Den drapsdømte mannen fra Sri Lanka har begjært gjenåpning av saken, som lenge var en av norgeshistoriens største drapsgåter.

Begjæringen ble levert den 28. april i år.

I 2019 ble han først dømt til 11 års fengsel for drapet på den 59 år gamle Sjøvegan-kvinnen.

Senere samme år skjerpet lagmannsretten straffen til 17 år.

Den mente det kunne bevises at tiltalte hadde løyet på alderen da han kom til Norge, og var over myndighetsalder da handlingene ble utført.

Nå ønsker mannen saken gjenopptatt. I den forbindelse krever han å få utlevert sine to pass, som ble beslaglagt i 2018.

Domfelte ønsker å få ektheten av passene verifisert av den srilankiske ambassaden.

Kjennelsen

Påtalemyndigheten mener på sin side at beslaget bør opprettholdes. Det begrunnes med at passene er å regne som bevis dersom saken gjenåpnes.

Nå har også Nord-Troms og Senja tingrett slått fast at beslaget skal opprettholdes.

Retten viser til at gjenopptakelseskommisjonen har bedt om å få oversendt sakens dokumenter. De antar at kommisjonen da vil gjøre de nødvendige undersøkelser av saken i den forbindelsen.

Mannens forsvarer, Christian Nergaard, sier til NRK at hans klient ønsker å anke kjennelsen.

– Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han.

NRK har ikke lyktes med å få politiadvokat Stine Melbye Sørensen i tale.

DNA-spor ga uttelling

Marie Louise Bendiktsen ble funnet voldtatt og drept i sitt nedbrente hus, en julidag på Sjøvegan i 1998.

Drapet førte blant annet til at rundt 2.000 menn ble DNA-testet gjennom hårprøver. Også srilankeren var i politiets søkelys tidlig i etterforskningen.

Men DNA-materialet fra åstedet var så mangelfullt at datidens teknologi ikke var i stand til å gjøre annet enn å utelukke personer fra saken.

20 år etter drapet ble en tidligere asylsøker på Sjøvegan pågrepet.

Da hadde det vært en ny gjennomgang av DNA-spor fra åstedet, og den ga et komplett treff på mannen fra Sri Lanka.

Den tiltalte mannen har hele tiden nektet for at han drepte Bendiktsen. Dette til tross for at etterforskerne fant sæd fra ham i den drepte kvinnen.

Srilankeren hevdet i retten at han hadde hatt et forhold til den rundt 40 år eldre kvinnen, og mener det forklarer sædfunnet.

I 2020 anket han dommen fra lagmannsretten til Høyesterett. Høyesterett avviste å behandle saken.