Mann dømt for å ha drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998

Den tidligere asylsøkeren var tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i juli 1998. Han var også tiltalt for å ha satt fyr på huset hennes i forsøk på å skjule ugjerningen.

Mannen nektet straffskyld og forklarte funnet av sæden sin på den drepte med at de hadde hatt et seksuelt forhold. Han var 17 år og hun var 59, og han hevder de to hadde hatt et frivillig samleie i tidsrommet like før drapet.

Han kom til Sjøvegan som asylsøker. Ifølge politiet hadde ikke tiltalte noen annen kontakt med Bendiktsen enn at han var én av flere ungdommer som utførte hagearbeid hos henne en tid før drapet.

38-åringen er nå i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i 11 år, med fratrekk for 317 dager han har vært varetektsfengslet. Han må også betale totalt 600.000 kroner i oppreisningserstatning til Marie-Louise Bendiktsens to barn.

Retten har lagt vekt på:

At det ikke finnes tvil om at mannen har begått drapet for å skjule eller gjennomføre det seksuelle overgrepet.

At Bendiktsen var forsvarsløs i sitt eget hjem da hun ble angrepet.

At mannen har forsøkt å skjule drapet gjennom å sette fyr på Bendiktsens hjem en tid etterpå.

Vil anke dommen

Forsvarer for 38-åringen, Alexander Greaker, sier til NRK at mannen er skuffet.

– Vi er skuffet over at retten ikke har valgt å høre på våre vurderinger. Jeg har akkurat snakket med min klient. Han er skuffet og lei seg for at han ikke er blitt trodd. Han ønsker derfor å anke saken, sier forsvarer Alexander Greaker.

Han sier forsvarerne vil benytte ankesaken til å snu hver eneste brikke for å få mannen frikjent.

– Men når han først ble dømt, er vi fornøyd med at han fikk lavere straff enn det aktor la ned påstand om.

I retten har det vært tvil om mannens alder. Retten har imidlertid lagt til grunn at tiltalte var mellom 17 og 18 år da drapet ble begått.

Det har fått følger for lengden på fengselsstraffen, selv om mannen var nesten 18 år da drapet fant sted.

Statsadvokat Torstein Lindquister er fornøyd med dommen, men sier det er grunn til å vurdere å anke straffeutmålingen.

Drapet på Sjøvegan Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX Ekspandér faktaboks 15. juli 1998, klokken 05.24 fikk politiet melding om en brann i en bolig på Sjøvegan i Troms.

Det ble fort klart at en person var savnet i brannen.

Levningene etter 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet i den utbrente delen av huset.

To dager seinere, den 17. juli, ble Bendiktsen obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det viste seg at Bendiktsen hadde blitt drept med flere dødelige knivstikk.

Politiet fant også biologisk materiale i 59-åringen, som tydet på at hun kunne vært utsatt for seksuelle overgrep. De fant også tolv hårstrå som verken tilhørte Bendiktsen eller hennes nærmeste.

Hår- og blodprøver fra 2 000 menn i alderen 15 til 72 år ble samlet inn.

De siste årene har det kommet inn nye tips i saken, blant annet etter at en fantomtegning av en mulig gjerningsmann ble publisert i 2015.

I juni 2017 valgte politiet å trappe opp etterforskningen av drapet. Etterforskningen involverte også «cold case»-gruppa til politiet.

22. juni 2018 kunne politiet fortelle at de har pågrepet en mann i forbindelse med drapet. Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

7. februar 2019 tok politiet ut tiltale i saken. Den tiltalte er en mann fra Sri Lanka, som kom til Sjøvegan som enslig mindreårig flyktning i 1997.

Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter».

Rettsaken starter i Nord-Troms tingrett 13. mars 2019. Det er satt av 3,5 uke til saken.

DNA-spor

Mannen fra Sri Lanka ble pågrepet i juni i fjor da han landet på Oslo Lufthavn, Gardermoen. De siste årene har han bodd i hjemlandet, fordi han var utvist fra Norge. Bakgrunnen for pågripelsen var at en ny gjennomgang av DNA-sporet fra åstedet, plutselig ga full uttelling på 38-åringen.

I Nord-Troms tingrett skjedde det flere ganger at tiltaltes forklaring ikke stemte overens med det han tidligere hadde sagt i avhør. Ting han før hadde snakket veldig detaljert om, kunne han ikke huske i retten.

For eksempel husket han veldig lite om hendelsesforløpet da han skal ha innledet forholdet til den mer enn 40 år eldre kvinnen.

Husket ikke

Under den tre uker lange rettssaken forsøkte aktoratet gjennom vitneprovene å bevise at mannen må ha diktet opp hele forholdet. De to forsvarerne på sin side trakk fram alt som kunne så tvil om hvorvidt det var riktig mann som var tatt.

Men selv ikke forsvarernes egne vitner ble til noen særlig støtte. En helsesøster som den tiltalte skulle ha betrodd seg til om forholdet til den drepte, kunne overhodet ikke huske at en slik samtale hadde funnet sted.

Og da forsvarer Alexander Greaker spurte de sakkyndige rettsmedisinerne hvor lang tid det gikk fra samleiet skjedde og til dødstidspunktet, var svaret: «Under en time, mest sannsynlig bare noen minutter».

– Totalt absurd

I retten ble Marie-Louise Bendiktsen beskrevet som en omsorgsfull og oppegående person.

Sommeren 1998 hadde hun bare så vidt begynt å komme til hektene igjen etter at mannen døde fire år tidligere. Hun var i dårlig fysisk form og hadde slitt med både søvnproblemer og depresjon.

– Hun ville ikke høre snakk om noen ny mann, fortalte datteren Tone i retten.

Datteren beskrev påstandene fra tiltalte som absurde.

– Hans forklaring rimer ikke med mamma overhodet. At hun skulle ha kastet seg over en 18-åring, er helt totalt absurd. At han er så frekk at han antyder at han ble antastet, er over alle støvelskaft, sa hun.

– Et viktig signal til innbyggerne i Salangen

Ordfører i Salangen kommune tror innbyggerne er lettet over at dommen er klar.

Sigrun Wiggen Prestbakmo sier summen av informasjonen som har kommet fram i retten og en dom på 11 år i fengsel taler for seg.

– At tingretten har slått fast at de har funnet drapsmannen er en viktig informasjon til innbyggerne. Jeg tror det er en beslutning som innbyggerne i Salangen, og aller mest de etterlatte etter Marie-Louise Bendiktsen, er glad for, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

– Nå må vi stålsette oss for at det kan bli en ankesak, men en dom i tingretten er et sterkt signal, sier hun til NRK.