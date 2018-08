Gruer seg til skolestart for hjertesyke Oskar

– Det er så ytterst få solskinnshistorier, sier Gunn Inger Aasen.

Mandag begynner sønnen hennes, Oskar Aasen Kaarstein, på skolen. Seksåringen ble født med en alvorlig hjertesykdom. Det preger livet hans i dag.

Han sliter med konsentrasjonsproblemer og han må passes på til enhver tid slik at den kroniske sykdommen blir holdt i sjakk.

På skolen vil han trenge mye tilrettelegging for å henge med faglig og sosialt.

Moren sier de har god dialog med skolen, men er likevel urolig på grunn av tidligere erfaringer med tilrettelegging i barnehagen.

Oskar Aasen Kaarstein har en alvorlig hjertesykdom som gjør at han blir fort sliten. Han har vanskelig for å konsentrere seg og trenger tilrettelagt undervisning. Foto: Håkon Eliassen / NRK

FFO: – Barna sviktes

Ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) gruer mange foreldre seg til skolestart og det med god grunn.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad sier mange barn ikke får den tilretteleggingen de trenger.

– Det er trist og tragisk. Barna sviktes.

Ifølge Elvestad slites mange foreldre ut i kampen om å sikre barna den undervisningen og tilretteleggingen de skal ha.

– Dette er skolens og kommunenes ansvar. Dessverre ser vi at det svikter altfor ofte. Det går ut over barna og foreldrene, sier hun.

Les mer: Funksjonshemmede barn faller oftere utenfor

Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad, mener mange barn blir sviktet fordi de ikke får den tilretteleggingen de trenger. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sanner: – Nye regler skal gi bedre tilrettelegging

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier foreldre ikke skal måtte trenge å kjempe for sine barns rettigheter i skolen.

Han mener de nye reglene som ble innført denne måneden skal være med på å sikre at flere barn får det de har krav på.

Blant annet har skolene en ny lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene om overgangen til skolen. I tillegg må skolene gi intensiv opplæring til elever på 1.–4. klasse som står i fare for å henge etter i regning, lesing og skriving.

– Vi har innført flere nye pålegg til kommunene og skolene slik at barn skal få mer og bedre tilrettelegging, og tidligere hjelp og støtte, sier Sanner.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener nye regler i skolen skal sikre mer og bedre tilrettelegging for barn med ulike behov. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Forstår at familien er bekymret

Moren til Oskar, Gunn Inger Aasen, er glad for de nye reglene, men hun slipper ikke jubelen løs før hun har sett at det fungerer i praksis.

Den snart skoleklare seksåringen hennes gleder seg uansett til skolestart.

– Jeg skal lære å skrive, sier Oskar bestemt.

Hans nye rektor Lill Heidi Elvenes Heldal ved Venstøp skole i Skien sier hun kan forstå familiens bekymringer, men sier de vil ivareta sønnens behov for tilrettelegging.

Moren håper skolen holder det de lover slik at sønnen får en god skolehverdag både faglig og sosialt.

– Det er jo merkelig at vi i 2018 i det hele tatt snakker om at foreldre må kjempe for tilrettelegging til barna sine. Det burde jo skje automatisk, sier hun.

Les mer: Sluses ut av klasserommet og samfunnet