Stjerneforfatter lager filmmanus om norgeshistoriens mest dramatiske flykapring

Det startet med sju passasjerer og et mannskap på to. De befant seg om bord i en 19-seters Dornier 228-maskin som fløy rute 605 fra Narvik lufthavn Framnes til Bodø lufthavn i september 2004.

Øksedramaet som utspant seg i lufta etterlot to flygere og én passasjer skadd. Hendelsen omtales som det mest dramatiske kapringsforsøket på norsk jord noen gang.

USA: Tomas Simonsen har sin filmutdanning fra USA. Han har jobbet med filmer som Cry Me A River, Swingers og The Employer. Foto: Privat

– Dette er noe som burde fortelles. Det er ikke alle som er klare over dramatikken, og over hvor nært flyet var bakken. Det er snakk om to tiendedels sekunder, sier Tomas Simonsen fra Narvik.

Simonsen står for regien på filmprosjektet. Han har jobbet med «Flight 605» siden 2012.

Manusforfatter bak flere kassasuksesser

Nå er historien, som utspant seg da en mann dro fram ei øks og gikk til angrep om bord på Kato Air-flyet, ett steg nærmere filmatisering. Med på laget har Simonsen fått manusforfatter John Kåre Raake.

– Det betyr kjempe mye. Han er utrolig flink i sjangeren. Vi tror han er rette mannen for denne filmen, sier Simonsen.

Raake er mannen bak filmer som «Bølgen» og «Skjelvet».

ENORM SUKSESS: Besøkstallet for Bølgen var i 2015 832 649, ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Han gleder seg til å gripe fatt i utfordringen, som er å få frem dramatikken som utspant seg på flyet. Følelsene. Folkene. Det nordnorske lynnet.

– Det er en helt unik hendelse på et helt spesielt sted, sier Raake.

– Det var et under

Med Bølgen og Skjelvet skrev han manus til noe som er tenkt at kan skje. Kato Air-dramaet har skjedd. Det gir mindre rom til å dikte opp.

– Man må finne hva som er inngangen til historien. Det var en del passasjerer på flyet, så man må velge hvem man vil fortelle historien gjennom, sier Raake.

STJERNEFORFATTER: John Kåre Raake, som står bak flere filmer med naturkatastrofer som bakteppe, er hentet inn som manusforfatter. Foto: Julie Pike

– Det er ekstremt sjeldent at noe sånt som dette har skjedd: at en kaprer nesten krasjer et fly, men blir forhindret av passasjerene i siste sekund. Det var et under, sier Raake.

Ifølge Simonsen gjenstår fortsatt litt før produksjonen kan av «Flight 605» starte.

15 års fengsel

Det var klokken 11 onsdag formiddag i september 2004 at en av passasjerene på flyet, Brahim Bouteraa fra Algerie som bodde på asylmottak i Kvæfjord i Troms, gikk til angrep.

Bouteraa hadde fått endelig avslag på sin søknad om opphold i Norge.

HER SKJEDDE DET: I cockpiten til Kato Air-flyet utspant store deler av dramatikken seg. Foto: Kriminalteknisk

Under flyvningen angrep han kapteinen og deretter styrmannen om bord med en øks han hadde gjemt. Bouteraa grep fatt i spaken i cockpit, slik at flyet stupte mot bakken.

Passasjerene, deriblant tidligere fylkesråd for samferdsel og næring i Nordland, Odd Eriksen, overmannet mannen slik at pilotene igjen fikk kontroll over flyet.

Bouteraa ble senere dømt til 15 års fengsel for flykapring og drapsforsøk. Han ble sendt ut av landet i 2014.

SKADET: Tidligere fylkesråd i Nordland, Odd Eriksen, i sykesenga etter Kato Air-dramaet Foto: NRK

Flere millioner i budsjett

– Vi jobber nå med å samle inn det vi trenger for å starte innspilling. Vi har samtidig drevet med research lenge. Parallelt jobber vi med å få finansieringen på plass, og har et budsjett på om lag 15 millioner kroner, sier regissøren.

Filmen skal være en spillefilm, basert på virkeligheten. Simonsen og teamet gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Vi har fantastisk natur og perfekte kulisser for å lage film i Nord-Norge. Og kapringsforsøket er jo svært spesielt, her er det vanlig folk i nød som må trø til og risikere alt. Det er fascinerende. Og en gripende historie.