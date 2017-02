Professor: – Kan ikke hevde at folk i Nordland dør fordi man ikke har et PCI-tilbud i Bodø

Bønaa er selv fra Mo i Rana og har jobbet mange år ved sykehusene på Helgeland, ved UNN i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø.

Til Nordlys forteller professoren at han reagerer kraftig på hvordan tall fra Norsk hjerteinfarktregister brukes i debatten om en eventuell etablering av et PCI-senter i Bodø.

– Det finnes absolutt ingen opplysninger i Norsk hjerteinfarktregister om dødelighet i Nordland som kan brukes til å argumentere for etablering av et PCI-senter i Bodø. Måten debatten er ført på i Nord-Norge er urovekkende, med feiltolkninger og selektiv bruk av fakta, sier Bønaa til avisen.

Norsk hjerteinfarktregister registrerer pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt ved norske sykehus. Dataene behandles kontinuerlig ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Det finnes ingen holdepunkter for å påstå at dødeligheten er høyere i Nordland enn i andre deler av Nord-Norge eller landet for øvrig. Det finnes ikke noe grunnlag i den vitenskapelige litteraturen for å kunne hevde at folk i Nordland fylke dør fordi man ikke har et PCI-tilbud i Bodø, sier Bønaa.

– Fakta er at for alle pasienter i Nord-Norge med hjerteinfarkt, så er faktisk dødeligheten lavere enn landsgjennomsnittet. Og i den store aldersgruppen under 80 år har Helse Nord lavest dødelighet av alle helseregionene i landet. Det skyldes at det hjertemedisinske miljøet i Tromsø har lang erfaring og er nasjonalt ledende på sitt område.