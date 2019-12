Jente i barneskolealder omkom – tre andre livstruende skadd

Den omkomne jenta var eldst av barna. Klokken 06.00 tirsdag har en luftambulanse med de to andre barna landet på Gardermoen. De vil bli tatt imot på Rikshospitalet, melder pressevakta der.

Alle de fire er utenlandske statsborgere og pårørende er varslet. Politiet har vært i kontakt med faren til de tre barna. Han befinner seg i Tromsø og har status som vitne i saken.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd. Vi er veldig tidlig i etterforskningsfasen fortsatt, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø.

– Vi jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd og jobber med å innhente informasjon som bekrefter eller avkrefter det, sier Hermansen.

Politiet er interessert i observasjoner gjort i området i tiden før klokka 17.28 mandag ettermiddag.

Politiet orienterte media om funnet av de fire livløse personene kl. 20:30 mandag. Du trenger javascript for å se video. Politiet orienterte media om funnet av de fire livløse personene kl. 20:30 mandag.

– Vet ikke hva som har skjedd

Klokka 19:12 skriver Universitetssykehuset Nord-Norge på Twitter at de fire personene er ankommet sykehuset. Status for de fire som behandles vil komme tidligst 21:30.

Klokka 17.28 fikk politiet melding fra folk i området om at noe hadde skjedd, og rykket ut til området Fagereng i Tromsø.

– Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten som gjorde at politiet måtte undersøke.

Både redningsskøyter, Kystvakta og helikopter bidro i søket etter de fire personene. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Det var politipatruljen på stedet som tok de fire personene opp av vannet.

Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon. Redningsskøytene Skomvær og Gideoen og kystvaktskipet Heimdal deltok i søket, og like etter klokka 19 var også et helikopter på plass for å bidra i søket.

– Redningsmannskapet går med vann opp til livet i fjæra for å lete. De har også en gummibåt med i søket nært land, mens redningsskøyta og Kystvakta ligger lenger ut. Nå er det også et helikopter i lufta, sa NRK-reporter Pål Hansen i 19-tiden.

– Men de fire skal ha vært i en forfatning at de ikke kunne svare for seg. Det skal ha blitt gitt livreddende førstehjelp på én av dem.

Området er et rekreasjonssted om sommeren. Veien forbi stedet er en av de mest trafikkerte i Troms. Det er 30-sone i området, men det er ingenting som tyder på en utforkjøring.

Det søkes etter flere personer i havet ved Sydspissen i Tromsø. Fire personer er fraktet opp av havet og sendt til Universitetssykehuset. Du trenger javascript for å se video. Det søkes etter flere personer i havet ved Sydspissen i Tromsø. Fire personer er fraktet opp av havet og sendt til Universitetssykehuset.

Har satt krisestab

– Dette er veldig trist. Vi har fått en del informasjon fra politiet, så nå håndterer politiet saken foreløpig, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Ledelsen i Tromsø kommune har satt krisestab i forbindelse med hendelsen.

– Det er for å være beredt på det som måtte være nødvendig i morgen når både skoler og barnehager åpner, sier ordføreren.