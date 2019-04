Randi ble angrepet på vei til jobb – «byelgen» på Finnsnes måtte bøte med livet

– Jeg rakk ikke å tenke meg om. Plutselig «drefset» elgkua til meg så jeg mista brillene. Jeg bøyde meg ned og skrek primalskriket mitt. Da løp både kua og kalven unna, forteller Randi Aukland Nilsen.

Onsdag formiddag ble elgkua tatt av dage av Ettersøksringen i Lenvik. Da var Nilsen fortsatt skjelven etter hendelsen noen timer tidligere.

Denne «byelgen» måtte bøte med livet onsdag formiddag, etter å ha angrepet en kvinne i Finnsnes sentrum. Fra venstre: Leder i viltnemnda, Ole-Birger Killie og leder i ettersøksringen, Jan Oddvar Eriksen. Foto: Linda Pedersen / NRK

Klokka var cirka kvart på sju onsdag morgen da hun var på vei til jobb. Ved kirka svingte hun ut av Kirkeveien og på gangstien som går ned til rådhuset. Der oppdaget hun plutselig en elgkalv bare ti-tjue meter fra henne.

– Jeg tenkte at her måtte jeg bare komme meg unna, for da var sikker moren i nærheten. Så jeg snudde for å ta en annen vei. Da så jeg rett på elgkua. Før jeg rakk å tenke noe som helst var den der og slo etter meg, forteller hun.

Mulig brudd i kinnben

Etter å ha plukket opp de knuste brillene sine, fortsatte hun til jobb. Der satte hun seg å jobbe med databrillene sine på nesen. Men så kom smerten sigende.

– Jeg hadde ikke sett meg i speilet, men da oppdaga jeg jo også hvor sår og hoven jeg var. Jeg dro derfor til legevakta og ble undersøkt. Nå får jeg vite i løpet av dagen om jeg skal til Tromsø på røntgen. Det er mulig kinnbenet er knust, forteller Randi.

Brillene til Randi Aukland Nilsen ble knust og ansiktet oppskrapet, og kanskje er også kinnbeinet brukket etter det ublide møtet med elgkua. Foto: Linda Pedersen / NRK

Høyresiden av ansiktet hennes bærer preg av det ublide møtet med byelgen på Finnsnes. Mellom haka og leppa har hun et stort skrubbsår, og også videre oppover kinnet er hun oppskrapet.

– Jeg kommer ikke til å slutte å gå til jobben. Men jeg kommer til å se meg bedre om. Og jeg kjenner at jeg er ganske skjelven nå, sier hun.

Randi Aukland Nilsen varslet sjøl viltnemnda i Lenvik kommune, som sendte Ettersøksringen ut på leit etter elgkua.

Randi Aukland Nilsen var på vei til jobb. I dette krysset oppdaget hun en elgkalv. Da hun snudde seg, sto elgkua der. Foto: Linda Pedersen / NRK

Angrep skytteren

I titida allerede var den skutt. Det skjedde i skogbrynet like oppafor flere barnehager og skoler. Men før den døde, rakk den også å angripe skytteren, forteller leder Jan Oddvar Eriksen.

– Han kom uskadd fra det, trakk seg litt tilbake, og så skjøt han. Denne elgkua har oppholdt seg på Finnsnes i lag med kalven sin i hele vinter, og det har gått greit helt til nå. Men når den begynte å gå til angrep på folk, måtte vi bare ta den ut. Vi kunne ikke ha den gående her, så nært både barnehager og skoler. Rett før kua ble skutt kom kalven hennes løpende tvers gjennom skolegården. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Også skytteren Helge Jakobsen ble angrepet av elgkua før han fikk skutt den. Foto: Linda Pedersne / NRK

Han forteller at jaktlaget hadde håpet å få tatt ut elgkua allerede i fjor høst, men at kvoten ikke strakk til. Dermed var planen å få den skutt under årets jakt.

– Nå måtte den tas av dage tidligere, men sånn er det. Heldigvis var kalven hennes en oksekalv, så vi tror den vil klare seg greit. Hadde det vært en kukalv måtte vi tatt ut den også. Den er mye mer knyttet til moren, sier han.

– Ikke for mye elg

Leder Ole Birger Killie i viltnemnda i Lenvik sier det er all snøen som får elgen til å trekke ned til bebyggelsen. Det er ikke for mye elg, mener han. I Lenvik har bestanden vært kraftig tatt ned de siste årene.

– Brøyta vei til maten er det som lokker elgen ned til byen. Her forsyner den seg av prydbusker i hagene, sier han.

Den skutte elgkua, som var drektig med en kukalv, blir nå slaktet og kjøttet blir tilbudt til institusjoner i kommunen.

– Kanskje kan damen som ble angrepet få den ene bogen, smiler Jan-Oddvar Eriksen.