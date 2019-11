Nær kulderekord i Troms i natt: – Det har aldri før vært så kaldt så tidlig i november

– Det manglet sju tiendedeler på å nå rekorden fra 1988. Men den rekorden ble satt i slutten av måneden. Aldri før vært så kaldt så tidlig i november, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Statsmeteorolog Eirik Samuelsen liker å følge med på statistikker som viser vær og temperatur opp gjennom årene. Foto: NRK

På Bardufoss i Målselv var det natt til søndag hele 29 stive minusgrader. Det er uvanlig kaldt på denne tiden av året, selv for Indre Troms å regne.

Onsdag ble det målt 70 centimeter snø i Tromsø. Den gamle rekorden fra 2006 var på 69 centimeter, og før det må man tilbake til 1922 for å finne maken til snødybde.

I fjor på samme tid var det bare så vidt frost om nettene. Året før var det kommet litt snø, men det var på langt nær så kaldt som det har vært de siste dagene i Troms.

Gradestokken beveget seg langt ned i Målselv i helga. Her viser den nesten 25 minusgrader søndag formiddag i Øverbygd. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Men når det ikke ble notert kulderekord natt til søndag, er nok sjansen for rekord over. For nå er kuldeperioden på hell, sier Samuelsen.

– Det ser ut som at vi er på det kaldeste nå, og at det gradvis blir mindre kaldt utover i uka. Fra midten av måneden kan det bli så mildt at det kan komme både sludd og regn om det blir nedbør, sier han.

flyplassarbeider i Aviator på Bardufoss, Ørjan Hoel, sier det gjelder å kle seg godt når kulda biter. Foto: Privat

– Heller kulde enn regn

På Bardufoss lufthavn jobber Ørjan Hoel som flyplassarbeider. Når gradestokken kryper ned mot 30-tallet, gjelder det å kle seg. Ull er tingen, sier han.

– Når det lander et fly, har vi en halvtime på oss til å tømme det, og deretter laste inn bagasje. Kulda er kvass og river godt i nesen. Men med hansker og hals og gode klær går det greit. Det er faktisk bedre med sprengkulde enn regn, for kulda kan du faktisk pakke oss inn mot. Det er verre med regn og vind, sier han.

Flytrafikken går som normalt sjøl om det er kulde. Men en del frostrøyk legger seg over både elver og hav.

Også i Sør-Norge kommer nå vinteren for fullt. Både på Sørlandet og Østlandet er det ventet mye snø det neste døgnet, og det advares mot vanskelige kjøreforhold.

Varm september

Det er ikke bare snøen og kulden som har gjort denne høsten spesiell i nord.

– September var en uvanlig varm måned, men så kom kulda i oktober med langvarig tørke. Når det deretter først kom snø og så klarvær, er det naturlig at det også blir kaldt, sier statsmeteorologen.

September ble en flott høstmåned med flott turvær. Dette bildet er tatt i Dividalen nasjonalpark. Foto: Linda Pedersen / NRK

Gamle rekorder

I hele Nord-Norge har det vært kjølig de siste dagene. På Evenes, på grensa mellom Nordland og Troms, er det målt 20,8 grader. Det er det nest kaldeste på 15 år.

I resten av fylket står kulderekordene for oktober og november godt. De ble satt i henholdsvis oktober 1885 med 28 minusgrader og i november 1904, da det ble målt 36 minusgrader i Hattfjelldal.

Også i Finnmark er det en kald værtype for tida, men der er det litt vind, som holder temperaturene oppe.