Lavrov vil ha Arctic Race til Russland

Det bekreftet utenriksminister Børge Brende da han besøkte Harstad torsdag, i forbindelse med den offisielle åpningen av Statoils nybygg i byen. Ministeren forteller at spørsmålet ble tatt opp av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under et møte i Arkangelsk.

– Sergej Lavrov sa at utenriksdepartementet er veldig positiv til å få en etappe over på russisk side. Jeg hadde også møte med guvernøren i Murmansk, Marina Koftun, som hadde fått akkurat samme informasjon fra Moskva. Så jeg antar at det bare er å forberede seg på en fantastisk etappe også inne på russisk side, sier Børge Brende.

Børge Brende kom med de positive signalene til diektør i Arctic Race of Norway da han besøkte Harstad torsdag. Foto: Martin Mortensen / NRK

Allerede i 2018

Etter samtalene med den russiske utenriksministeren ser Brende for seg at etappen kan være på plass allerede i 2018.

– Når det nå har kommet en prinsippavgjørelse ifra Russland sin side og alle de nødvendige tillatelsene foreligger håper jeg at man kan få det til i 2018, sier han.

Brende sier han, til tross for gode møter med lelsen i Arctic Race of Norway i februar, ikke var helt sikkert på at de skulle få dette til, men at det nå ser lyst ut.

– Det er snakk om visum og det er snakk om mange restriksjoner på Kola-Halvøya med store militære anlegg, så da er jeg desto mer glad for at man kan sende et slikt positivt signal når det gjelder norsk-russisk samarbeid, sier Brende.

Direktør i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, er begeistret over at de er nok et skritt lengre for å få realisert drømmen om en etappe over landegrensen i øst.

–Dette er fantastiske nyheter. Vi har hatt noen drømmer om å kunne passere grensa til Russland og at vi kan ta rittet til Svalbard. Nå er vi kommet litt lenger og har fortsatt en jobb som må gjøres, men det er et fantastisk utgangspunkt å jobbe videre med.

Arctic Race-direktøren ser ikke bort fra at rittet kan ta seg til Russland i 2018.

– Vi vet også at man i 2018 feirer 25-års jubileum med Barentssamarbeid, så det vil være fantastisk om vi kan krysse den norsk-russiske grensa allerede i 2018.