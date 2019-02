Mann tiltalt i 20 år gammel drapsgåte

Mannen som har sittet varetektsfengslet siden i fjor sommer er fra Sri Lanka, og kom til Norge som enslig mindreårig flyktning i 1997. Tiltalte hadde sommerjobb hos avdøde Marie-Louise Bendiktsen sommeren da drapet fant sted.

Ifølge i tiltalen skal mannen først ha voldtatt Bendiktsen, deretter skal han ha stukket henne 13 ganger med kniv slik at hun døde. Tiltalte startet så en brann i boligen, som resulterte i at huset ble sterkt brannskadet og liket av Bendiktsen ble forbrent.

– Erkjenner ikke straffskyld

Mannen er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter», står det i tiltalen.

– Vi har gjennomgått bevisvurderingen nøye, og er overbevist om at det som står i tiltalen er riktig, sier statsadvokat Torstein Lindquister til NRK.

Tiltalte erkjenner imidlertid ikke straffskyld, og stiller seg uforstående til tiltalen.

– Det er klart at han tar dette veldig tungt. Han har lenge vært usikker på om det ville komme en tiltale i det hele tatt, sier mannens forsvarer, Alexander Greaker.

Greaker sier forsvarerteamet nå er motiverte til å få full frikjennelse for tiltalte.

– Vi legge ned mange timer i arbeidet, og vil føre en rekke bevis for å renvaske han. Vi går for full frikjennelse.

Drapet på Sjøvegan Ekspandér faktaboks 15. juli 1998, klokken 05.24 fikk politiet melding om en brann i en bolig på Sjøvegan i Troms.

Det ble fort klart at en person var savnet i brannen.

Levningene etter 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet i den utbrente delen av huset.

To dager seinere, den 17. juli, ble Bendiktsen obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det viste seg at Bendiktsen hadde blitt drept med flere dødelige knivstikk.

Politiet fant også biologisk materiale i 59-åringen, som tydet på at hun kunne vært utsatt for seksuelle overgrep. De fant også tolv hårstrå som verken tilhørte Bendiktsen eller hennes nærmeste.

Hår- og blodprøver fra 2 000 menn i alderen 15 til 72 år ble samlet inn. Ifølge TV2 har nærmere 1 400 personer blitt avhørt i saken.

De siste årene har det kommet inn nye tips i saken, blant annet etter at en fantomtegning av en mulig gjerningsmann ble publisert i 2015.

I juni 2017 valgte politiet å trappe opp etterforskningen av drapet. Etterforskningen involverte også «cold case»-gruppa til politiet.

22. juni 2018 kunne politiet fortelle at de har pågrepet en mann i forbindelse med drapet. Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

– Viktig for de etterlatte og lokalsamfunnet

Ordfører i Salangen, Sigrun Prestbakmo sier det settes mange følelser i sving i lokalsamfunnet når tiltalte nå er tatt ut.

– Det er en veldig spesiell sak som har vart i så mange år. Det er viktig for lokalsamfunnet og ikke minst de etterlatte at man nå får sette punktum for denne saken.

Prestbakmo sier det har skapt stor uro for lokalsamfunnet å ha en uløst drapssak hengende over seg i 20 år.

Ordfører i Salangen, Sigrun Prestbakmo er lettet over at det nå vil komme en rettslig avgjørelse i saken. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Det har vært en sorg for veldig mange i flere år. Det er alltid viktig for både oppfatningen av rettsstaten vår og for tryggheten i ethvert lokalsamfunn at man får en rettslig avklaring.

Ordføreren legger til at dersom folk i lokalsamfunnet føler behov for hjelp, vil de få det i det ordinære hjelpeapparatet.

2000 menn ble DNA-testet

Drapet skjedde i midten av juli 1998 og har vært etterforsket siden.

I 2017 ble Kripos sin Cold Case-gruppe involvert i saken. Da ble alle bevis i saken gjennomgått på nytt. Ny teknologi førte til at DNA fra mannen plutselig matchet med DNA-spor politiet hadde sikret seg under etterforskningen. Det ble tatt DNA-prøver av over 2000 menn i forbindelse med saken.

– Det var et stort gjennombrudd da vi fikk en fullverdig DNA-profil som er identisk med tiltale, sier statsadvokat Torstein Lindquister.

38-åringen ble pågrepet på Oslo Lufthavn 20. juni i fjor sommer, da han kom tilbake til Norge for å besøke slektninger. Mannen har siden pågripelsen sittet varetektsfengslet.

Obduksjonen viste at Marie-Louise Bendiktsen ble voldtatt og drept med kniv. Foto: Politiet / Privat

Hadde sommerjobb hos Bendiktsen

Sommeren 1998 hyret Marie-Louise Bendiktsen inn noen ungdommer til å gjøre hagearbeid for seg. Tiltalte, som da bodde på asylmottaket på Sjøvegan, var en av dem.

På den tida var det ifølge lensmann Andreas Nilsen vanlig at folk i Salangen ga småoppdrag til ungdommene på mottaket. Nilsen hadde fått tips fra venner i kommunen om hvem hun kunne spørre om å få gjort arbeidet.

– Siktede var én av dem hun fikk navnet til. Så vidt vi kjenner til per nå, var han hos henne ved ett tilfelle og gjorde hagearbeid. Ut over det ønsker vi ikke å gå inn i detaljer om hvor godt de to kjente hverandre, fortalte Nilsen til NRK i august i fjor.

Ble utvist i 2009

De siste årene har mannen som nå er tiltalt i drapssaken, oppholdt seg i utlandet. Som ungdom fikk han opphold på humanitært grunnlag, men etter flere domfellelser ble han utvist fra Norge i 2009. Mannen er blant annet dømt for ran mot en eldre dame og grovt bedrageri.

Saken skal opp i Nord-Troms tingrett 13. mars, og det er satt av tre uker til saken. Strafferammen er opptil 21 år.