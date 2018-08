Narkosiktet advokat løslatt: – Han er lettet

Advokaten i 40-årene ble løslatt onsdag.

– Det er en ren totalvurdering i forhold til at vi mener faren for bevisforspillelse for hans vedkommende er redusert, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt. Han legger til:

– Det betyr ikke at saken er svekket, men at hans muligheter for bevisforspillelse er redusert.

Mannen er siktet for grov narkotikakriminalitet med strafferamme 15 år. I tillegg er han siktet for grovt bedrageri.

Lettet

– Han er lettet for å bli løslatt. Det er tøft for alle å sitte i varetekt, det har det også vært for ham, sier mannens forsvarer Jan Christian Kvanvik.

Han ønsker ikke å kommentere om hans klient erkjenner skyld etter siktelsene eller ikke.

Når det gjelder den andre narkotikasiktede advokaten, også han i 40-årene, mener politiet at situasjonen er uendret. Han fremstilles for ny varetektsfengsling i morgen, fredag.

Til sammen åtte personer er siktet i den store narkotikasaken i Tromsø. Fire sitter nå i varetekt i Norge.

Torsdag 23. august ble en tysk statsborger i 30-årene pågrepet av spansk politi i Barcelona etter internasjonal etterlysning fra Troms politidistrikt. Han er begjært utlevert til Norge. Sparboe Lysnes opplyser at det vil ta noen dager før spørsmålet om utlevering er avklart.

Rekordbeslaget i Tromsø Ekspandér faktaboks I oktober i fjor beslagla Troms politidistrikt 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Det er det største narkotikabeslaget i Nord-Norge gjennom tidene.

Sakskomplekset omfatter innførsel og oppbevaring av narkotika utover dette enkeltbeslaget, og har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Totalt åtte personer er siktet i saken: En mann i starten av 40-årene fra Serbia ble pågrepet samme dag som beslaget og siktet for grov narkotikaovertredelse som omfatter meget betydelig mengde. Siktede ble varetektsfengslet og sitter fortsatt fengslet. Fem norske statsborgere, deriblant to Tromsø-advokater, alle i 30- og 40-årene. To tysk statsborger. Den ene ble pågrepet i Serbia 26. mars etter anmodning fra Troms politidistrikt. Han ble utlevert til Norge og sitter nå varetektsfengslet i Troms. Den andre ble pågrepet av spansk politi i Barcelona den 23. august.



Serber fengslet i åtte nye uker

Opprullingen av det politiet mener er et internasjonalt narkonettverk startet med pågripelsen av en serbiske 41-åringen 25. oktober i fjor på et hotellrom i Tromsø. Her fant politiet 66 kilo amfetamin.

Fengslingen for serberen har vært forlenget flere ganger, sist tirsdag denne uken med åtte nye uker. Fengslingen ble avgjort ved kontorforretning i Nord-Troms tingrett. Det betyr at en dommer alene gjennomgår sakens dokumenter før han avgjør om politiet skal få medhold i sin begjæring om videre varetekt.

41- åringen nekter fortsatt straffskyld og motsatte seg videre fengsling, opplyser mannens forsvarer Reidar Steinsvik.

Mannens fetter, en 40 år gammel tysk statsborger, har vært fengslet siden 20. april. Mannen ble pågrepet i Serbia 26. mars, etter anmodning fra norsk politi.

Einar Sparboe Lysnes bekrefter overfor NRK at det er relasjoner mellom flere av de siktede i saken.