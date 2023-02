Odd Eriksen fra Helgeland var næringsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering, og var øverste politiske leder i Nordland i mange år.

– Den modige mannen fra nord er død, skriver Jens Stoltenberg i dag.

Mest kjent er han kanskje for dramaet i 2004, da han i siste sekund var med på å avverge at et Kato Air-fly styrta.

En mannlig passasjer, Brahim Bouteraa fra Algerie, forsøkte å styrte flyet da det var på vei fra Narvik lufthavn.

Passasjeren slo til pilotene med en øks, samtidig som han skjøv stikka på flyet fremover slik at flyet gikk inn i et stup.

De to passasjerene Odd Eriksen og Trond Frantzen greide å overmanne kapreren. Samarbeidet mellom dem og pilotene pilotene forhindra at flyet styrta ved Tverlandet i Bodø.

Odd Eriksen og de andre har fått flere priser etter heltedåden.

Hør intervjuet med Odd Eriksen fra sykesengen i 2004, like etter Kato Air-hendelsen:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Odd Eriksen intervjues fra sykesengen like etter hendelsen».

Kato Air-dramaet: – Vi var sammen om det

Trond Frantzen var ombord i flyet sammen med sin datter på 15 år, da de så vidt berga livet

– Jeg ble veldig paff og overraska. Det er en mann som har satt spor etter seg, sier Frantzen til NRK like etter at han har fått nyheten om Eriksens død.

– Vi var sammen om det. Det er helt klart en innvirkning på at man fremdeles er her i dag. Vi og mange til.

Les også: To tideler fra katastrofen

– Han var hel ved

– For meg og mine spesielt, er det flyhistorien som har betydd mye. Men det er klart at han har satt sine spor i politikken, og lokalt i Mosjøen var han en veldig kjent mann. Det var absolutt en mann som har betydd noe for mange.

Frantzen sier han føler med familien i dag.

– Vi hadde mange samtaler under fire øyne i tiden etterpå på de forskjellige arrangementene vi møttes på når det gjaldt prisutdelinger og slikt. Jeg følte at jeg ble litt kjent med han da også, jeg kjente han ikke før det der. Jeg fikk inntrykk av at det var hel ved den mannen der.

Marlene og Trond Frantzen Foto: Privat

Stoltenberg: – Den modige mannen fra nord

Jens Stoltenberg skriver dette på Facebook i dag:

«Den modige mannen fra nord er død. Odd Eriksen så alltid fremover. Han var med på mange viktige politiske beslutninger som formet landet vårt. Jeg ble kjent med ham som tillitsvalgt og som lokal- og fylkespolitiker, og tok ham med på laget som næringsminister da vi dannet regjering i 2005. Han vil bli dypt savnet. I dag går mine tanker til familien.»

Statsministeren: – Trist

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) satt i regjering med Eriksen, og sender også varme tanker til familien:

– Det er trist at Odd Eriksen har gått bort. Vi satt i regjering sammen, og jeg husker spesielt alle pratene vi hadde om næringspolitikk i Nord-Norge, et tema Odd var særlig opptatt av, skriver han til VG.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran jobba tett sammen med Eriksen i Nordland Arbeiderparti.

– Det var med sorg vi i formiddag mottok det triste budskapet om at Odd Eriksen er gått bort. Våre tanker går til hans nærmeste. Odd Eriksen var en størrelse i Arbeiderpartiet, og med hans bortgang har Nordland Arbeiderparti mistet en av våre største politikere, skriver Skjæran i et lengre innlegg på Facebook lørdag.