Nå har Olas flyselskap fått de siste papirene

Det nye flyselskapet FlyViking har lenge planlagt å starte med sine ruteflyginger fra Hammerfest, Tromsø og Bodø den 27. mars. Fra april planlegger de å starte opp en rute også fra Svolvær.

I februar fikk selskapet sin driftstillatelse (AOC) fra Luftfartstilsynet. De manglet likevel en tillatelse til å operere på korte baner – og hadde dermed ikke lov til å fly til Hammerfest eller Svolvær før denne var på plass.

I februar feiret Stein Terje Dahl (til venstre) og resten av FlyViking at de hadde fått sin AOC. Fredag kan de feire at de siste to godkjennelsene også er på plass. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Alle godkjennelser på plass

Men fredag, ti dager før den første flygingen, er også de to siste nødvendige godkjennelsene på plass.

– Det har jo vært flere milepæler underveis. Vi fikk jo AOCen den 14. februar, med unntak av disse to. Med disse to i boks, kan vi rette blikket opp og ut mot passasjeren og markedet siden det interne er på plass, sier administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking.

Han sier at det føles godt å nå ha alle godkjennelser i orden.

– Det gir jo en veldig trygghet at produksjonen og prosedyrene våre nå er i henhold til alle lover, regler og spesielle bestemmelser, sier Dahl.

Det tredje flyet til lakkering

Selskapet har nå to fly i sin flypark. Begge Dash 8-maskiner med 39 seter, og flyene er av samme type som Widerøe flyr med på kortbanenettet. I en pressemelding FlyViking sendte ut i januar, sier de at de også ser seg rundt etter muligheten for å også kjøpe inn jetmaskiner for å ha større kapasitet på lengre ruter.

Det aller første flyet ankom Tromsø i januar, og det neste kom til byen for om lag to uker siden. Og enda et fly er på vei.

– Vi har ikke begynt å fly det tredje flyet fra Canada til Norge enda, men det er i lakkeringsboksen. Så om ikke så lang tid vil også det være på plass, sier Dahl.