Lager film om Kato-Air-dramaet

Filmen, som skal få navnet «Flight 605» handler om den dramatiske historien da et Kato Air-fly på vei fra Narvik til Bodø ble forsøkt styrtet, skriver Fremover.

Det var den 29. september 2004 den dramatiske historien utspant seg. Blant passasjerene på flyet som er på tur til Bodø, var også Brahim Bouteraa fra Algerie. Han bodde på mottak på Borkenes i Kvæfjord og hadde nettopp fått endelig avslag på sin søknad om opphold i Norge. På flyet angrep han kapteinen med den butte enden på øksa, og deretter styrmannen med egga på. Samtidig grep han fatt i stikka slik at flyet stupte mot bakken.

Men på mirakuløst vis klarte passasjerene, deriblant tidligere fylkesråd for samferdsel og næring i Nordland, Odd Eriksen å overmanne mannen slik at pilotene igjen fikk kontroll over flyet.

Mannen ble dømt til 17 års fengsel og seinere sendt ut av landet.

Skal selv ha regien

Nå jobber Tomas Simonsen med planene om å lage helaftens spillefilm om dramaet. Tittelen blir «Flight 605», og håpet er at den skal være ferdig en gang i løpet av 2018/2019. Han skal selv ha regien, og vil samarbeide tett med Storyline NOR.

Simonsen sier til Fremover at han har brukt lang tid på å planlegge filmen og har skrevet 14 utkast til manus allerede. Nå jobbes det med å få tak i en manusforfatter som kan skrive det endelige manuset.

– Storyline har vært med meg siden februar i fjor. Jeg håper at de vil påta seg produsentjobben, slik at jeg kan konsentrere meg om det kunstneriske, sier Simonsen.

Tom Vidar Karlsen i Storyline NOR sier det er for tidlig å si om de vil produsere filmen selv om de har et samarbeid nå.

– For meg er det viktig at denne historien blir fortalt på en riktig måte. Bortsett fra gjerningsmannen så har jeg snakket med alle de som var involvert i dramaet. De er positivt innstilt, sier Simonsen til Fremover.

Hovedpersonen i filmen blir Trond Frantzen, forteller Tomas Simonsen til Fremover.

Lokalt flyselskap

Kato Air ble grunnlagt i 1995 av ekteparet Torlaug og Karl-Johan Karlsen og hadde sin hovedbase på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Selskapet fløy blant annet ruta Tromsø-Evenes-Bodø, men måtte legge ned den ruta på grunn av for lite trafikkgrunnlag. Men selskapet fløy lenge kortbaneruten mellom Narvik, Bodø og Røst der dette skjedde.

I september 2008 la selskapet ned all virksomhet etter at de ble fratatt lisensen.

Simonsen jobber nå med actionfilmen «Agent Walker», en lavbudsjettproduksjon på 43 minutter. Den skal ha premiere i mars. Her spiller han hovedrollen.