Her skal Norges største sykkelritt avgjøres: – Det er nok den ultimate avslutningen

– Jeg har slitt med en vond akilles, så det har blitt lite kondisjonstrening i sommer, sier Svein Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland.

Til vanlig løper Eggesvik mye, men denne gangen er han utstyrt med sykkel og hjelm. El-sykkel vel å merke.

Sammen med administrerende direktør for sykkelrittet Arctic Race of Norway skal de teste ut den siste delen av neste års sykkelritt. En etappe som ender på byfjellet Røvikfjellet i Bodø.

– Det er nok den ultimate avslutningen på neste års ritt med utsikt over både Bodø by, havet og Landegode, sier Knut-Eirik Dybdal.

Verken han eller Svein Eggesvik har syklet opp på Rønvikfjellet tidligere.

– Men jeg har løpt opp, og det er tungt, sier Dybdal.

– Jeg forventer at det blir tung, selv med elsykkel, sier Eggesvik.

Flere spektakulære etapper

Onsdag ble alle etappene for den tiende utgaven av sykkelrittet presentert. Rittet er verdens nordligste etapperitt på sykkel og Norges største profesjonelle sykkelritt.

Statsminister Janas Gahr Støre var til stede da Arctic Race of Norway i dag presenterte etappene for neste års utgave av sykkelrittet.

Den 11. utgaven av sykkelfesten som starter i Bodø 8. august og avsluttes i samme by 11. august, inneholder mye nytt.

Klart for sykkelfest i Nordland - her er hele ruten Ekspander/minimer faktaboks Etappe 1 - Bodø > Rognan, 157 km. Starter med to runder rundt Soløyvatnet. Det blir sannsynligvis samme rute som NM på landevei i Bodø i juni 2024

Del 2 av etappen er samme rute som første etappe i 2016 da Alexander Kristoff dro i land en spurtseier. Etappe 2 - Beiarn > Fauske, 175 km. Første bakke etter kun 15 km, opp Beiarnfjellet. Det er den lengste og høyeste sammenhengende klatrestrekningen i Arctic Race of Norways historie (9 km med 6 % stigning)

Slutten av etappen er for "classics"-ryttere, med to ulike profiler: Først 44 km med en 6 km lang gravel-strekning (grusvei) og to korte og bratte stigninger. Deretter en kortere løype (10 km) i Fauske sentrum frem til mål.

Det er første gang Arctic Race of Norway bruker grusvei. Den er 14 km før målgang, og kan bli avgjørende for posisjoneringen før sluttspurten.

Rytterne krysser mållinjen to ganger før de går i mål den tredje.

Det er første gang Arctic Race of Norway besøker Beiarn kommune.

Fauske hadde starten på en etappe i 2016. Det er første gang de har målgang. Etappe 3 - Tverlandet > Sulitjelma (Jakobsbakken), 155 km. Kupert etappe med målgang på toppen av en krevende bakke i Sulitjelma

Den avsluttende stigningen opp mot mål er 6,5 km med 6,2 % stigning, men er ikke en lineær stigning. Starten er hard, med noen seksjoner med over 10 % stigning. Etappe 4 - Glomfjord (Meløy) > Bodø, 156 km. Første gang i Meløy kommune, og første gang Arctic Race of Norway bruker veien fra Meløy mot Bodø.

Avsluttende løype i Bodø er samme som i 2016

Ny mållinje rett over Bodø sentrum i Rønvikfjellet: 1,1 km med 9,2 % stigning.

For daglig leder Knut-Eirik Dybdal er det ekstra stas at to nye kommuner, Meløy og Beiarn, blir vertskommuner neste år.

– Arctic Race of Norway er et stort nordnorsk samarbeidsprosjekt, og vi har utviklet et konsept som gjør at alle kommuner kan være vertskap for arrangementet, store og små, sier Dybdahl.

Sykkelentusiastene Knut-Eirik Dybdal og Dag Otto Lauritzen presenterer etappene for årets Arctic Race og Norway. Foto: Petter Strøm / NRK

Dybdahl sier arrangøren først og fremst sett på det sportslige når de har lagt etappene.

– Men vi har selvsagt også hatt et blikk på det denne regionen kan by på av opplevelser for TV-seerne i de 190 landene som TV-bildene sendes ut til, forteller Dybdal.

Tøff konkurranse

Ambassadør for Arctic Race of Norway, Thor Hushovd, sier at neste års løype byr på noen helt spesielle utfordringer for rytterne.

– Arctic Race of Norway er jo en stor folkefest, men i bunnen ligger et sykkelritt i verdensklasse. Neste år byr på noe skikkelige utfordringer for rytterne.

Thor Hushovd tror at løypa legger opp til en relativt jevn konkurranse, men at mye kan bli avgjort på slutten av tredje etappe. Her sammen med daglig leder Knut-Eirik Dybdal. Foto: Arctic Race of Norway

Blant annet byr starten av andre etappe på den den lengste og bratteste sammenhengende klatrestrekingen i Arctic Race of Norways historie. Og i avslutningen av samme etappe skal rytterne for første gang sykle på grusvei. Syklistenes tekniske og taktiske egenskaper blir virkelig satt på prøve her, sier Hushovd.

Flere store arrangementer

Sykkelrittet er bare ett av mange nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer som finner sted i og rundt Bodø til neste år, når byen skal være europeisk kulturhovedstad.

Disse idrettsarrangementene kommer til Bodø Ekspander/minimer faktaboks Det ikoniske langløpet på ski, Maricalonga, skal ha en egen konkurranse i Bodø i mars.

NM i sprintorientering i mai.

NM i landeveissykling i juni. (ikke bekreftet)

Junior-NM i friidrett i august.

Årsmøte Norges skiforbund

NM for gatelag

NM bryting

Sykkelrittet Arctic Race of Norway i august.

NM i svømming

24-timersløp

Eurogym

Rulleskirenn

VM i fotball «landslag uten land». Mesterskapet er for såkalte Conifa-lag, lag som representerer nasjoner, minoriteter, regioner og mikronasjoner som ikke er tilknyttet det internasjonale fotballforbundet FIFA, for eksempel Sápmi.

Landsturneringen (landets største og mest omfangsrike arrangementet for tilrettelagt fotball (fotball for mennesker med funksjonsnedsettelse) og håndball for utviklingshemmede, med ca. 1500 deltakere, hvorav ca. 1200 utøvere i alle aldersklasser.

– Veldig mange tenker at kultur for det meste er kunst, men kultur er jo alt vi gjør når vi er ferdige på jobb. Fotball er kultur. Supporterkultur er kultur, sier Helge Grønmo i Bodø 2024.

Noen av idrettsarrangementene er satt i gang av Bodø2024 selv, andre arrangementer, som Arctic Race of Norway og Conifamesterskapet i fotball har valgt å legge arrangementene sine til Bodø fordi byen er europeisk kulturhovedstad.

– Da kommer de hit med egne nettverk, egne konsepter og egne budsjetter. Så bidrar vi med en del markedsføring som en del av vårt konsept, sier Grønmo.

Tidligere denne uken havnet Nordland på National Geographics sin liste over verdens kuleste steder å reise til. Blant annet fordi Bodø skal være kulturhovedstad.

– Folk begynner å få opp øynene for oss. Idrettsarrangementer av den typen vi nå har på programmet er også med å promotere både Bodø og Nordland. Som kulturhovedstad ser vi at vi tiltrekker oss både tilreisende, konferanser, arrangementer og generell oppmerksomhet, sier Helge Grønmo.

Og på toppen av Rønvikfjellet, etter å ha fått tilbake pusten, forteller fylkesrådsleder Svein Eggesvik at han har høye forventninger til hva neste år vil føre til for Bodø og Nordland.

SLITNE: Fylkesråd i Nordland Svein Eggesvik og sjef for Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal på toppen av Rønvikfjellet. Foto: Petter Strøm / NRK

Skal ikke delta

– Med denne typen arrangementer får vi vist frem Bodø og Nordland. I tillegg viser vi at vi kan arrangere slike ting og at det kan være spennende å bo her, sier Eggesvik.

– Hele året som kulturhovedstad blir en mulighet til å vise frem både kultur, idrett, folk, natur.

– Hvordan skal du legge opp treningen mot Arctic Race of Norway eller NM i landeveissykkel til neste år?

– Det blir nok for det meste løping og litt bysykling, men jeg skal neppe være med i noe sykkelritt.