kan kommunane gjere! Ekspandér faktaboks Hør med born og unge: Kva er de største hindene til at born får delta? Dei veit ofte det best og dei har ofte gode råd til kva som kan gjerast slik at det blir brukt. For eksempel høyr med dei for å få ordna kollektiv transport.

Fortsett med støtteordningar og spreie informasjon om de støtteordningane og tilboda som finst. Dei bør vere på fleire språk slik at både foreldre og born har betre tilgang til det. Kjelde: Monica Sydgård v/Redd Barna

– Indre tortur

Cathrine Moestue er klinisk psykolog og held foredrag om kva konsekvensane for born kan vere dersom dei følar seg einsame.

– Det er ein indre tortur og særleg for born er det forferdeleg å vere einsam. Over ein lenger periode så kan det gjere at ein utviklar ein lav sjølvkjensle som igjen betyr at ein får ein kritisk indre dialog, seier Moestue.

Det blir ein sterk kontrast til dei som har ein god sjølvkjensle og følar seg sett ifølgje Moestue. Med god sjølvkjensle gjer at ein veks og utviklar seg.

– Som born kan ein ikkje legge ansvar over på dei personane ein er avhengig av for å overleve, så da tar ein gjerne på seg sjølve.

Psykolog Cathrine Moestue meiner at når ein følar seg utanfor kjennar ein på ein skam som kan vere lammande. Foto: Einar Aslaksen

– Leik er viktig for born med tanke på kjensleregulering. Forsking visar at når born leikar så meistrar dei ein vond oppleving. For eksempel at foreldra har skilt seg eller at ein har opplevd vanskeleg ting.

I leiken får born brukt fantasien, rollespel og problemløysing i samhandling med andre born, fortel psykologen.

– Dei lærar å dele, setje grense, forhandling og fleire viktige livsferdigheiter. Så her kan sjølvkjensla bli utvikla. I tillegg er det viktig for sosial inkludering, seier Moestue.

Usannsynleg ambisiøst

Helge Eide er direktør for interessepolitikk i Kommunenes Sentralforbund (KS) og meiner at undersøkinga visar at alle kommunane er opptatte av å legge til rette for eit fritidstilbod for alle.

– Likevel er det fleire felt som kommunar har ansvar for kor det er mykje å strekke seg til før ein kan seie at ein er fornøgd, seier Eide.

Han meiner likevel det med transport til og frå fritidsaktiviteten er usannsynleg ambisiøst å tro.

– Det vil rett slett ikkje vere økonomisk mogleg at det offentlege transporttilbodet skal dekke det behovet. Da mister ein rett og slett bakkekontakten om ein trur det, seier Eide.

Helge Eide i KS meiner at kommunane er på god veg med tilrettelegging av fritidstilbod, men at det kan bli betre. Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Ikkje mykje som skal til

Lena Kristine Kvile meiner ein ikkje treng å tenkje for avansert heller.

– Det er ikkje mykje som skal til, det kan for eksempel vere ein klubb drevet av foreldre. Det trenger heller ikkje å vere kvar veke, men at det er noko som gjer at dei følar seg trygge. Det har så mykje å si. Vi ser at Trym har vakse mykje på det sosiale, seier Kvile.